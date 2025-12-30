Advanced ORB Gold

ADVANCED ORB Retest EA v4.2 - Sistema Avanzado de Recuperación

🔥 PRECIO DE LANZAMIENTO: $89 | Aumenta 50% cada 5 ventas - ¡Consíguelo ahora!

Sistema de Trading Inteligente con Protección Inteligente

Estrategia profesional de ruptura de rango de apertura H1 equipada con#SmartRecovery y #AutoRecoverySystem que duplica el tamaño del lote en SL hits hasta que se logre el beneficio - diseñado para recuperar las pérdidas de forma inteligente sin overtrading.

Características principales:

✅ Escáner de Mercado en Tiempo Real - Análisis de gráficos en vivo con filtros de volatilidad ATR & ADX

✅ Filtro de Noticias de Alto Impacto - Evita operar durante los principales eventos noticiosos (5 tiempos personalizables)

✅ Sin Protección de Overtrade - Una posición a la vez con seguridad de margen incorporada

✅ Entradas totalmente ajustables - Personalice SL, TP, tamaño de lote, % de riesgo para ajustarse a su capital

✅ Amigable con el bajo capital - Opere desde$300 en cuentas RAW/ECN

✅ Spread ajustado optimizado - Funciona perfectamente con ECN, STP y brokers de bajo spread.

📊 Sistema de recuperación avanzado:

Entrada opuesta en SL con tamaño de lote 2x.

Continúa hasta que la operación sea rentable

Reinicio automático al obtener beneficios

Ejecución con margen seguro

Control de profundidad de recuperación máxima

🎨 Cuadro de mandos mejorado:

Estadísticas de la cuenta, tasa de ganancias, reducción máxima, % de ganancias totales, capital, saldo: todo se muestra en el gráfico en tiempo real.

💼 Perfecto para:

Cuentas desde $300 hasta $100,000+

Cuentas ECN/RAW/Standard

Traders que desean una recuperación automatizada

Entornos de bajo spread ( XAUUSD, pares principales)

Todas las entradas son ajustables - ¡Adapte el EA a SU tolerancia al riesgo y tamaño de capital!

Precio de lanzamiento por tiempo limitado - ¡El precio aumenta automáticamente!

Compatible con MT5 Build 3640+ | Cuentas de compensación | Totalmente probado en EURUSD & XAUUSD





🎯 SISTEMA DE COMERCIO INTELIGENTE CON LA RECUPERACIÓN INTELIGENTE

Estrategia avanzada ORB (Opening Range Breakout) mejorada con herramientas de gestión de riesgos y análisis de mercado de nivel institucional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

🔄 SISTEMA INTELIGENTE DE RECUPERACIÓN Y RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA

Entrada opuesta automática en SL con tamaño de lote 2x

Cadena de recuperación inteligente hasta alcanzar el objetivo de beneficios

La protección de márgenes integrada evita el apalancamiento excesivo

Restablecimiento automático en operaciones rentables

🛡️ PROTECCIÓN CONTRA OPERACIONES NO EXCESIVAS

Política de una operación a la vez

Objetivo de beneficio diario con pausa/reanudación automática

Límites máximos de profundidad de recuperación

El filtro de diferencial evita entradas de alto coste

ESCÁNER DE GRÁFICOS EN TIEMPO REAL PARA ANÁLISIS EN VIVO

Escáner de volatilidad basado en ATR - Evita los mercados de baja volatilidad y oscilación.

Evita los mercados de baja volatilidad y oscilación. ADX Trend Strength Filter - Sólo opera en condiciones de tendencia fuerte

Sólo opera en condiciones de tendencia fuerte Comprobación de estabilidad de diferenciales - Garantiza diferenciales ajustados y estables

diferenciales Garantiza diferenciales ajustados y estables El panel de control en vivo muestra las condiciones del mercado en tiempo real

FILTRO DE NOTICIAS DE ALTO IMPACTO

5 franjas horarias de noticias personalizables

Periodos de apagón configurables (antes/después de las noticias)

