Luxor The Oscillators Engine
- Indicadores
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Versión: 1.3
- Actualizado: 24 julio 2025
Luxor — Precisión y Rendimiento para Traders Profesionales
Luxor es un indicador de trading avanzado, basado en la poderosa combinación de dos algoritmos confiables: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) y PCH (Cambio Porcentual). Proporciona señales claras y precisas de compra, venta y salida, con bandas dinámicas RMS y notificaciones push en tiempo real.
Características Principales:
-
Señales de entrada y salida precisas para operar con confianza;
-
Suavizado ALMA avanzado que filtra el ruido del mercado;
-
PCH dinámico que detecta aceleraciones en la tendencia;
-
Bandas RMS que se ajustan a la volatilidad del mercado;
-
Alertas push en tiempo real directamente en tu móvil;
-
Visualización clara en ventana separada para facilitar el análisis.
Parámetros Personalizables:
-
input_length , input_smooth : Control de la sensibilidad del indicador;
-
offset , sigma : Ajustes finos del ALMA;
-
blen , bmult : Configuración de las bandas RMS;
-
ShowSignals , EnableNotifications : Habilita o desactiva señales y alertas.
Uso Recomendado:
-
Compatible con cualquier par de divisas, índice, acción o criptomoneda;
-
Recomendado en marcos temporales de M15 a H4;
-
Ideal para trading manual o estrategias automatizadas.
Notificaciones Push:
Recibe alertas instantáneas cuando ocurra:
-
BUY: Ruptura alcista confirmada;
-
SELL: Ruptura bajista confirmada;
-
EXIT: Pérdida de impulso o reversión.
Importante: asegúrate de que las notificaciones estén activadas en tu terminal.
Información Adicional:
-
Desarrollado por: Titouan Cadoux
-
Versión: 1.00
-
Soporte: Para dudas, envía un mensaje privado en MQL5.
Mejora tu trading con Luxor
Descárgalo ahora, pruébalo en cuenta demo y pasa a real cuando estés listo.
thank you so mch !!!