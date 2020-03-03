Bitcoin Scalper X


Bitcoin Scalper X - Su mejor asistente para operar con Bitcoin.

Un asesor totalmente automático que no requiere ajustes adicionales, diseñado para operar en el par de divisas Bitcoin.(BTCUSD)

No utiliza métodos de trading peligrosos, no grid, martingala, etc.La estrategia se basa en la ruptura de niveles importantes. (scalping rápido).

Recomendaciones:

  • Par de operaciones: Bitcoin (BTCUSD)
  • Plazo: M5
  • Depósito mínimo: 100$.
  • Apalancamiento: 1:100 y superior
  • Broker: Cualquier broker con spread bajo
  • VPS: Utilice VPS para que el EA funcione 24/7


¿Cómo probar el asesor?

Sólo BTCUSD. Pruebe el EA con la configuración por defecto, pero puede cambiar el lote a un porcentaje del saldo.

Pruebe el EA en el marco de tiempo M5.

Tenga en cuenta que los resultados pueden variar en diferentes corredores, recomiendo probar en su corredor antes de usar


Características principales:

  • Siempre utiliza stop loss / take profit.;
  • No martingala / rejilla / cobertura, etc;
Si tiene alguna pregunta, puede escribirme un mensaje privado, siempre estoy dispuesto a ayudar.

¡Feliz trading!



