Price Action with liquidity traps and Swing

PA+LZ Expert Advisor - Operativa de Precisión Potenciada por la Acción del Precio y las Zonas de Liquidez

Visión general

PA+LZ (Price Action + Liquidity Zones) es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado para operadores que desean un sistema de negociación inteligente, estructurado y de nivel institucional. Diseñado con una lógica de acción de precios limpia y detección inteligente de zonas de liquidez, PA+LZ ofrece entradas precisas, riesgo controlado y rentabilidad constante, sin depender de trucos poco fiables como la martingala o el spam de cuadrícula aleatoria.

Si usted es un operador swing o scalper, PA+LZ ofrece un motor de comercio totalmente automatizado, un módulo de cuadrícula inteligente opcional, y un panel de control visual de marca - todo optimizado para M5 y M15 marcos de tiempo.

Características principales

Detección de zonas de liquidez

  • Identifica las zonas de compra/venta institucionales mediante una lógica avanzada

Entradas inteligentes por acción del precio

  • Señales de entrada confirmadas por el comportamiento de las velas para una mayor precisión

Lógica de cuadrícula opcional

  • Entrada controlada sólo en zonas de mercado seguras y validadas

Panel visual integrado

  • Incluye información de la cuenta, logotipo, visualización de spreads y resumen de operaciones

Gestión monetaria flexible

  • Elija un tamaño de lote fijo o dinámico

Ajustes personalizados de SL/TP y riesgo

  • Control total sobre el vencimiento de las operaciones, los números mágicos y los perfiles de riesgo

Filtrado de sesiones

  • Opere sólo en las zonas óptimas: Asia, Londres, Nueva York

Plazos y pares recomendados

Plazos: M5 y M15

Pares M15:

EURNZD, USDJPY, AUDJPY, NZDJPY, WTI, CHFJPY, NZDCHF, GBPNZD, GBPJPY, JPN225, GER40, UK100, BCHUSD, ETHUSD

Pares M5:

NZDJPY, GBPUSD, USDJPY, AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPAUD, GBPNZD, US30, WTI

Requisitos de la cuenta

  • Tipo de cuenta: Cobertura

  • Tipo de broker: Low-spread ECN recomendado

  • Depósito mínimo: $300

Lo más destacado de Backtest

  • Factor de beneficio: 3.68

  • Reducción: Menos del 25

  • Coherencia: Fuerte crecimiento de la renta variable durante más de 12 meses

  • Calidad de entrada: Acción de precios validada con control de flotación

  • Momento de la sesión: Operaciones alineadas con zonas horarias de alta rentabilidad

Inclusiones visuales

  • Informe de comprobación de la estrategia (desglose detallado de las entradas)

  • Visión general del Setfile y muestras de configuración

  • Captura de pantalla del panel de EA real

  • Curva de renta variable (prueba de 12 meses)

  • Visuales adicionales a petición

¿Por qué elegir PA+LZ?

  • Construido con estructura. Opera con disciplina.

  • Sin martingala. Sin flip-trading. Sin spam.

  • Sólo lógica limpia, respaldada por datos reales y precisión probada.

Incluye la estrategia Swing como modo alternativo para una mayor versatilidad.





