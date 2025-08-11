Visión general
Core Vault X es un Asesor Experto profesional diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15.
Combina un filtro de mercado adaptativo asistido por IA con una ejecución estricta basada en reglas para ofrecer una operativa automatizada disciplinada, selectiva y controlada.
Sin martingala. Sin cuadrícula. Una operación cada vez.
---
Características principales
- Especialización sólo en XAUUSD
- Optimizado para el marco temporal M15
- Filtrado de mercado asistido por IA
- Stop loss y trailing basados en la volatilidad
- Una operación abierta como máximo
- Sin martingala, sin rejilla, sin promediado
- Lógica compatible con Prop-firm
- Código MT5 limpio y optimizado
---
Lógica de negociación
Core Vault X analiza las condiciones del mercado utilizando un filtro AI adaptativo ligero combinado con reglas deterministas:
- Régimen de volatilidad
- Momento direccional
- Estructura de mercado basada en sesiones
- Spread y condiciones de ejecución
Las operaciones se ejecutan sólo cuando todas las condiciones se alinean, reduciendo la exposición durante las fases inestables o impredecibles del mercado.
---
Gestión del riesgo
- Stop Loss dinámico basado en la volatilidad
- Lógica de seguimiento adaptable
- Política de una operación por sesión
- Recuperación oculta controlada opcional
- Limitación de la exposición del capital
- Ejecución con conocimiento del intermediario
Diseñado para un estricto control del riesgo y la preservación del capital.
---
Especificaciones técnicas
Plataforma: MetaTrader 5
Tipo: Expert Advisor Asesor Experto
Instrumento XAUUSD (Oro)
Marco temporal: M15
Capital mínimo: 100 USD
Apalancamiento recomendado: 1:200 - 1:500
Backtesting: Cada tick (ticks reales)
Ejecución: Ejecución de mercado
---
Descargo de responsabilidad
Operar con instrumentos apalancados implica un riesgo sustancial.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
---
Soporte
Soporte y asistencia en la configuración están disponibles a través de mensajes privados en MQL5.
Hello everyone. Core Vault X has proven to be very accurate so far. Some days it makes one trade, one day it makes two trades, and one day there are no trades at all. Typical of a job well done that aims for precision and not a bunch of opening positions without the slightest logic of price action or flow analysis. I would like to point out that the developer is very helpful, assists with questions, and is very frank in his advice, which makes a big difference. Just today I commented to him that, due to the high market volatility, I decided to intervene and close at a profit that I thought was good at that moment. :) Congratulations and success!