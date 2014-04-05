Smart Band Signal MT5 combina bandas de volatilidad adaptables con filtros de tendencia y momentum para producir señales de trading limpias adecuadas para traders intradía y swing. El indicador ajusta dinámicamente el ancho de banda a las condiciones del mercado, marca retrocesos y rupturas fiables y muestra en el gráfico una COMPRA verde y una VENTA roja inmediatamente accionables.

Cómo se generan las señales (reglas claras)

Señal de COMPRA (largo):

El precio toca o cierra por debajo de la banda inteligente inferior. La banda media (SMA adaptable) está plana o inclinada hacia arriba, o un filtro de tendencia a corto plazo confirma la tendencia alcista. Cuando se cumplen todas las condiciones, aparece una flecha verde de COMPRA y se envía una alerta.

Señal de VENTA (corto):

El precio toca o cierra por encima de la banda inteligente superior. La banda media está plana o inclinada hacia abajo, o un filtro de tendencia a corto plazo confirma una tendencia bajista. Cuando se cumplen todas las condiciones, aparece una flecha roja de VENTA y se envía una alerta.

Modo Breakout (opcional)

Cuando está activado, Smart Band también puede operar con rupturas de banda: un cierre fuerte fuera de las bandas con un aumento de la anchura de banda y una confirmación de volumen/momento activa una señal de ruptura direccional. Las señales de ruptura utilizan diferentes marcadores visuales y un tiempo mínimo de confirmación configurable.

Visuales e interfaz

Flechas limpias para COMPRA verde y VENTA roja colocadas en la barra que confirma la señal.

Bandas de colores: Superior, Media, Inferior con sombreado de relleno opcional.

Panel de señales en el gráfico que muestra la última señal, la hora, el precio y los niveles recomendados de stop-loss / take-profit.

Sugerencias para la gestión del riesgo

Stop-loss por defecto: fuera de la banda opuesta

Toma de beneficios por defecto: R:R seleccionable por el usuario (por ejemplo, 1:2) o método de objetivo de banda.

Utilice un tamaño de posición basado en el % de riesgo de la cuenta por operación.

Evite operar durante noticias importantes si utiliza el modo squeeze/breakout.