    Productos recomendados
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Asesores Expertos
    SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
    Smart Pattern AtrShield
    Nuno Miguel Costa Tome
    Asesores Expertos
    Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns and builds its own database—no Python, DLLs or external files. Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full sou
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Asesores Expertos
    El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Asesores Expertos
    ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
    Boom and Crash Upgrade
    Godbless C Nygu
    Asesores Expertos
    Únete Deriv enlace en el perfil>>> Boom and Crash ACTUALIZACIÓN BOOM AND CRASH upgrade es un asesor experto 100% adaptativo basado en el movimiento de los precios. Tiene incorporado un algoritmo único de recuperación inteligente. Sólo un comercio a la vez. Cada operación tiene Stop Loss y Take Profit desde el principio, y no cambian. Esto es para aquellos que buscan un crecimiento estable a largo plazo. AJUSTES SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 GESTIÓN MONETARIA - LOTE CONSTANTE VALOR PARA "MON
    Silver Comet
    Sahil Mukhtar
    Asesores Expertos
    Presentamos Silver Comet: El Asesor Experto Multidivisa Silver Comet es un avanzado sistema de comercio multidivisa diseñado específicamente para navegar por el volátil mundo de los símbolos de plata. Está construido para el trader perspicaz, desde cuentas minoristas individuales hasta profesionales serios de PropFirm , ofreciendo un enfoque poderoso y de bajo riesgo para el comercio de materias primas. Características Clave y Especificaciones de Símbolos El Silver Comet EA es un avance en el tr
    Scalping MT5 EA
    The Hung Ngo
    Asesores Expertos
    Descripción de Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA es una herramienta de trading potente, sencilla y fácil de usar diseñada para los traders que buscan una estrategia de scalping eficaz. Este EA totalmente automatizado le ahorra tiempo y maximiza las oportunidades de beneficio de los movimientos de precios a corto plazo. Características principales Totalmente Automatizado : Scalping MT5 EA maneja cada etapa de la negociación, desde el análisis de mercado hasta la colocación de órdenes y la gestión d
    Kemet Pro Gold Scaping
    Ibrahim Murad Ibrahim Awad
    5 (4)
    Asesores Expertos
    KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
    FREE
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Asesores Expertos
    Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
    SmartRisk MA Pro
    Oleg Polyanchuk
    Asesores Expertos
    SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
    The Market Beast Dominator
    Wilfried Ntamatungiro
    5 (1)
    Asesores Expertos
    El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
    Nusantara MT5
    Agus Santoso
    Asesores Expertos
    Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Ruptura inteligente con precisión en órdenes pendientes "Nusantara" es un Asesor Experto (EA) basado en una estrategia de caja de ruptura, mejorado con la ejecución de órdenes pendientes a distancia y equipado con un sistema de gestión de riesgos. Diseñado para operadores serios que buscan una estrategia automatizada, segura y flexible ante las características ca
    EA Dynamic Pulsar MT5
    Ruslan Pishun
    Asesores Expertos
    Estrategia de negociación: Scalping. El trading por impulsos en el trading automático se ha utilizado durante mucho tiempo y el esquema no es nuevo para los operadores. Es difícil captar esos momentos manualmente, pero el asesor los afronta al instante. El trading automático utiliza 2 enfoques para operar en estos casos: buscar retrocesos después de los impulsos. operar en la dirección del impulso. La búsqueda de puntos de entrada se hace así: el asesor mide la tasa de cambio del precio para la
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Asesores Expertos
    | Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
    MMM Heiken Ashi
    Andre Tavares
    Asesores Expertos
