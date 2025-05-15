Luxor The Oscillators Engine

Luxor — Precisión y Rendimiento para Traders Profesionales

Luxor es un indicador de trading avanzado, basado en la poderosa combinación de dos algoritmos confiables: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) y PCH (Cambio Porcentual). Proporciona señales claras y precisas de compra, venta y salida, con bandas dinámicas RMS y notificaciones push en tiempo real.

Características Principales:

  • Señales de entrada y salida precisas para operar con confianza;

  • Suavizado ALMA avanzado que filtra el ruido del mercado;

  • PCH dinámico que detecta aceleraciones en la tendencia;

  • Bandas RMS que se ajustan a la volatilidad del mercado;

  • Alertas push en tiempo real directamente en tu móvil;

  • Visualización clara en ventana separada para facilitar el análisis.

Parámetros Personalizables:

  • input_length , input_smooth : Control de la sensibilidad del indicador;

  • offset , sigma : Ajustes finos del ALMA;

  • blen , bmult : Configuración de las bandas RMS;

  • ShowSignals , EnableNotifications : Habilita o desactiva señales y alertas.

Uso Recomendado:

  • Compatible con cualquier par de divisas, índice, acción o criptomoneda;

  • Recomendado en marcos temporales de M15 a H4;

  • Ideal para trading manual o estrategias automatizadas.

Notificaciones Push:

Recibe alertas instantáneas cuando ocurra:

  • BUY: Ruptura alcista confirmada;

  • SELL: Ruptura bajista confirmada;

  • EXIT: Pérdida de impulso o reversión.

Importante: asegúrate de que las notificaciones estén activadas en tu terminal.

Información Adicional:

  • Desarrollado por: Titouan Cadoux

  • Versión: 1.00

  • Soporte: Para dudas, envía un mensaje privado en MQL5.

Mejora tu trading con Luxor

Descárgalo ahora, pruébalo en cuenta demo y pasa a real cuando estés listo.


Comentarios 4
Hisayoshi Muramatsu
570
Hisayoshi Muramatsu 2025.06.16 22:58 
 

thank you so mch !!!

Dezss
106
Dezss 2025.06.07 13:28 
 

Спасибо

1001035938
465
1001035938 2025.05.21 15:12 
 

Muito bom indicador! Parabéns ao desenvolvedor!

