Price Action with liquidity traps and Swing
- Asesores Expertos
- Domantas Juodenis
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
PA+LZ Expert Advisor - Operativa de Precisión Potenciada por la Acción del Precio y las Zonas de Liquidez
Visión general
PA+LZ (Price Action + Liquidity Zones) es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado para operadores que desean un sistema de negociación inteligente, estructurado y de nivel institucional. Diseñado con una lógica de acción de precios limpia y detección inteligente de zonas de liquidez, PA+LZ ofrece entradas precisas, riesgo controlado y rentabilidad constante, sin depender de trucos poco fiables como la martingala o el spam de cuadrícula aleatoria.
Si usted es un operador swing o scalper, PA+LZ ofrece un motor de comercio totalmente automatizado, un módulo de cuadrícula inteligente opcional, y un panel de control visual de marca - todo optimizado para M5 y M15 marcos de tiempo.
Características principales
Detección de zonas de liquidez
-
Identifica las zonas de compra/venta institucionales mediante una lógica avanzada
Entradas inteligentes por acción del precio
-
Señales de entrada confirmadas por el comportamiento de las velas para una mayor precisión
Lógica de cuadrícula opcional
-
Entrada controlada sólo en zonas de mercado seguras y validadas
Panel visual integrado
-
Incluye información de la cuenta, logotipo, visualización de spreads y resumen de operaciones
Gestión monetaria flexible
-
Elija un tamaño de lote fijo o dinámico
Ajustes personalizados de SL/TP y riesgo
-
Control total sobre el vencimiento de las operaciones, los números mágicos y los perfiles de riesgo
Filtrado de sesiones
-
Opere sólo en las zonas óptimas: Asia, Londres, Nueva York
Plazos y pares recomendados
Plazos: M5 y M15
Pares M15:
EURNZD, USDJPY, AUDJPY, NZDJPY, WTI, CHFJPY, NZDCHF, GBPNZD, GBPJPY, JPN225, GER40, UK100, BCHUSD, ETHUSD
Pares M5:
NZDJPY, GBPUSD, USDJPY, AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPAUD, GBPNZD, US30, WTI
Requisitos de la cuenta
-
Tipo de cuenta: Cobertura
-
Tipo de broker: Low-spread ECN recomendado
-
Depósito mínimo: $300
Lo más destacado de Backtest
-
Factor de beneficio: 3.68
-
Reducción: Menos del 25
-
Coherencia: Fuerte crecimiento de la renta variable durante más de 12 meses
-
Calidad de entrada: Acción de precios validada con control de flotación
-
Momento de la sesión: Operaciones alineadas con zonas horarias de alta rentabilidad
Inclusiones visuales
-
Informe de comprobación de la estrategia (desglose detallado de las entradas)
-
Visión general del Setfile y muestras de configuración
-
Captura de pantalla del panel de EA real
-
Curva de renta variable (prueba de 12 meses)
-
Visuales adicionales a petición
¿Por qué elegir PA+LZ?
-
Construido con estructura. Opera con disciplina.
-
Sin martingala. Sin flip-trading. Sin spam.
-
Sólo lógica limpia, respaldada por datos reales y precisión probada.
Incluye la estrategia Swing como modo alternativo para una mayor versatilidad.