    MMM Estrategia Heiken Ashi: El robot utiliza su indicador incorporado Heiken Ashi mejorado y probado todo el tiempo y hace un cálculo para determinar las tendencias de los precios. Envía una orden, cierra o mueve la posición de pérdida Trailing Stop según funcione el indicador. Perfecto para Scalping; No enviará una orden a menos que los cálculos determinen una buena tendencia de ganancia; Como todos los productos MMM, también está programado para minimizar sus pérdidas y proteger su dinero del
    GoldenEagle
    Chantal Thys
    Asesores Expertos
    GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
    Turtle BTC Trend H4 Pro
    Xin Yue
    Asesores Expertos
    OFERTA DE LANZAMIENTO: $99 (El precio subirá a $199 después de las primeras 10 ventas) Turtle Six Pattern Pro: La Evolución del Trend Following para Bitcoin Este Asesor Experto (EA) no es una simple copia de las reglas de las Tortugas. Es una reestructuración completa del sistema legendario, modernizada específicamente para la alta volatilidad de Bitcoin (BTCUSD) . Combinamos la clásica Ruptura del Canal Donchian con un Filtro de Estructura de Mercado de Seis Patrones exclusivo, diseñado para
    Goldplup
    Wesley
    4.75 (4)
    Asesores Expertos
    ¡¡¡¡¡Descuento de FIN DE AÑO !!!!! (¡finaliza pronto!) Precio original $508 (antes del descuento) : Precio actual: $254 USD (+impuestos) ¡Obtenga su copia ahora antes de que sea demasiado tarde! Señales en Vivo Probadas : Señales Goldplup ACTUAR AHORA!!! o nunca... Ruptura del Canal de Donchian ¿Hasta dónde puede moverse una ruptura Donchian antes de revertir? Goldplup EA está diseñado para capturar esos movimientos con precisión. Aplica el probado método Donchian Channel en 2 modos seleccion
    Aussie Precision
    Kaloyan Ivanov
    Asesores Expertos
    Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan aut
    DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
    John Muguimi Njue
    Asesores Expertos
    DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (Español) DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA es un Asesor Experto (EA) diseñado para el comercio estructurado en pares de divisas como EURUSD, así como en oro e índices. Diseñado para traders de firmas de prop, traders minoristas y entusiastas del comercio algorítmico, este EA implementa una estrategia metódica de análisis de arriba hacia abajo basada en patrones de acción del precio, mejorada con evaluación de tendencias y controles dinámicos. Ofrece un equilibrio ent
    Overclocking RMA
    Xiao Hui Guan
    Asesores Expertos
    Overclocking RMA: Su socio comercial Gold robusto, transparente y personalizable Adopte la fiabilidad, vaya más allá del alto riesgo: Overclocking RMA está construido sobre una base de módulos técnicos tradicionales probados , adhiriéndose a una filosofía de trading robusta. Evitamos estrictamente estrategias impredecibles de alto riesgo como Martingale, Grid o cualquier método opaco basado en IA. Elegir Overclocking RMA significa elegir tranquilidad y total transparencia. Este sistema está dise
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Asesores Expertos
    Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
    Classic Market Surfer EA
    Buti Andy Moeng
    Asesores Expertos
    Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
    DeepX Black Edition
    Rupabh Bharti
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto DeepX Black Edition es una herramienta de trading de vanguardia meticulosamente diseñada para operadores que buscan una estrategia sólida y de bajo riesgo. Aprovechando el poder de los patrones de velas, este especialista destaca en la detección de tendencias, asegurando puntos de entrada y salida del mercado a tiempo. Con un límite de beneficios y un límite de pérdidas predefinidos, el asesor experto prioriza la gestión del riesgo, proporcionando a los usuarios un entorno de n
    Fundamental Robot MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Asesores Expertos
    El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
    Boom and Crash Plus
    Godbless C Nygu
    1 (1)
    Asesores Expertos
