Tornado Mt4 scalp

Tornado Mt4 scalp el innovador asesor experto de MT4 está cambiando la forma de operar con los pares de divisasgbpusd, gbpcad eurchf, euraud, audcad, usdchf, eurusd. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados con más de 11 años de experiencia en el mercado de divisas. La versión actual añade una serie de características que ayudan a aumentar la consistencia del sistema. Opere con la estrategia de scalping en el marco temporal M5. Las órdenes siempre vienen con un nivel fijo de stop loss y take profit.

  • Los robots no utilizan estrategias potencialmente arriesgadas. Unico metodo de trading basado en reglas estrictas con stop loss y take profit completos.
  • Tornado Mt4 cuero cabelludo se destaca de otros asesores expertos con su enfoque superior para optimizar los puntos de entrada. Para limitar las pérdidas, EA utiliza stop loss y take profit fijos para cada operación.
  • Esta estrategia única permite scalping estratega para optimizar la gestión de riesgos y minimizar las pérdidas. Al aprovechar el poder de la negociación con múltiples pares de divisas, demuestra un mayor nivel de adaptabilidad y resistencia en condiciones de mercado difíciles.
  • Utilice VPS para mantener su EA funcionando 24/7 (Altamente recomendado)

Descargar SETFILE

SOLO QUEDAN 05 COPIAS A $50. SIGUIENTE PRECIO ES DE $100

Recomendaciones

  • Marco de tiempo: M5
  • Depósito mínimo: $100
  • Tipo de cuenta: ECN, Raw o Zero con spreads muy bajos.
  • Broker: Exness, Tickmill, IC Markets

