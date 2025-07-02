AI Ultra XGold Pro
- Asesores Expertos
- Tran Vinh Vu
- Versión: 28.17
- Actualizado: 5 diciembre 2025
- Activaciones: 10
AI Ultra XGold Pro es un Asesor Experto (EA) de última generación diseñado para la automatización inteligente de su estrategia de comercio de oro. Impulsado por un avanzado modelo de predicción de IA, este EA analiza continuamente las condiciones del mercado.
Optimizado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1 .
Por defecto, el EA permite múltiples órdenes a la vez. Cada orden es independiente y está protegida por un Stop Loss y un Take Profit fijos.
Características
- Operaciones totalmente automatizadas
- Protección estricta de Stop Loss
- Trailing Stop Loss
- Cierre automático de fin de semana
- Actualización automática del modelo cada 3 días - (Necesita una configuración correcta )
- Par de Negociación: XAUUSD (Oro)
- Marco temporal: H1
- Depósito recomendado: $3,000 o 3000 centavos por 0.01
- Tipo de cuenta: Cobertura (recomendada con cuentas de bajo spread como Raw o Zero)
Configurar
- Vaya a Herramientas = > Opciones => Asesores Expertos => marque la opción "Permitir WebRequest para la URL listada" y añada la URL: api . vuecs . com (NecesitaQUITARlos espacios).
- Abre el gráfico H1 para XAUUSD
- Adjunta el EA al gráfico. Se recomienda utilizar la configuración por defecto
guys be careful, this EA scam. yesterday xauusd all trades loss 4 aug 2025 and if you do backrest it shows account with profit. waste of money its scam all results manipulated.