    Únete Deriv enlace en el perfil>>> Este es el nuevo Robot que creó Moving Average... Hay cosas a considerar antes de comprar o alquilar este robot, que figuran aquí para que usted pueda leer antes de comprar este robot 1; No es perfecto 100% porque usted puede hacer el enorme beneficio, pero a veces se puede hacer un poco de pérdida que puedo decir que el beneficio del 70% y las pérdidas del 30%. 2; Utilice la configuración que proporciona el desarrollador no de otra manera. 3;Utilice menor m
    GainX 400 Weltrade
    Angel Torres
    Asesores Expertos
    EA GainX 400 – Weltrade (Índices Sintéticos | M15) Depósito mínimo recomendado: 50 USD El GainX 400 es un algoritmo especializado para operar Índices Sintéticos en el Broker Weltrade, optimizado y calibrado para la volatilidad y microestructura de sus activos. Trabaja en temporalidad M15, identificando expansiones direccionales para capturar movimientos amplios con una estructura de Alto Ratio (High Ratio): pequeñas pérdidas controladas y ganancias grandes que compensan y superan ampliamente la
    MT5Phoenix
    Stephanos Massouras
    5 (3)
    Asesores Expertos
    MT5Phoenix — Asesor Experto de Ruptura Multitemporal MT5Phoenix — Asesor Experto de Ruptura Multitemporal (MetaTrader 5) Precio con descuento. El precio se duplicará cada 5 compras. Precio final $499 Pareja recomendada: XAUUSD MT5Phoenix automatiza un enfoque de continuación simple. Evalúa un marco temporal superior para determinar el sesgo direccional y espera una señal de ruptura en un marco temporal inferior. Las órdenes se colocan con un riesgo predefinido y un método de salida seleccionado.
    Kintal
    Dian Mayang Sari
    2 (1)
    Asesores Expertos
    LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 270 price is discounted! Final price will rise up to 408 . Presentamos Kintal   – EA Avanzado Controlado por Riesgos  Solar Crest es un Asesor Experto robusto diseñado para gerentes de riesgos inteligentes y traders de firmas prop. Funciona completamente automatizado en XAUUSD y utiliza M15 como el gráfico base. Solo carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión maneje todo. “Equipado con lógica de stop trailing y control estricto de dr
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.73 (37)
    Asesores Expertos
    AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.2 (5)
    Asesores Expertos
    Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Asesores Expertos
    How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Asesores Expertos
    Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Asesores Expertos
    Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Asesores Expertos
    AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Asesores Expertos
    Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    Otros productos de este autor
    WVAP Scalping
    Domantas Juodenis
    Indicadores
    VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Tecnología VWAP + Perfil de Mercado de nivel profesional para operaciones de precisión VWAP Scalping Pro es una herramienta analítica avanzada que integra el análisis del precio medio ponderado por volumen (VWAP) con la visualización profesional del perfil de mercado. Proporciona a los operadores una visión institucional de la estructura de precios, la distribución del volumen y la dinámica de la sesión, ideal para estrategias de scalpi
    RSI Distance Grid Scalping
    Domantas Juodenis
    Asesores Expertos
    Estrategia RSI + Grid Distance con Filtro 200 EMA Ahora Disponible al Precio Más Bajo Hasta el 7 de Enero de 2026 - ¡Es Hora de Comprar! Visión General La estrategia RSI + Grid Distance integra los principios de momentum y de reversión a la media dentro de un marco estructurado de trading grid. Combinando el Índice de Fuerza Relativa (RSI ) con niveles de cuadrícula dinámicos y un filtro de Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos , el sistema busca optimizar la sincronización de las opera
    RSI with EMA and Grid System and scalping
    Domantas Juodenis
    Asesores Expertos
    Sistema de Cuadrícula RSI+EMA y Libélula+EMA The RSI+EMA Grid & Dragonfly+EMA Grid System is a sophisticated Expert Advisor (EA) developed for traders who seek both consistency and adaptability in dynamic market conditions. Combining two proven strategies, this EA is built for precision entries, controlled risk, and intelligent position management. Estrategia 1: Sistema de cuadrícula RSI + EMA Esta estrategia utiliza una combinación del Índice de Fuerza Relativa (RSI) y las Medias Móviles Expon
