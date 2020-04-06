Tornado Mt4 scalp
- Asesores Expertos
- Van Hoa Nguyen
- Versión: 3.3
- Activaciones: 15
Tornado Mt4 scalp el innovador asesor experto de MT4 está cambiando la forma de operar con los pares de divisasgbpusd, gbpcad eurchf, euraud, audcad, usdchf, eurusd. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados con más de 11 años de experiencia en el mercado de divisas. La versión actual añade una serie de características que ayudan a aumentar la consistencia del sistema. Opere con la estrategia de scalping en el marco temporal M5. Las órdenes siempre vienen con un nivel fijo de stop loss y take profit.
- Los robots no utilizan estrategias potencialmente arriesgadas. Unico metodo de trading basado en reglas estrictas con stop loss y take profit completos.
- Tornado Mt4 cuero cabelludo se destaca de otros asesores expertos con su enfoque superior para optimizar los puntos de entrada. Para limitar las pérdidas, EA utiliza stop loss y take profit fijos para cada operación.
- Esta estrategia única permite scalping estratega para optimizar la gestión de riesgos y minimizar las pérdidas. Al aprovechar el poder de la negociación con múltiples pares de divisas, demuestra un mayor nivel de adaptabilidad y resistencia en condiciones de mercado difíciles.
- Utilice VPS para mantener su EA funcionando 24/7 (Altamente recomendado)
Recomendaciones
- Marco de tiempo: M5
- Depósito mínimo: $100
- Tipo de cuenta: ECN, Raw o Zero con spreads muy bajos.
- Broker: Exness, Tickmill, IC Markets
Instalación recomendada
- TradingSettings = Timeframe5M/GBPUSD/EURAUD/EURCHF/USDCHF
- Configuración = BOT no tiene número mágico, pero puede arrastrar ea a cualquier gráfico que desee
- MarcosDeTiempo = 5
- MaxSpread = 10
- MaxSlippage = 3
- Lotes = 0.01
- UseRisk = true
- MaxRiesgo = 5
- StopLoss = 30
- TakeProfit = 10