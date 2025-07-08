Shadow Breaker

PRODUCTO

Nombre: SHADOW BREAKER ORO EA PROFESIONAL
Tagline: Experto en tendencia basado en reglas para XAUUSD (Oro)

CATEGORÍA

Expertos → Tendencia

SÍMBOLO & TIMEFRAME

  • Símbolo: XAUUSD

  • Timeframe: H1

RIESGO Y ESTRATEGIA

  • Tipo de Riesgo: Lote automático con Stop Loss / Take Profit

  • Estrategia: Trading técnico basado en tendencias

  • Restricciones: Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura, sin aprendizaje automático

¿QUÉ ES SHADOW BREAKER?

  • Un Asesor Experto basado en reglas, que sigue la tendencia, diseñado específicamente para XAUUSD (Oro).

  • Opera en condiciones técnicas claras y predefinidas.

  • Evita métodos de trading de alto riesgo - cada operación sigue una lógica definida y verificable.

INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS

El producto sigue unmodelo de precios progresivo - los precios pueden evolucionar a medida que continúa el desarrollo y se introducen mejoras.

Etapas de precios (como referencia):

  • Crecimiento:$249

  • Siguiente: 499

  • Final: 999

Nota: La hoja de ruta de precios es meramente informativa y puede variar en función de las actualizaciones y los comentarios de los usuarios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Entradas de seguimiento de tendencia (sin martingala, sin rejilla, sin cobertura)

  • Tamaño de lote automático para protección del capital

  • Dos modos de trailing stop (basado en ATR o en pips)

  • Alineación de riesgos estilo Prop (límites diarios, SL/TP estrictos)

  • Configuración plug-and-play - incluye ajustes optimizados por defecto (no requiere archivos de configuración externos)

ENFOQUE ESTRATÉGICO

  • Lógica de tendencia basada en el momento y adaptada al oro (XAUUSD)

  • Estricta disciplina de Stop Loss / Take Profit con trailing opcional

  • Múltiples filtros para una ejecución estructurada y basada en reglas

LÓGICA COMERCIAL Y PROTECCIONES

  • Confirmación de entrada basada en la tendencia

  • SL y TP aplicados a cada operación

  • Trailing stop opcional integrado

  • Lógica de reentrada controlada para una exposición estable al riesgo

  • Sin martingala, rejilla ni componentes de cobertura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  • Par de negociación: Sólo XAUUSD

  • Marco temporal: H1

  • Saldo inicial sugerido: $500+ (dependiendo de la preferencia de riesgo)

  • Tipo de ejecución: Ejecución de Mercado

  • Spread Directriz: Probado hasta ~3.5 pips

  • Plataforma: MetaTrader 5 (se recomiendan spreads bajos y ejecución estable)

LO QUE NO UTILIZA

  • No Grid

  • No Martingala

  • No Promedio

  • No Tick-scalping

  • Sin noticias

  • Sin aprendizaje automático / predicciones AI

NOTAS SOBRE PRUEBAS Y USO

  • Utilice configuraciones realistas de diferencial y deslizamiento para realizar pruebas retrospectivas precisas.

  • Durante la ejecución del Probador de Estrategias, el panel visual puede desactivarse automáticamente para optimizar la velocidad.

  • Los componentes visuales pueden activarse desde los parámetros de entrada.

  • Los resultados pueden variar en función de la calidad de ejecución y las condiciones del mercado.