    EngulfxPro
    Domantas Juodenis
    Asesores Expertos
    Engulfx Pro - EA Avanzado de Breakout y Noticias para MT5 Engulfx Pro es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operadores que exigen una toma de decisiones inteligente, entradas precisas y un control dinámico del riesgo. Este EA combina confirmaciones técnicas de alta calidad con la lógica de sincronización del mercado para operar rupturas con eficacia - mientras se mantiene por delante de la volatilidad causada por los principales eventos de noticias. Si usted es un operador de
    FREE
    Strategic Indicator X3 Pro Multi
    Domantas Juodenis
    Indicadores
    Elementos clave del marketing: Posicionamiento profesional: Lenguaje de producto premium - "Ultimate Professional Trading System" Terminología empresarial : "calidad institucional", "nivel profesional". Credibilidad técnica : tecnología de redes neuronales basada en inteligencia artificial. Conformidad con el mercado : certificado MQL5, totalmente conforme Aspectos destacados de la propuesta de valor: Marco estratégico triple con explicaciones claras Tecnología de IA/red neuronal como diferenci
    FREE
    Stop Loss Hunt Arrows
    Domantas Juodenis
    Utilidades
    Caza de Stop Loss: Visualización de la manipulación del mercado Este gráfico de velas profesional muestra claramente las zonas de caza de stop loss, una táctica habitual de manipulación del mercado utilizada por los operadores institucionales. Las mechas descendentes penetran por debajo de los niveles de soporte locales, activando los stop loss de los operadores minoristas antes de que el precio revierta bruscamente en la dirección opuesta. Cada evento está marcado con precisión con flechas roja
    FREE
    Banker Scandal SM EQ HL
    Domantas Juodenis
    Indicadores
    Smart Money EQ H/L Scanner v2.0 - Indicador Institucional Avanzado de Estructura de Mercado para MT5 Visión general El Smart Money EQ H/L Scanner v2.0 es un indicador profesional MT5 construido para identificar Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) en tiempo real. Detecta patrones Equal Highs (EQH) y Equal Lows (EQL) - zonas que a menudo indican objetivos de liquidez institucional - ayudando a los operadores a anticipar potenciales retrocesos y áreas de manipulación del mercado. Esta herramient
    Final Surge Pro
    Domantas Juodenis
    Asesores Expertos
    FINAL SURGE PRO - El mejor EA de Acción de Precios y Breakout Trading Versión: 1.1 Plataforma: MetaTrader 5 Desarrollador: fxDreema (2025) Licencia: 1 cuenta por compra Backtesting & Live Trading Ready Descripción Final Surge Pro es un Asesor Experto (EA) de alto rendimiento desarrollado para operadores serios y desafiantes. Combina la acción del precio , la lógica de ruptura , y la gestión de riesgos de varios niveles en un motor inteligente y automatizado construido para la consistencia de los
    PropMasterRiot FX3X
    Domantas Juodenis
    Asesores Expertos
    PropMasterRiot FX 3X - Inteligencia adaptativa para la participación en el mercado en tiempo real PropMasterRiot FX 3X es un Asesor Experto de alto rendimiento creado para operadores que requieren una ejecución consistente, una lógica de estrategia adaptable y una sólida precisión basada en sesiones. Diseñado con perfiles de volumen avanzados y lógica inteligente incorporada, este EA integra el reconocimiento de la estructura del mercado con el comportamiento de los precios para ofrecer decision
    Order Flow Absorption
    Domantas Juodenis
    Indicadores
    Absorción del flujo de órdenes (OFA) - Huella inteligente y panel de volumen Descubra la verdadera intención del mercado. El indicador Order Flow Absorption (OFA) le ofrece una visión institucional de la dinámica del mercado, destacando las zonas agresivas de compra/venta y los desequilibrios de la huella, con un panel limpio y personalizable. Características principales Panel de huella de comprador/vendedor El panel conmutable en tiempo real muestra el flujo de volumen actual, anterior y tota
    Pro Bounce EA
    Domantas Juodenis
    Asesores Expertos
