Advanced ORB Gold
- Asesores Expertos
- Dodong Christian Arnon
- Versión: 4.2
- Activaciones: 5
🔥 PRECIO DE LANZAMIENTO: $89 | Aumenta 50% cada 5 ventas - ¡Consíguelo ahora!
Sistema de Trading Inteligente con Protección Inteligente
Estrategia profesional de ruptura de rango de apertura H1 equipada con#SmartRecovery y #AutoRecoverySystem que duplica el tamaño del lote en SL hits hasta que se logre el beneficio - diseñado para recuperar las pérdidas de forma inteligente sin overtrading.
Características principales:
✅ Escáner de Mercado en Tiempo Real - Análisis de gráficos en vivo con filtros de volatilidad ATR & ADX
✅ Filtro de Noticias de Alto Impacto - Evita operar durante los principales eventos noticiosos (5 tiempos personalizables)
✅ Sin Protección de Overtrade - Una posición a la vez con seguridad de margen incorporada
✅ Entradas totalmente ajustables - Personalice SL, TP, tamaño de lote, % de riesgo para ajustarse a su capital
✅ Amigable con el bajo capital - Opere desde$300 en cuentas RAW/ECN
✅ Spread ajustado optimizado - Funciona perfectamente con ECN, STP y brokers de bajo spread.
📊 Sistema de recuperación avanzado:
- Entrada opuesta en SL con tamaño de lote 2x.
- Continúa hasta que la operación sea rentable
- Reinicio automático al obtener beneficios
- Ejecución con margen seguro
- Control de profundidad de recuperación máxima
🎨 Cuadro de mandos mejorado:
Estadísticas de la cuenta, tasa de ganancias, reducción máxima, % de ganancias totales, capital, saldo: todo se muestra en el gráfico en tiempo real.
💼 Perfecto para:
- Cuentas desde $300 hasta $100,000+
- Cuentas ECN/RAW/Standard
- Traders que desean una recuperación automatizada
- Entornos de bajo spread ( XAUUSD, pares principales)
Todas las entradas son ajustables - ¡Adapte el EA a SU tolerancia al riesgo y tamaño de capital!
Precio de lanzamiento por tiempo limitado - ¡El precio aumenta automáticamente!
Compatible con MT5 Build 3640+ | Cuentas de compensación | Totalmente probado en EURUSD & XAUUSD
🎯 SISTEMA DE COMERCIO INTELIGENTE CON LA RECUPERACIÓN INTELIGENTE
Estrategia avanzada ORB (Opening Range Breakout) mejorada con herramientas de gestión de riesgos y análisis de mercado de nivel institucional.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
🔄 SISTEMA INTELIGENTE DE RECUPERACIÓN Y RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA
- Entrada opuesta automática en SL con tamaño de lote 2x
- Cadena de recuperación inteligente hasta alcanzar el objetivo de beneficios
- La protección de márgenes integrada evita el apalancamiento excesivo
- Restablecimiento automático en operaciones rentables
🛡️ PROTECCIÓN CONTRA OPERACIONES NO EXCESIVAS
- Política de una operación a la vez
- Objetivo de beneficio diario con pausa/reanudación automática
- Límites máximos de profundidad de recuperación
- El filtro de diferencial evita entradas de alto coste
ESCÁNER DE GRÁFICOS EN TIEMPO REAL PARA ANÁLISIS EN VIVO
- Escáner de volatilidad basado en ATR - Evita los mercados de baja volatilidad y oscilación.
