Apollo Signals
- Utilidades
- Jonathan Mboya Kinaro
- Versión: 2.0
- Actualizado: 11 enero 2026
APOLLO SIGNALS EA - SISTEMA PROFESIONAL DE COPY TRADING
Transmita automáticamente sus señales de trading a Telegram
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Apollo Signals es un Asesor Experto que monitoriza su actividad comercial en MetaTrader 5 y emite automáticamente mensajes de señales profesionales a su canal o grupo de Telegram. Tanto si operas manualmente como si utilizas otros EAs, Apollo Signals captura cada operación con precisión de tiempo y las formatea en señales profesionales para tus seguidores.
LICENCIA Y ACTIVACIÓN
Política de activación: Su compra incluye un número específico de activaciones que permiten la instalación en diferentes configuraciones de hardware + SO. Incluso si el vendedor modifica los límites de activación después de su compra, su cuenta de activación original sigue siendo válida para su compra.
Actualizaciones de versión: El vendedor puede lanzar versiones actualizadas con una funcionalidad diferente a la descrita originalmente. Las actualizaciones son manuales y a su discreción; el EA no se actualiza automáticamente. Las versiones anteriores no se conservan durante las actualizaciones, así que cree copias de seguridad si es necesario. Las nuevas activaciones siempre instalan la última versión; las versiones anteriores no se pueden instalar.
Disponibilidad en el mercado: La administración puede retirar temporalmente este producto para su revisión o si el vendedor deja de responder. Todos los compradores existentes conservan los derechos de descarga e instalación dentro de sus activaciones disponibles.
CÓMO FUNCIONA EL EA
Monitoreo de Operaciones en Tiempo Real
- Monitoriza TODOS los pares de divisas desde un único gráfico adjunto
- Detecta operaciones con una frecuencia de actualización de 100 ms para una captura instantánea
- Funciona con operaciones manuales y otros Asesores Expertos
- Captura el precio de entrada, volumen, stop loss, take profit y dirección de la operación
Proceso de emisión de señales
1. Detección de Operaciones: El EA identifica nuevas posiciones inmediatamente cuando se abren
2. 2. Procesamiento de datos: Extrae la información completa de las operaciones
3. Formateo de mensajes: Crea una plantilla de señal profesional
4. Entrega de telegramas: Envía la señal formateada al canal/grupo configurado
Formato de salida de la señal
🚀 SEÑAL APOLLO #1 🚀
📈 COMPRA - EURUSD
💰 PRECIO DE ENTRADA: 1.08450
📊 VOLUMEN: 0.50 lotes
🛑 STOP LOSS: 1.08250
🎯 TAKE PROFIT: 1.08850
📋 Fuente de la operación: Manual Trade
🎫 Ticket: 123456789
⏰ Hora: 2025.06.11 14:30
⚡ SEÑALES DE APOLO
✨ Divina precisión de comercio
🎯 Nunca pierdas tu objetivo
📡 Difusión Profesional de Señales
REQUISITOS DE INSTALACIÓN
Requisitos previos de software
- Plataforma MetaTrader 5 (cualquier broker)
- Cuenta de Telegram
- Conexión estable a internet
- Archivo Apollo Signals EA (.ex5)
Configuración de MetaTrader 5
1. Configuración de WebRequest: Habilita "Permitir WebRequest" en MT5 Herramientas → Opciones → Asesores Expertos.
2. Adjuntar Gráfico: Adjuntar EA a CUALQUIER gráfico individual (el símbolo no importa).
3. Instancia Única: Ejecute sólo UNA instancia para evitar señales duplicadas
CONFIGURACIÓN DE TELEGRAM
Paso 1: Crear el Bot de Telegram
1. Abre Telegram y busca @BotFather
2. Envía el comando /newbot
3. Introduce el nombre del bot: "Apollo Trading Signals" (o el que prefieras)
4. Introduzca el nombre de usuario: Debe terminar con "bot" (ejemplo: "ApolloTradingBot")
5. Guarde el token del bot (formato: 1234567890:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz)
Paso 2: Crear canal/grupo de señales
Para el Canal (Recomendado):
1. Crea un nuevo canal de Telegram
2. Nómbralo "Apollo Trading Signals" (a tu elección)
3. Establecer como público o privado
4. Añade tu bot como administrador
5. Conceder permiso "Publicar mensajes
Para Grupo:
1. Crea un nuevo grupo de Telegram
2. Añade tu bot al grupo
3. Haz al bot administrador con derechos de mensajería
Paso 3: Obtener Chat ID
1. Busca @userinfobot en Telegram
2. Inicia el bot y envía cualquier mensaje
3. Reenvía un mensaje de tu canal a @userinfobot
4. Copia el ID del chat (los canales empiezan por -100)
EA CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
Parámetros de entrada
- Bot Token: Introduce tu token de bot de Telegram
- Chat ID: Introduce el ID de chat de tu canal/grupo
- Nombre de la empresa: La firma de tu empresa comercial
- Tamaño Mínimo de Lote: Filtrar operaciones por debajo de este tamaño
- Modo automático: Activar/desactivar la emisión automática de señales
- Filtro horario: Establezca las horas activas para la emisión de señales
Controles del panel
- Pantalla de seguimiento de operaciones en tiempo real
- Conmutador de modo manual
- Visor de estadísticas de rendimiento
- Indicador del estado de difusión de la señal
MODOS DE FUNCIONAMIENTO
Modo automático
- Difunde automáticamente todas las operaciones detectadas
- Filtros basados en parámetros configurados
- Funciona continuamente durante las horas de mercado
Modo manual
- Permite la emisión selectiva de señales
- El panel de control muestra las operaciones detectadas para su aprobación
- Control total sobre qué señales enviar
FUNCIONES DE RENDIMIENTO
Optimización
- Algoritmos de memoria eficiente
- Detección de operaciones de alto rendimiento
- Uso mínimo de recursos de MT5
- Gestión de errores y sistemas de recuperación
Capacidades de supervisión
- Vigilancia multisímbolo desde un único gráfico
- Métricas de rendimiento en tiempo real
- Confirmación de entrega de señales
- Estadísticas de captura de operaciones
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problemas comunes de configuración
- WebRequest desactivado: Habilitar en la configuración del Asesor Experto MT5
- Instancias múltiples: Utilice sólo una instancia de EA por cuenta
- Permisos del bot: Asegúrese de que el bot tiene derechos de publicación en el canal/grupo
- Formato de ID de chat: Los ID de canal deben empezar por -100
Problemas de entrega de señal
- Verificar la estabilidad de la conexión a Internet
- Confirmar la exactitud del token del bot de Telegram
- Comprobar el formato y los permisos del ID de chat
- Asegúrate de que el canal/grupo es accesible para el bot
MEJORES PRÁCTICAS
Para proveedores de señal
- Utilizar nombres de canal descriptivos
- Establecer cláusulas de exención de responsabilidad claras
- Supervisar la confirmación de entrega de la señal
- Mantener un calendario de publicación coherente
Para el rendimiento
- Adjuntar al gráfico del par principal para la estabilidad
- Supervisar el estado de EA regularmente a través del tablero de instrumentos
- Mantener la plataforma MT5 funcionando continuamente
- Utilice VPS para un funcionamiento 24/7
Todos los nombres de parámetros, mensajes de salida y elementos de la interfaz se muestran en inglés.