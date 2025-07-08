Shadow Breaker
- Asesores Expertos
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Versión: 1.8
- Actualizado: 3 noviembre 2025
- Activaciones: 20
PRODUCTO
Nombre: SHADOW BREAKER ORO EA PROFESIONAL
Tagline: Experto en tendencia basado en reglas para XAUUSD (Oro)
CATEGORÍA
Expertos → Tendencia
SÍMBOLO & TIMEFRAME
-
Símbolo: XAUUSD
-
Timeframe: H1
RIESGO Y ESTRATEGIA
-
Tipo de Riesgo: Lote automático con Stop Loss / Take Profit
-
Estrategia: Trading técnico basado en tendencias
-
Restricciones: Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura, sin aprendizaje automático
¿QUÉ ES SHADOW BREAKER?
-
Un Asesor Experto basado en reglas, que sigue la tendencia, diseñado específicamente para XAUUSD (Oro).
-
Opera en condiciones técnicas claras y predefinidas.
-
Evita métodos de trading de alto riesgo - cada operación sigue una lógica definida y verificable.
INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS
El producto sigue unmodelo de precios progresivo - los precios pueden evolucionar a medida que continúa el desarrollo y se introducen mejoras.
Etapas de precios (como referencia):
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
-
Entradas de seguimiento de tendencia (sin martingala, sin rejilla, sin cobertura)
-
Tamaño de lote automático para protección del capital
-
Dos modos de trailing stop (basado en ATR o en pips)
-
Alineación de riesgos estilo Prop (límites diarios, SL/TP estrictos)
-
Configuración plug-and-play - incluye ajustes optimizados por defecto (no requiere archivos de configuración externos)
ENFOQUE ESTRATÉGICO
-
Lógica de tendencia basada en el momento y adaptada al oro (XAUUSD)
-
Estricta disciplina de Stop Loss / Take Profit con trailing opcional
-
Múltiples filtros para una ejecución estructurada y basada en reglas
LÓGICA COMERCIAL Y PROTECCIONES
-
Confirmación de entrada basada en la tendencia
-
SL y TP aplicados a cada operación
-
Trailing stop opcional integrado
-
Lógica de reentrada controlada para una exposición estable al riesgo
-
Sin martingala, rejilla ni componentes de cobertura
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-
Par de negociación: Sólo XAUUSD
-
Marco temporal: H1
-
Saldo inicial sugerido: $500+ (dependiendo de la preferencia de riesgo)
-
Tipo de ejecución: Ejecución de Mercado
-
Spread Directriz: Probado hasta ~3.5 pips
-
Plataforma: MetaTrader 5 (se recomiendan spreads bajos y ejecución estable)
LO QUE NO UTILIZA
-
No Grid
-
No Martingala
-
No Promedio
-
No Tick-scalping
-
Sin noticias
-
Sin aprendizaje automático / predicciones AI
NOTAS SOBRE PRUEBAS Y USO
-
Utilice configuraciones realistas de diferencial y deslizamiento para realizar pruebas retrospectivas precisas.
-
Durante la ejecución del Probador de Estrategias, el panel visual puede desactivarse automáticamente para optimizar la velocidad.
-
Los componentes visuales pueden activarse desde los parámetros de entrada.
-
Los resultados pueden variar en función de la calidad de ejecución y las condiciones del mercado.