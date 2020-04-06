EA Gold ELF

EA Gold ELF es un asesor experto desarrollado específicamente para el comercio de divisas, centrado en el par oro (XAUUSD). Está diseñado para operadores principiantes y experimentados, resolviendo un problema común: la complejidad e incertidumbre de operar en mercados volátiles.

EA Gold ELF Advisor hace que esta experiencia sea más fácil con estrategias de trading automatizadas y bien pensadas.

El asesor siempre utiliza SL y TP



INSTRUMENTO
ESPECIFICACIONES
  • Símbolo: XAUUSD / ORO
  • Marco temporal: M15


REQUISITOS DE LA CUENTA
  • Tipo: Cobertura
  • Spreads: Spread Bajo
  • Depósito Mínimo: 100$.


Características de EA Gold ELF

  • Bajo drawdown
    Una de las características más destacadas del EA Gold ELF es su capacidad para mantener bajos niveles de drawdown.
  • Alto factor de ganancia
    El asesor está diseñado para operaciones de alto rendimiento, ofreciendo un factor de ganancia significativo, lo que indica su eficacia en la generación de retornos de inversión a lo largo del tiempo.
  • Sólida lógica de negociación
    El asesor utiliza una estrategia de negociación fiable y eficaz que no sólo se centra en la rentabilidad, sino que también minimiza los riesgos mediante una lógica claramente definida.
  • Fácil de usar
    Gracias a su sencilla configuración, este asesor es accesible para operadores de cualquier nivel de experiencia.
  • Totalmente automatizado
    EA elimina la necesidad de monitorizar constantemente el mercado automatizando completamente el proceso de trading.
  • Estrategia consciente del riesgo
    Sin utilizar estrategias de negociación peligrosas, EA Gold ELF se centra en la preservación del capital, lo que lo convierte en una opción más segura para los operadores que desconfían de los enfoques de negociación de alto riesgo.