    Pro Bouncing EA - Sistema Profesional de Trading de Rebote Transforme sus operaciones con una estrategia de rebote de nivel institucional Descubra el poder de la operativa profesional de rebotes de soporte y resistencia con nuestro Asesor Experto de última generación que combina el reconocimiento avanzado de patrones, impresionantes efectos visuales y una gestión del riesgo a prueba de balas. Por qué Pro Bouncing EA es diferente Interfaz profesional estilo gráfico Sierra Tema cromático azul oscu
    First Range of the Opening Session brake out
    Domantas Juodenis
    Indicadores
    Primera gama de la hora de apertura Desayuno Breakout v10.0 Visión general El indicador First Range of the Opening Hour Breakfast Breakout es un indicador profesional de MetaTrader 5 diseñado para identificar y visualizar las principales oportunidades de negociación durante la primera hora de las principales sesiones del mercado. Este indicador mejorado combina el análisis de ruptura de sesión tradicional con perfiles de mercado avanzados y una evaluación del impacto de las noticias inspirada en
    All in one Chart Patterns Professional Level
    Domantas Juodenis
    Indicadores
    All-in-One Chart Patterns Nivel Profesional: El sistema definitivo de 36 patrones All-in-One Chart Patterns Professional Level es un completo indicador de 36 patrones bien conocido por los operadores minoristas, pero mejorado significativamente con una precisión superior mediante el análisis integrado del impacto de las noticias y el posicionamiento adecuado del perfil de mercado. Esta herramienta de trading de nivel profesional transforma el reconocimiento tradicional de patrones combinando la
    MP Profile Pro
    Domantas Juodenis
    Indicadores
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MARKET PROFILE PRO - Análisis de volumen profesional y panel de operaciones inteligente Transforme sus operaciones con el análisis de perfiles de mercado de nivel institucional Market Profile Pro t
    Scalping Eagle System FX
    Domantas Juodenis
    Asesores Expertos
    MA Scalping Pro EA - Asesor Experto Multisímbolo Profesional para MT5 Visión general El EA EMA Scalping Pro es un sistema de trading profesional para MetaTrader 5 basado en la clásica estrategia de cruce de 10/21/50 EMA . Está diseñado para el scalping de Forex preciso y el trading a corto plazo , y se adapta automáticamente a cualquier símbolo - incluyendo Forex, Oro, Índices y Materias Primas - en cualquier marco de tiempo de M1 a D1 . Si adquiere la versión completa , recibirá actualizacione
    Supply Demand Brake Out
    Domantas Juodenis
    Asesores Expertos
    Supply Demand Breakout EA - Edición Profesional Sistema automatizado de negociación de zonas de oferta y demanda con gestión avanzada de riesgos y protección contra falsas rupturas ¿QUÉ ES ESTE EA? El EA Supply Demand Breakout es un robot de negociación totalmente automatizado que identifica y negocia zonas de oferta y demanda de alta probabilidad utilizando conceptos de negociación institucionales. Combina la detección de CHoCH (Cambio de Carácter) y BOS (Ruptura de Estructura) con una gestión
    G7FX Trading System
    Domantas Juodenis
    Asesores Expertos
    G7FX SISTEMA PROFESIONAL DE TRADING Asesor Experto Avanzado de Flujo de Órdenes + Perfil de Volumen RENDIMIENTO PROBADO EN TODOS LOS PLAZOS Resultados de las pruebas en múltiples marcos temporales: 30 minutos (M30): Múltiples pares probados - Ganancias consistentes en XAUUSD, US500, CADJPY y más. 15 minutos (M15): 350+ operaciones - Gran rendimiento en pares de divisas (EURCAD, AUDCAD, NZDCAD )5-Minutos (M5): 5.510 operaciones ejecutadas - Sólida capacidad de scalping demostrada en NZDJPY, CADCH
    Lear to trade like institutions
    Domantas Juodenis
    Utilidades
    Esto no es trading minorista. Enseño un enfoque profesional de nivel institucional utilizando Sierra Chart, una de las plataformas más potentes disponibles para los operadores serios. Aprenderá a leer el verdadero flujo de órdenes a través de gráficos de huellas, análisis de oferta y demanda, volumen y datos de transacciones reales. Esta formación se centra en cómo se coloca y ejecuta realmente la liquidez, cómo los grandes participantes entran y salen de las posiciones, y por qué el precio se
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario