Advanced ORB Gold

ADVANCED ORB Retest EA v4.2 - Sistema Avanzado de Recuperación

Sistema de Trading Inteligente con Protección Inteligente

Estrategia profesional de ruptura de rango de apertura H1 equipada con#SmartRecovery y #AutoRecoverySystem que duplica el tamaño del lote en SL hits hasta que se logre el beneficio - diseñado para recuperar las pérdidas de forma inteligente sin overtrading.

Características principales:

Escáner de Mercado en Tiempo Real - Análisis de gráficos en vivo con filtros de volatilidad ATR & ADX
Filtro de Noticias de Alto Impacto - Evita operar durante los principales eventos noticiosos (5 tiempos personalizables)
Sin Protección de Overtrade - Una posición a la vez con seguridad de margen incorporada
Entradas totalmente ajustables - Personalice SL, TP, tamaño de lote, % de riesgo para ajustarse a su capital
Amigable con el bajo capital - Opere desde$300 en cuentas RAW/ECN
Spread ajustado optimizado - Funciona perfectamente con ECN, STP y brokers de bajo spread.

📊 Sistema de recuperación avanzado:

  • Entrada opuesta en SL con tamaño de lote 2x.
  • Continúa hasta que la operación sea rentable
  • Reinicio automático al obtener beneficios
  • Ejecución con margen seguro
  • Control de profundidad de recuperación máxima

🎨 Cuadro de mandos mejorado:

Estadísticas de la cuenta, tasa de ganancias, reducción máxima, % de ganancias totales, capital, saldo: todo se muestra en el gráfico en tiempo real.

💼 Perfecto para:

  • Cuentas desde $300 hasta $100,000+
  • Cuentas ECN/RAW/Standard
  • Traders que desean una recuperación automatizada
  • Entornos de bajo spread ( XAUUSD, pares principales)

Todas las entradas son ajustables - ¡Adapte el EA a SU tolerancia al riesgo y tamaño de capital!

Compatible con MT5 Build 3640+ | Cuentas de compensación | Totalmente probado en EURUSD & XAUUSD

🎯 SISTEMA DE COMERCIO INTELIGENTE CON LA RECUPERACIÓN INTELIGENTE

Estrategia avanzada ORB (Opening Range Breakout) mejorada con herramientas de gestión de riesgos y análisis de mercado de nivel institucional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

🔄 SISTEMA INTELIGENTE DE RECUPERACIÓN Y RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA

  • Entrada opuesta automática en SL con tamaño de lote 2x
  • Cadena de recuperación inteligente hasta alcanzar el objetivo de beneficios
  • La protección de márgenes integrada evita el apalancamiento excesivo
  • Restablecimiento automático en operaciones rentables

🛡️ PROTECCIÓN CONTRA OPERACIONES NO EXCESIVAS

  • Política de una operación a la vez
  • Objetivo de beneficio diario con pausa/reanudación automática
  • Límites máximos de profundidad de recuperación
  • El filtro de diferencial evita entradas de alto coste

ESCÁNER DE GRÁFICOS EN TIEMPO REAL PARA ANÁLISIS EN VIVO

  • Escáner de volatilidad basado en ATR - Evita los mercados de baja volatilidad y oscilación.
  • ADX Trend Strength Filter - Sólo opera en condiciones de tendencia fuerte
  • Comprobación de estabilidad de diferenciales - Garantiza diferenciales ajustados y estables
  • El panel de control en vivo muestra las condiciones del mercado en tiempo real

FILTRO DE NOTICIAS DE ALTO IMPACTO

  • 5 franjas horarias de noticias personalizables
  • Periodos de apagón configurables (antes/después de las noticias)
  • Suspensión automática de la negociación durante eventos importantes
  • Protege contra los picos volátiles impulsados por las noticias