Instalación recomendada

  • TradingSettings = Timeframe5M/GBPUSD/EURAUD/EURCHF/USDCHF
  • Configuración = BOT no tiene número mágico, pero puede arrastrar ea a cualquier gráfico que desee
  • MarcosDeTiempo = 5
  • MaxSpread = 10
  • MaxSlippage = 3
  • Lotes = 0.01
  • UseRisk = true
  • MaxRiesgo = 5
  • StopLoss = 30
  • TakeProfit = 10
Productos recomendados
EA Bollinger Bands
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
El EA (Asesor Experto) Distancia de las Bandas de Bollinger es una estrategia de negociación o algoritmo utilizado en los mercados financieros, en particular en el comercio de divisas. Las Bandas de Bollinger son una herramienta de análisis técnico que consiste en una banda central (normalmente una media móvil simple) y dos bandas exteriores (desviaciones estándar de la banda central). La estrategia EA Distancia de las Bandas de Bollinger se centra en medir la distancia entre el precio y las Ban
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Asesores Expertos
El robot utiliza la estrategia comercial de romper las líneas del indicador de Bandas de Bollinger. La esencia de esta estrategia radica en el análisis constante de las líneas del indicador y la búsqueda de los puntos de ruptura más efectivos para sus líneas. Cuando el precio atraviesa la línea del indicador en una de las direcciones, el robot abre una operación en esa dirección y comienza a seguirla. Pero el robot no abre operaciones cada vez que se rompen las líneas del indicador, sino solo e
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Asesores Expertos
Espíritu de Ilan El Asesor Experto Ilan Spirit es un análogo del Asesor Experto, con la adición de muchas lógicas adicionales y oportunidades para el comercio, con los ajustes restantes del Asesor Experto. El Asesor Experto negocia según el sistema Martingale con el aumento de lotes posteriores en una serie de órdenes, con el fin de promediarlas. La primera orden es colocada por el robot de acuerdo a las señales del indicador incorporado. El Asesor Experto también tiene la capacidad de detener l
Master Gold Scapler EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Master Gold Scalper EA es una estrategia EA combo 4: ESTRATEGIA_1: ESTOC+MA Esta es una simple estrategia de Forex Scalping utilizando los indicadores EMA200 y Estocástico para operar comprando o vendiendo juntos. ESTRATEGIA_2: 2MA+STOCH Este es un sistema de scalping dedicado al Oro, que combina dos indicadores: indicadores Estocásticos y 2MA con el objetivo de encontrar puntos de entrada de acuerdo a las tendencias actuales. ESTRATEGIA_3: MACD Estrategia de scalping que utiliza líneas de t
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Asesores Expertos
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Es el Asesor Experto de Forex Scalping para MT4 Trabajando en marcos de tiempo (M5) El mejor par recomendado es EU/UChf=0.4 El cálculo se basa en el indicador Envelopes ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Se puede utilizar en el marco de tiempo Kecil (M5) Rekomendasi par adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Scalper Gold Reborn
Zahidin Zainal Zulkornain
Asesores Expertos
Scalper Gold Reborn es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de oro, pero se puede utilizar en divisas también. El funcionamiento se basa en la apertura de órdenes utilizando la Banda de Bolinger y la Media Móvil. Seguimiento de la señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/1805669 Recomendaciones Marco de tiempo : M1 Pares : ORO/Divisas Ajustes: Por defecto Lote : Use 0.01 por cada 10.000cents Apalancamiento: 1:1000 o superior Contactame en privado para mas setfiles.
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
ReversePro SmartSMA EA - Una estrategia de medias móviles totalmente personalizable ReversePro SmartSMA EA es una herramienta de trading avanzada pero totalmente personalizable, diseñada para los traders que prefieren ajustar sus estrategias. Este Asesor Experto (EA) no está pre-optimizado, lo que le permite la flexibilidad para ajustar su configuración para adaptarse a su estilo de negociación, las preferencias de gestión de riesgos, y las condiciones del mercado. Cómo funciona Este EA se basa
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Supertrend El Supertrend Expert Advisor con elementos de promediación. Ha sido desarrollado durante tres meses hasta que finalmente obtuve buenos resultados. No es un scalper. El saldo mínimo para empezar a operar - 100 $ . Se ajusta automáticamente a los precios de 4 y 5 dígitos. Tiene un sistema eficiente de gestión de riesgos. El lote y el límite en el lote máximo se calcula automáticamente en base a la configuración especificada en el EA. Como resultado, usted tiene un comp
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Start of Movement
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de Forex automatizado. El sistema se basa en el comercio en posibles zonas de emergencia plana. El EA tiene incorporado un algoritmo de predicción del movimiento del precio, que permite al EA tomar la decisión de abrir órdenes de promediación o escalar una posición abierta. Dependiendo de los parámetros, funciona con órdenes pendientes (Stop, Límite) o de mercado. Para diversificar los riesgos, el Asesor Experto trabaja simultáneamente con posiciones cortas y largas. Su
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
Asesores Expertos
