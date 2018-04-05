Les presento Robot Di Aur Expert Advisor - es una automatización de una estrategia compleja basada en el patrón estructural y el volumen, fue creado utilizando cuatro años de experiencia en el estudio del volumen, su influencia en la estructura del mercado calculado por los niveles de Fibonacci, cada operación tiene un stop loss fijo y take profit adaptable. Como en el caso de la negociación manual, el Asesor Experto opera sólo en el instrumento oro. Hay tres ajustes de lote: fijo, 0,01 lote por saldo especificado y % de riesgo por operación. El Asesor Experto no utiliza rejillas, martingala o promedios. Todas las operaciones se abren en el patrón de la señal y el volumen, la máxima simplicidad y fiabilidad.

Los parámetros del Asesor Experto difieren de los utilizados en el trading manual sólo porque no todas las acciones pueden ser automatizadas, o al menos nosotros no hemos sido capaces de hacerlo todavía, pero aún así el Asesor Experto muestra una media del 80% anual durante los últimos 5 años, aumentando o disminuyendo el riesgo así como puede aumentar o disminuir los ingresos. Lo más importante en el Asesor Experto es la estabilidad y la fiabilidad. El Asesor Experto no abre un gran número de transacciones, por lo que el deslizamiento o el aumento del spread no afectarán al resultado.

El depósito mínimo recomendado es de $300. Plazo - M5. Prueba en la historia con la calidad de 90%, también utilizan la configuración de la última captura de pantalla

Después de la compra obtendrá soporte, ayuda con la configuración y los archivos de parámetros. Envíeme un correo electrónico si usted tiene preguntas o necesita ayuda para encontrar el mejor riesgo.

¡Las primeras 10 copias son sólo $ 30!