⚙️ ENTRADAS TOTALMENTE AJUSTABLES

  • Riesgo por operación (% del capital)
  • Stop Loss y Take Profit (puntos)
  • Multiplicador Martingale y pasos máximos
  • Activación de Trailing TP y tamaño del paso
  • Umbrales de volatilidad (ATR/ADX)
  • Zonas tampón para entradas retest
  • Soporta todos los marcos temporales

REQUISITOS DE CAPITAL FLEXIBLES

  • Empieza desde sólo 100 dólares en cuentas cent/micro
  • Optimizado para cuentas RAW y ECN
  • Funciona con CUALQUIER broker de spread ajustado
  • El tamaño de lote basado en la equidad se adapta al crecimiento de la cuenta

LÓGICA DE NEGOCIACIÓN

  1. Detección ORB - Identifica H4/H8 rango de apertura alto/bajo
  2. Confirmación de ruptura - Espera una ruptura limpia por encima/debajo del rango
  3. Entrada Retest - Entra en el retroceso al nivel ORB (Comprar por encima, Vender por debajo)
  4. Validación del mercado: comprueba la volatilidad, la fuerza de la tendencia y el diferencial antes de entrar.
  5. Smart Trailing - Se activa después del umbral de beneficios, bloquea las ganancias
  6. Modo de recuperación: cuando se alcanza el SL, se realiza la operación contraria con el doble de lote al nivel de precio del SL.
  7. Reinicio de beneficios: cualquier cierre rentable reinicia el sistema de recuperación.

FUNCIONES MEJORADAS

Panel de control en tiempo real - Información de la cuenta, capital, saldo, DD máximo, % de beneficio total, tasa de ganancias
Visualización de las condiciones del mercado - ATR, ADX, estado de las noticias, spread, lote actual
Alertas codificadas por colores - Verde (negociable), Rojo (bloqueado), Naranja (advertencia)
Seguimiento de estadísticas completo - Métricas de rendimiento de por vida en el gráfico
Broker-Safe - Respeta los niveles de stop, niveles de congelación, requisitos de margen
Log optimizado - El registro mínimo evita ralentizaciones del sistema.

🔧 COMPATIBILIDAD DE CUENTAS

Cuentas Raw Spread ( diferencial de 0-1 pip)
Cuentas ECN ( basadas en comisiones)
Cuentas Standard ( diferencial de 2-3 pip)
Cuentas Cent ( 100 $ mínimo)
Cuentas Micro ( pequeño capital)
Netting & Hedging ( MT5 todos los modos)

📊 AJUSTES RECOMENDADOS

Conservador:

  • Riesgo: 0,1% por operación
  • Capital inicial: $300+
  • Pasos máximos de martingala: 4
  • Símbolos: EURUSD, GBPUSD

Moderado:

  • Riesgo: 0,5% por operación
  • Capital inicial: $1000+
  • Pasos máximos de martingala: 5-6
  • Símbolos: Principales pares + XAUUSD

Agresivo:

  • Riesgo: 1-2% por operación
  • Capital inicial: $5000+
  • Pasos máximos de martingala: 7
  • Símbolos: Todos los principales + metales

⚠️ NOTAS IMPORTANTES

✅ Pruebe primero en demo con las condiciones de su broker
✅ Utilice VPS para operar 24/7 (recomendado)
✅ Monitorice los primeros días para optimizar la configuración
✅ Funciona mejor con brokers con spreads ajustados (<2 pips)
✅ Establezca los horarios de las noticias según la hora del servidor de su broker.

🏆 ¿POR QUÉ ELEGIR ESTE EA?

✔️ Inteligente, No Agresivo - Recuperación inteligente vs martingala ciega
✔️ Consciente del Mercado - No operará en malas condiciones
✔️ Margen Seguro - Protección incorporada que previene la explosión de la cuenta
✔️ Totalmente Transparente - Vea todo en el panel de control
✔️ Probado en Batalla - Maneja todas las condiciones de mercado
✔️ Grado Profesional - Gestión de riesgo de calidad institucional