El Flex Grid EA es un Asesor Experto totalmente automatizado que opera basado en el RSI. El EA opera utilizando órdenes de mercado con take profit inivisible y utiliza el promedio para convertir de forma segura las operaciones negativas en positivas. Este EA funciona mejor en EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD y GBPUSD utilizando el marco de tiempo M5. Un VPS es aconsejable cuando el comercio de este sistema. Compruebe los comentarios de los resultados de las pruebas y la configuración optimizada. T
FREE
Ichimoku Trade
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto identifica la dirección más probable del precio basándose en la divergencia de los volúmenes y la consolidación de los precios en las zonas de sobrecompra/sobreventa. El filtrado para la apertura de operaciones se lleva a cabo mediante el uso de una fórmula única para el cálculo del nivel de precios - "imán" (basado en el indicador Ichimoku), donde el precio es altamente probable que venga dentro de unas pocas barras en el futuro. El EA contiene un mínimo de ajustes, lo que fac
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Asesores Expertos
Night Rocker EA es un scalper nocturno que tiene un sistema para evaluar la volatilidad del mercado y las operaciones durante un período en que los precios son planos. Además, hay un filtro incorporado de spread y deslizamiento. Cada orden abierta tiene un stop loss y un take profit. Además, el sistema de evaluación de la volatilidad del mercado cierra las órdenes cuando las condiciones del mercado cambian en una dirección negativa para el operador. El Asesor Experto trabaja con los pares USDJPY
IRobot Alligators
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
IRobot Alligators es un Asesor Experto basado en la teoría del caos y en el indicador técnico Alligator. Este asesor experto consiste en tres líneas, superpuestas en un gráfico de precios, que representan la mandíbula, los dientes y los labios del Alligator. Fue diseñado para ayudar a confirmar que una tendencia está en vigor y en qué dirección. Como ocurre con todas las medias móviles, la más corta (verde) se mueve primero, seguida de la media (roja) y luego de la más larga (azul). Si las tres
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Asesores Expertos
Bienvenido al Ángel de Oro EA que es un EA altamente estable que genera beneficios. Es muy recomendable. La lógica detrás de la EA es simple. Utiliza el indicador BAND, que activa una bandera cuando el precio se desvía de la banda. Sin embargo, no entra en una operación en ese momento. En su lugar, supervisa cuidadosamente el movimiento del precio. Cuando el precio vuelve a la banda y toca la línea central, realiza una operación en la dirección de la tendencia. Esta estrategia es sencilla, pero
FREE
EA Falcon
Renat Garaev
5 (2)
Asesores Expertos
EA Falcon es un algoritmo que se basa en dos estrategias principales que le permiten operar en la dirección de la tendencia principal con el uso de características adicionales para hacer que el comercio sea más seguro y razonable en términos de riesgo y ganancias. Estrategias: - Fractal asimétrico. Indicador personalizado. - Regresión lineal. Un indicador personalizado que permite que el EA opere solo en la dirección de la tendencia principal. Funciones: -Filtro de noticias. Le permite esp
Expert Robocode Pro MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El EA utiliza una estrategia de tendencia basada en numerosos indicadores técnicos "Moving Average" en el marco de tiempo: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. El Asesor Experto utiliza elementos de estrategias como Martingala, Cuadrícula y Promedio. En la negociación, se pueden abrir hasta 3 órdenes simultáneamente en cada uno de los pares de divisas. El EA utiliza un algoritmo de cierre parcial de órdenes y Stop Loss, Take Profit, Break Even y Trailing Stop ocultos. Un asesor multidivisa o
Doctor
Andrey Kolmogorov
Asesores Expertos
Se trata de un asesor universal que trabaja en varias direcciones. La primera y principal es la asistencia en diversas situaciones que surgen durante el trading. La segunda es el scalping o el trading posicional según la tendencia, órdenes abiertas, al mismo tiempo, aseguradas con órdenes de soporte utilizando el modelo de un conjunto cuántico de algoritmos. Principales ventajas Trabajo en varias direcciones; Aumento del saldo de la cuenta durante el drawdown; Mantenimiento de las órdenes ya ab
EA RSI Trading DCA
Truong Vu Van
Asesores Expertos
Este Asesor Experto se basa en los Palos de Velas Japonesas y el indicador RSI. Combina con algunos indicadores para obtener oportunidades de entrada. * Características - Protección de spreads, - Velas japonesas - DCA hasta obtener beneficios * Ajuste - Tamaño de lote inicial = 0.01 para 2000$: - Tamaño mínimo de lote = 0.01 - Spread máximo a la entrada (PiP) = 2 (en pips) - Stoploss (PiP) = 150 pips - TakeProfit (PiP) = 2 pipss * Recomendaciones - Broker : Tickmill, Darwinex, ... (cuenta EC
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
"RSI" suele referirse al Índice de Fuerza Relativa, un indicador técnico utilizado en los mercados financieros para analizar la fortaleza o debilidad del precio de un activo. "Cuadrícula pendiente" puede sugerir una estrategia de negociación específica que combina órdenes pendientes con técnicas de negociación en cuadrícula. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico utilizado en el trading para evaluar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Mide la velocidad y el ca
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Asesores Expertos
