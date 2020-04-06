Price Action with liquidity traps and Swing

PA+LZ Expert Advisor - Operativa de Precisión Potenciada por la Acción del Precio y las Zonas de Liquidez

Visión general

PA+LZ (Price Action + Liquidity Zones) es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado para operadores que desean un sistema de negociación inteligente, estructurado y de nivel institucional. Diseñado con una lógica de acción de precios limpia y detección inteligente de zonas de liquidez, PA+LZ ofrece entradas precisas, riesgo controlado y rentabilidad constante, sin depender de trucos poco fiables como la martingala o el spam de cuadrícula aleatoria.

Si usted es un operador swing o scalper, PA+LZ ofrece un motor de comercio totalmente automatizado, un módulo de cuadrícula inteligente opcional, y un panel de control visual de marca - todo optimizado para M5 y M15 marcos de tiempo.

Características principales

Detección de zonas de liquidez

Identifica las zonas de compra/venta institucionales mediante una lógica avanzada

Entradas inteligentes por acción del precio

Señales de entrada confirmadas por el comportamiento de las velas para una mayor precisión

Lógica de cuadrícula opcional

Entrada controlada sólo en zonas de mercado seguras y validadas

Panel visual integrado

Incluye información de la cuenta, logotipo, visualización de spreads y resumen de operaciones

Gestión monetaria flexible

Elija un tamaño de lote fijo o dinámico

Ajustes personalizados de SL/TP y riesgo

Control total sobre el vencimiento de las operaciones, los números mágicos y los perfiles de riesgo

Filtrado de sesiones

Opere sólo en las zonas óptimas: Asia, Londres, Nueva York

Plazos y pares recomendados

Plazos: M5 y M15

Pares M15:

EURNZD, USDJPY, AUDJPY, NZDJPY, WTI, CHFJPY, NZDCHF, GBPNZD, GBPJPY, JPN225, GER40, UK100, BCHUSD, ETHUSD

Pares M5:

NZDJPY, GBPUSD, USDJPY, AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPAUD, GBPNZD, US30, WTI

Requisitos de la cuenta

Tipo de cuenta : Cobertura

Tipo de broker : Low-spread ECN recomendado

Depósito mínimo: $300

Lo más destacado de Backtest

Factor de beneficio : 3.68

Reducción : Menos del 25

Coherencia : Fuerte crecimiento de la renta variable durante más de 12 meses

Calidad de entrada : Acción de precios validada con control de flotación

Momento de la sesión: Operaciones alineadas con zonas horarias de alta rentabilidad

Inclusiones visuales

Informe de comprobación de la estrategia (desglose detallado de las entradas)

Visión general del Setfile y muestras de configuración

Captura de pantalla del panel de EA real

Curva de renta variable (prueba de 12 meses)

Visuales adicionales a petición

¿Por qué elegir PA+LZ?

Construido con estructura. Opera con disciplina.

Sin martingala. Sin flip-trading. Sin spam.

Sólo lógica limpia, respaldada por datos reales y precisión probada.

Incluye la estrategia Swing como modo alternativo para una mayor versatilidad.











