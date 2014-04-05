Dynamic sinusoidal cycle projection

DynamicSinusoidal Cycles Pro jection by TradingCrossoverDynamic Sinusoidal Cycles Projection es un indicador para MetaTrader 5 que muestra los ciclos del mercado en una ventana separada, desarrollado por TradingCrossover. Basado en cinco periodos cíclicos (10, 32, 64, 128 y 256 barras), ofrece un análisis mecánico de los movimientos del mercado con proyecciones sinusoidales. Principalescaracterísticas:
  • Cinco periodoscíclicos: Analiza el mercado con ciclos de distinta duración, que pueden activarse individualmente.
  • Proyección futura: Muestra previsiones hasta 256 barras por delante.
  • Entradas personalizables: Ajuste la escala, el centrado y el desplazamiento para adaptar el indicador a cualquier activo.
  • Uso mecánico: Ideal para operadores que buscan un enfoque sistemático del análisis cíclico.

Perfecto para divisas, acciones y criptomonedas, este indicador ofrece una interfaz intuitiva para estrategias basadas en ciclos.

Descargo de responsabilidad: El indicador Proyección de Ciclos Sinusoidales Dinámicos es una herramienta avanzada para el análisis cíclico de los mercados financieros. Se recomienda tener conocimientos básicos de análisis cíclico para utilizarlo con eficacia. El indicador no garantiza beneficios y los resultados pasados no son indicativos de rendimientos futuros. Los usuarios son responsables de sus propias decisiones comerciales y deben utilizar el indicador como parte de una estrategia comercial más amplia, integrándolo con otras herramientas y análisis.TradingCrossover no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida derivada del uso de este indicador.Copyright © 2025 TradingCrossover