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power) se basa en el indicador Bulls and Bears . Se puede utilizar para cualquier par de divisas y marco de tiempo. Power：Condición de entrada en el mercado Power intenta medir las fuerzas alcistas y bajistas en el mercado utilizando dos medidas separadas, una para cada tipo de presión direccional. El BearsIndex del EA intenta medir el apetito del mercado por precios más bajos El BullsIndex del EA intenta medir el apetito del mercado por precios más altos. También utili
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
Elliot Waves Tracker
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal expert advisor is based on our own Algorithm, which is based on effective and time-tested Elliot Wave Theory.  This   expert advisor   is ideal for working both on a flat and during sharp or protracted trend movements (thanks to the Martingale method, according to which averaging positions are opened in accordance with the multiplier and distance set in the settings for accepting a new signal). ATTENTION! CAREFULLY STUDY THE OPERATING PRINCIPLE AND AVAILABLE SETTINGS OF THE EXPER
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Asesores Expertos
¿Cómo Funciona? Cuando el EA está activo, analizará el gráfico según el parámetro de Modo de Ejecución. Si no existen posiciones en el gráfico, el EA ingresará a una operación basada en el parámetro. Si la tendencia es alcista, ingresará a una operación de compra, y si es bajista, ingresará a una operación de venta. También establecerá una orden de Stop Loss a una cierta distancia del precio de apertura de la operación si la variable de Stop Loss es mayor que 0. 0 significa que no hay Stop Los
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Asesores Expertos
Se trata de un sistema de trading automático de 24 horas basado en el algoritmo de comportamiento colectivo de autómatas adaptativos (un tipo de algoritmos de autoaprendizaje de inteligencia artificial) que no requiere intervención manual y no utiliza indicadores ni métodos de trading conocidos. El principio del EA es recordar y analizar cada paso. Un paso es un movimiento del precio para un cierto número (BaseStep) de puntos hacia arriba o hacia abajo. La profundidad de la memoria (cuántos paso
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
Trend Range King
Frank Paetsch
Asesores Expertos
Trend Range EA: lo mejor de dos mundos (Tendencia + Reversión a la media) Evolución del Trend King EA con 5 estrellas   — probado en   H4   — ahora combinado con un potente motor de   reversión a la media   para mercados laterales. Enfoque   por barras , robusto en ambos regímenes. Aspectos destacados Doble núcleo : •   Tendencia : gap EMA normalizado por ATR +   histéresis   + RSI. •   Rango :   desviación ATR   respecto a la banda EMA + zona central de RSI; confirmación opcional (Engulfing/I
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecu
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Sólo quedan unas pocas copias a 129 dólares. Próximo precio es de $ 399 Señal en directo Monitoreo Versión MT5 Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente! Este asesor de operaciones único está diseñado específic
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Asesores Expertos
Configuración predeterminada para el test de oro (Gold M15) a partir del año 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligencia de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUCTORIA ESPECIAL: El poder del Smart Regime EA se lanza a una fracción de su valor real. Asegure su licencia ahora por $50 , antes de que el precio comience su aumento gradual y escalonado hacia la valoración final de $500 . Esta es una inversión en una lógica de mercado sin precedentes. Desbloquee el poder del trading algorítmico adaptativo
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Asesores Expertos
EA Quantum Scalper GBPUSD es un sistema de trading automatizado diseñado para el par de divisas GBPUSD. Empleando una estrategia de scalping y una sofisticada gestión de posiciones, su objetivo es ofrecer altos rendimientos minimizando el riesgo. El EA analiza los patrones de tick, los movimientos de precios y el impulso, utilizando puntos de entrada únicos para identificar posibles oportunidades de trading. Para salvaguardar los beneficios y mejorar la eficiencia, cada operación está equipada
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Asesores Expertos
Pingo Pingo es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar de forma estable y segura en el mercado de divisas. El asesor está diseñado haciendo hincapié en un estricto control de riesgos y en la ausencia de estrategias peligrosas como la martingala, las rejillas o el promedio. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Cómo funciona Pingo analiza los patrones de precios y la dinámica del mercado a corto plazo utilizando filtros de volatilidad inteligentes.
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Asesores Expertos
"BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y seguir adelante, con un plan claro para la parada y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de ca
Otros productos de este autor
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Asesores Expertos
GOLDMINER MT4 PRO es un robot de trading de Oro en el marco temporal M15 o H1, que combina patrones de velas, indicadores técnicos y rupturas de soporte y resistencia. El robot utiliza una estrategia inteligente de reconocimiento de tendencias para mantener el EA estable. Comprometido a acompañarle en nuevas versiones y siendo actualizado SETFILE siguiendo de cerca cada ciclo de mercado ayuda a que el robot sea estable y adecuado a la pendiente del mercado en cada momento. GOLDMINER MT4 PRO es
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario