SwapWaiver MT4

Herramienta automatizada de gestión de comisiones de swap

SwapWaiver es una herramienta diseñada para los operadores que quieren evitar los gastos innecesarios de swap, incluyendo las comisiones comunes de triple swap. Es ideal para operadores a largo plazo, estrategias de carry trade y usuarios de cuentas islámicas (libres de swap) para evitar comisiones administrativas o perder la función islámica (libre de swap).

Características principales:

  • Cierra y reabre posiciones automáticamente antes de que se cobre el swap.

  • Conserva los parámetros originales de la operación: tamaño del lote, TP, SL, número mágico

  • Reabre las operaciones al mismo precio de mercado con un comentario que indica la entrada original.

  • Totalmente automatizado, sin necesidad de intervención manual

  • Admite varias operaciones abiertas simultáneamente

Cómo funciona:

Simplemente configure la hora de carga del swap según el horario de su broker. SwapWaiver cerrará y reabrirá automáticamente todas las posiciones elegibles a la hora especificada, ayudándole a evitar los cargos por swap triple y nocturno.

Ideal para:

  • Operadores que desean reducir los costes de los swaps

  • Operadores que utilizan carry trades o estrategias a largo plazo

  • Operadores con cuentas sin swap (islámicas) que necesiten una renovación automática de posiciones o evitar comisiones administrativas o perder la función islámica (sin swap) por mantener posiciones durante más tiempo.

  • Cualquiera que busque una herramienta eficiente para automatizar la gestión de posiciones pre-swap.

Importante:
Asegúrese de establecer los parámetros de tiempo correctos en función del tiempo de cobro del swap de su broker.


