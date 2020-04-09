APOLLO SIGNALS EA - SISTEMA PROFESIONAL DE COPY TRADING

Transmita automáticamente sus señales de trading a Telegram





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





Apollo Signals es un Asesor Experto que monitoriza su actividad comercial en MetaTrader 5 y emite automáticamente mensajes de señales profesionales a su canal o grupo de Telegram. Tanto si operas manualmente como si utilizas otros EAs, Apollo Signals captura cada operación con precisión de tiempo y las formatea en señales profesionales para tus seguidores.





LICENCIA Y ACTIVACIÓN





Política de activación: Su compra incluye un número específico de activaciones que permiten la instalación en diferentes configuraciones de hardware + SO. Incluso si el vendedor modifica los límites de activación después de su compra, su cuenta de activación original sigue siendo válida para su compra.





Actualizaciones de versión: El vendedor puede lanzar versiones actualizadas con una funcionalidad diferente a la descrita originalmente. Las actualizaciones son manuales y a su discreción; el EA no se actualiza automáticamente. Las versiones anteriores no se conservan durante las actualizaciones, así que cree copias de seguridad si es necesario. Las nuevas activaciones siempre instalan la última versión; las versiones anteriores no se pueden instalar.





Disponibilidad en el mercado: La administración puede retirar temporalmente este producto para su revisión o si el vendedor deja de responder. Todos los compradores existentes conservan los derechos de descarga e instalación dentro de sus activaciones disponibles.





CÓMO FUNCIONA EL EA





Monitoreo de Operaciones en Tiempo Real

- Monitoriza TODOS los pares de divisas desde un único gráfico adjunto

- Detecta operaciones con una frecuencia de actualización de 100 ms para una captura instantánea

- Funciona con operaciones manuales y otros Asesores Expertos

- Captura el precio de entrada, volumen, stop loss, take profit y dirección de la operación





Proceso de emisión de señales

1. Detección de Operaciones: El EA identifica nuevas posiciones inmediatamente cuando se abren

2. 2. Procesamiento de datos: Extrae la información completa de las operaciones

3. Formateo de mensajes: Crea una plantilla de señal profesional

4. Entrega de telegramas: Envía la señal formateada al canal/grupo configurado





Formato de salida de la señal





🚀 SEÑAL APOLLO #1 🚀





📈 COMPRA - EURUSD

💰 PRECIO DE ENTRADA: 1.08450

📊 VOLUMEN: 0.50 lotes

🛑 STOP LOSS: 1.08250

🎯 TAKE PROFIT: 1.08850





📋 Fuente de la operación: Manual Trade

🎫 Ticket: 123456789

⏰ Hora: 2025.06.11 14:30





⚡ SEÑALES DE APOLO

✨ Divina precisión de comercio

🎯 Nunca pierdas tu objetivo

📡 Difusión Profesional de Señales





REQUISITOS DE INSTALACIÓN





Requisitos previos de software

- Plataforma MetaTrader 5 (cualquier broker)

- Cuenta de Telegram

- Conexión estable a internet

- Archivo Apollo Signals EA (.ex5)





Configuración de MetaTrader 5

1. Configuración de WebRequest: Habilita "Permitir WebRequest" en MT5 Herramientas → Opciones → Asesores Expertos.

2. Adjuntar Gráfico: Adjuntar EA a CUALQUIER gráfico individual (el símbolo no importa).

3. Instancia Única: Ejecute sólo UNA instancia para evitar señales duplicadas





CONFIGURACIÓN DE TELEGRAM





Paso 1: Crear el Bot de Telegram

1. Abre Telegram y busca @BotFather

2. Envía el comando /newbot

3. Introduce el nombre del bot: "Apollo Trading Signals" (o el que prefieras)

4. Introduzca el nombre de usuario: Debe terminar con "bot" (ejemplo: "ApolloTradingBot")

5. Guarde el token del bot (formato: 1234567890:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz)





Paso 2: Crear canal/grupo de señales





Para el Canal (Recomendado):

1. Crea un nuevo canal de Telegram

2. Nómbralo "Apollo Trading Signals" (a tu elección)

3. Establecer como público o privado

4. Añade tu bot como administrador

5. Conceder permiso "Publicar mensajes





Para Grupo:

1. Crea un nuevo grupo de Telegram

2. Añade tu bot al grupo

3. Haz al bot administrador con derechos de mensajería





Paso 3: Obtener Chat ID

1. Busca @userinfobot en Telegram

2. Inicia el bot y envía cualquier mensaje

3. Reenvía un mensaje de tu canal a @userinfobot

4. Copia el ID del chat (los canales empiezan por -100)





EA CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS





Parámetros de entrada

- Bot Token: Introduce tu token de bot de Telegram

- Chat ID: Introduce el ID de chat de tu canal/grupo

- Nombre de la empresa: La firma de tu empresa comercial

- Tamaño Mínimo de Lote: Filtrar operaciones por debajo de este tamaño

- Modo automático: Activar/desactivar la emisión automática de señales

- Filtro horario: Establezca las horas activas para la emisión de señales





Controles del panel

- Pantalla de seguimiento de operaciones en tiempo real

- Conmutador de modo manual

- Visor de estadísticas de rendimiento

- Indicador del estado de difusión de la señal





MODOS DE FUNCIONAMIENTO





Modo automático

- Difunde automáticamente todas las operaciones detectadas

- Filtros basados en parámetros configurados

- Funciona continuamente durante las horas de mercado





Modo manual

- Permite la emisión selectiva de señales

- El panel de control muestra las operaciones detectadas para su aprobación

- Control total sobre qué señales enviar





FUNCIONES DE RENDIMIENTO





Optimización

- Algoritmos de memoria eficiente

- Detección de operaciones de alto rendimiento

- Uso mínimo de recursos de MT5

- Gestión de errores y sistemas de recuperación





Capacidades de supervisión

- Vigilancia multisímbolo desde un único gráfico

- Métricas de rendimiento en tiempo real

- Confirmación de entrega de señales

- Estadísticas de captura de operaciones





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS





Problemas comunes de configuración

- WebRequest desactivado: Habilitar en la configuración del Asesor Experto MT5

- Instancias múltiples: Utilice sólo una instancia de EA por cuenta

- Permisos del bot: Asegúrese de que el bot tiene derechos de publicación en el canal/grupo

- Formato de ID de chat: Los ID de canal deben empezar por -100





Problemas de entrega de señal

- Verificar la estabilidad de la conexión a Internet

- Confirmar la exactitud del token del bot de Telegram

- Comprobar el formato y los permisos del ID de chat

- Asegúrate de que el canal/grupo es accesible para el bot





MEJORES PRÁCTICAS





Para proveedores de señal

- Utilizar nombres de canal descriptivos

- Establecer cláusulas de exención de responsabilidad claras

- Supervisar la confirmación de entrega de la señal

- Mantener un calendario de publicación coherente





Para el rendimiento

- Adjuntar al gráfico del par principal para la estabilidad

- Supervisar el estado de EA regularmente a través del tablero de instrumentos

- Mantener la plataforma MT5 funcionando continuamente

- Utilice VPS para un funcionamiento 24/7





Todos los nombres de parámetros, mensajes de salida y elementos de la interfaz se muestran en inglés.