Suspensión automática de la negociación durante eventos importantes

Protege contra los picos volátiles impulsados por las noticias

⚙️ ENTRADAS TOTALMENTE AJUSTABLES

Riesgo por operación (% del capital)

Stop Loss y Take Profit (puntos)

Multiplicador Martingale y pasos máximos

Activación de Trailing TP y tamaño del paso

Umbrales de volatilidad (ATR/ADX)

Zonas tampón para entradas retest

Soporta todos los marcos temporales

REQUISITOS DE CAPITAL FLEXIBLES

Empieza desde sólo 100 dólares en cuentas cent/micro

cuentas cent/micro Optimizado para cuentas RAW y ECN

Funciona con CUALQUIER broker de spread ajustado

El tamaño de lote basado en la equidad se adapta al crecimiento de la cuenta

LÓGICA DE NEGOCIACIÓN

Detección ORB - Identifica H4/H8 rango de apertura alto/bajo Confirmación de ruptura - Espera una ruptura limpia por encima/debajo del rango Entrada Retest - Entra en el retroceso al nivel ORB (Comprar por encima, Vender por debajo) Validación del mercado : comprueba la volatilidad, la fuerza de la tendencia y el diferencial antes de entrar. Smart Trailing - Se activa después del umbral de beneficios, bloquea las ganancias Modo de recuperación : cuando se alcanza el SL, se realiza la operación contraria con el doble de lote al nivel de precio del SL. Reinicio de beneficios : cualquier cierre rentable reinicia el sistema de recuperación.

FUNCIONES MEJORADAS

✅ Panel de control en tiempo real - Información de la cuenta, capital, saldo, DD máximo, % de beneficio total, tasa de ganancias

✅ Visualización de las condiciones del mercado - ATR, ADX, estado de las noticias, spread, lote actual

✅ Alertas codificadas por colores - Verde (negociable), Rojo (bloqueado), Naranja (advertencia)

✅ Seguimiento de estadísticas completo - Métricas de rendimiento de por vida en el gráfico

✅ Broker-Safe - Respeta los niveles de stop, niveles de congelación, requisitos de margen

✅ Log optimizado - El registro mínimo evita ralentizaciones del sistema.

🔧 COMPATIBILIDAD DE CUENTAS

✅ Cuentas Raw Spread ( diferencial de 0-1 pip)

✅ Cuentas ECN ( basadas en comisiones)

✅ Cuentas Standard ( diferencial de 2-3 pip)

✅ Cuentas Cent ( 100 $ mínimo)

✅ Cuentas Micro ( pequeño capital)

✅ Netting & Hedging ( MT5 todos los modos)

📊 AJUSTES RECOMENDADOS

Conservador:

Riesgo: 0,1% por operación

Capital inicial: $300+

Pasos máximos de martingala: 4

Símbolos: EURUSD, GBPUSD

Moderado:

Riesgo: 0,5% por operación

Capital inicial: $1000+

Pasos máximos de martingala: 5-6

Símbolos: Principales pares + XAUUSD

Agresivo:

Riesgo: 1-2% por operación

Capital inicial: $5000+

Pasos máximos de martingala: 7

Símbolos: Todos los principales + metales

⚠️ NOTAS IMPORTANTES

✅ Pruebe primero en demo con las condiciones de su broker

✅ Utilice VPS para operar 24/7 (recomendado)

✅ Monitorice los primeros días para optimizar la configuración

✅ Funciona mejor con brokers con spreads ajustados (<2 pips)

✅ Establezca los horarios de las noticias según la hora del servidor de su broker.

🏆 ¿POR QUÉ ELEGIR ESTE EA?

✔️ Inteligente, No Agresivo - Recuperación inteligente vs martingala ciega

✔️ Consciente del Mercado - No operará en malas condiciones

✔️ Margen Seguro - Protección incorporada que previene la explosión de la cuenta

✔️ Totalmente Transparente - Vea todo en el panel de control

✔️ Probado en Batalla - Maneja todas las condiciones de mercado

✔️ Grado Profesional - Gestión de riesgo de calidad institucional