Shadow Breaker

VolumeHedger OMG FZE LLC 4.9 (39) Asesores Expertos

VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ] , [ Mi Canal ] , [ Archivos Set ] , [ Blog ] , [ Uso de IA ] , [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un