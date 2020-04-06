US 30 DeepReversal AI MT5

US30 DeepReversal AI MT5 - Compruebe la sección de comentarios para la descarga de archivos Set

Se adjuntan archivos SET de bajo y alto riesgo. Debe usarse para cuentas reales y backtest.

Trading de Reversión Avanzado con IA para Dow Jones (US30) - También apto para Prop Firm Challenge Passing

Lleve sus operaciones al siguiente nivel con US30 DeepReversal AI, un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 diseñado específicamente para el US30 (Índice Dow Jones). Construido con una mezcla de algoritmos avanzados de detección de inversión del mercado y una estrategia de Martingala adaptativa, este EA aprovecha la inteligencia artificial para identificar los puntos de inflexión del mercado de alta probabilidad.

Este Asesor Experto aprovecha las técnicas de Inteligencia Artificial para analizar los datos del mercado, reconocer patrones y tomar decisiones de trading más inteligentes en tiempo real. A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas, este sistema se adapta a las condiciones cambiantes del mercado utilizando:

  • Reconocimiento de patrones basado en datos históricos

  • Toma de decisiones dinámica con capas lógicas de IA

  • Filtros autoajustables para el momento de entrada y salida

El resultado es un EA más inteligente y adaptable que pretende mejorar el rendimiento y reducir el riesgo imitando la forma de pensar de los operadores experimentados, pero a la velocidad de la máquina.

Características principales
Deep Reversal AI Logic: Algoritmos propios que buscan zonas de inversión del mercado utilizando patrones dinámicos de acción del precio y filtros de volatilidad.

Gestión de dinero Martingale (configurable): Dimensionamiento inteligente de posiciones por capas con control total sobre los límites del multiplicador y la mitigación del riesgo.

Totalmente automatizado: Opera de forma independiente con una lógica optimizada de entrada y salida, trailing stops y sistemas de gestión de errores.

Ejecución de baja latencia: Diseñado para una gestión de órdenes ultrarrápida con control de deslizamiento integrado.

Gestión de errores robusta: Alertas por correo electrónico, push y terminal en caso de errores de operación o desconfiguración.

Entradas personalizables
Magic Number: Asigne un ID único para uso multi-EA
Max Slippage: Controle la calidad de ejecución con precisión
Comentarios de órdenes: Etiquete sus operaciones para facilitar su seguimiento
Control de Riesgo: Establezca topes de multiplicador, condiciones de activación e inclusión de órdenes abiertas en Martingala
Flexibilidad manual de Take Profit y Stop Loss: Permita opcionalmente el ajuste manual de los niveles

Ajustes recomendados
Símbolo: US30 (Índice Dow Jones)
Timeframe: Utilice el marco temporal M15 o H1 para una generación óptima de señales
Tipo de cuenta: ECN o cuentas de spread sin procesar preferidas
Apalancamiento: Mínimo 1:100 recomendado
Saldo inicial: 500 USD o más (basado en el apetito de riesgo)

Notas Importantes
Siempre ejecute el EA en demo antes de ir en vivo.
Los sistemas de Martingala conllevan un mayor riesgo - utilice un tamaño de cuenta adecuado y controles de reducción máxima.
VPS hosting es muy recomendable para un funcionamiento ininterrumpido.

Por qué elegir US30 DeepReversal AI
Adaptado específicamente a las condiciones volátiles del mercado
Combina la lógica de la IA y la acción del precio con la Martingala configurable
Fácil de usar, incluso para operadores principiantes
Actualizaciones y optimizaciones continuas.

Convierta los reveses del mercado en oportunidades. Deje que DeepReversal AI trabaje para usted.

Descárguelo ahora y experimente la precisión de la IA en el US30.

Por favor, escríbame en un mensaje después de comprar. Después del pago, voy a liberar la EA y tanto Martingala y Tamaño de lote fijo SET FILES para US30, Oro, y BTCUSD.