- ADX Trend Strength Filter - Sólo opera en condiciones de tendencia fuerte
- Comprobación de estabilidad de diferenciales - Garantiza diferenciales ajustados y estables
- El panel de control en vivo muestra las condiciones del mercado en tiempo real
FILTRO DE NOTICIAS DE ALTO IMPACTO
- 5 franjas horarias de noticias personalizables
- Periodos de apagón configurables (antes/después de las noticias)
- Suspensión automática de la negociación durante eventos importantes
- Protege contra los picos volátiles impulsados por las noticias
⚙️ ENTRADAS TOTALMENTE AJUSTABLES
- Riesgo por operación (% del capital)
- Stop Loss y Take Profit (puntos)
- Multiplicador Martingale y pasos máximos
- Activación de Trailing TP y tamaño del paso
- Umbrales de volatilidad (ATR/ADX)
- Zonas tampón para entradas retest
- Soporta todos los marcos temporales
REQUISITOS DE CAPITAL FLEXIBLES
- Empieza desde sólo 100 dólares en cuentas cent/micro
- Optimizado para cuentas RAW y ECN
- Funciona con CUALQUIER broker de spread ajustado
- El tamaño de lote basado en la equidad se adapta al crecimiento de la cuenta
LÓGICA DE NEGOCIACIÓN
- Detección ORB - Identifica H4/H8 rango de apertura alto/bajo
- Confirmación de ruptura - Espera una ruptura limpia por encima/debajo del rango
- Entrada Retest - Entra en el retroceso al nivel ORB (Comprar por encima, Vender por debajo)
- Validación del mercado: comprueba la volatilidad, la fuerza de la tendencia y el diferencial antes de entrar.
- Smart Trailing - Se activa después del umbral de beneficios, bloquea las ganancias
- Modo de recuperación: cuando se alcanza el SL, se realiza la operación contraria con el doble de lote al nivel de precio del SL.
- Reinicio de beneficios: cualquier cierre rentable reinicia el sistema de recuperación.
FUNCIONES MEJORADAS
✅ Panel de control en tiempo real - Información de la cuenta, capital, saldo, DD máximo, % de beneficio total, tasa de ganancias
✅ Visualización de las condiciones del mercado - ATR, ADX, estado de las noticias, spread, lote actual
✅ Alertas codificadas por colores - Verde (negociable), Rojo (bloqueado), Naranja (advertencia)
✅ Seguimiento de estadísticas completo - Métricas de rendimiento de por vida en el gráfico
✅ Broker-Safe - Respeta los niveles de stop, niveles de congelación, requisitos de margen
✅ Log optimizado - El registro mínimo evita ralentizaciones del sistema.
🔧 COMPATIBILIDAD DE CUENTAS
✅ Cuentas Raw Spread ( diferencial de 0-1 pip)
✅ Cuentas ECN ( basadas en comisiones)
✅ Cuentas Standard ( diferencial de 2-3 pip)
✅ Cuentas Cent ( 100 $ mínimo)
✅ Cuentas Micro ( pequeño capital)
✅ Netting & Hedging ( MT5 todos los modos)
📊 AJUSTES RECOMENDADOS
Conservador:
- Riesgo: 0,1% por operación
- Capital inicial: $300+
- Pasos máximos de martingala: 4
- Símbolos: EURUSD, GBPUSD
Moderado:
- Riesgo: 0,5% por operación
- Capital inicial: $1000+
- Pasos máximos de martingala: 5-6
- Símbolos: Principales pares + XAUUSD
Agresivo:
- Riesgo: 1-2% por operación
- Capital inicial: $5000+
- Pasos máximos de martingala: 7
- Símbolos: Todos los principales + metales
⚠️ NOTAS IMPORTANTES
✅ Pruebe primero en demo con las condiciones de su broker
✅ Utilice VPS para operar 24/7 (recomendado)
✅ Monitorice los primeros días para optimizar la configuración
✅ Funciona mejor con brokers con spreads ajustados (<2 pips)
✅ Establezca los horarios de las noticias según la hora del servidor de su broker.
🏆 ¿POR QUÉ ELEGIR ESTE EA?
✔️ Inteligente, No Agresivo - Recuperación inteligente vs martingala ciega
✔️ Consciente del Mercado - No operará en malas condiciones
✔️ Margen Seguro - Protección incorporada que previene la explosión de la cuenta
✔️ Totalmente Transparente - Vea todo en el panel de control
✔️ Probado en Batalla - Maneja todas las condiciones de mercado
✔️ Grado Profesional - Gestión de riesgo de calidad institucional