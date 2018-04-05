Bienvenido a Hedgefund Manager,





Hedgefund Manager es un algoritmo cuidadosamente creado sobre la base de más de 7 años de experiencia en operaciones reales. Su objetivo principal es el crecimiento lento y constante de la cuenta con un énfasis en el rendimiento a largo plazo y no insostenible, rápido, ganancias a corto plazo.

El EA está desarrollado para operar con múltiples divisas a la vez, como EURUSD, GDPUSD, AUDUSD, NZDUSD.

Utiliza una estrategia de reversión a la media y se aprovecha de los niveles de precios que son sensibles a algún tipo de reacción que la EA se aprovecha.

He diseñado el EA para trabajar de inmediato con una configuración mínima. Yo lo uso personalmente para el comercio en los corredores regulados Darwinex.

Características principales:

Estrategia adversa al riesgo: Sin Martingala, Rejilla, u otros métodos de alto riesgo para evitar artificialmente las pérdidas.

Salidas de Precisión: Cada posición incluye un Stop Loss de emergencia, aunque se utilizan estrategias de salida más inteligentes y dinámicas para optimizar el rendimiento.

Operaciones multisímbolo: Las operaciones diversificadas en múltiples activos suavizan la curva de la renta variable y reducen el riesgo.

Totalmente automatizado: Deje que la estrategia trabaje por usted 24/5 con una intervención mínima.

Gestión del riesgo integrada: Tamaño de lote personalizable.





Símbolo Operaciones multisímbolo Marco temporal M1 Capital Mínimo $1000 con apalancamiento 1:500 Broker ICMarkets, Vantage markets preferido. Cualquier otro Broker Tipo de cuenta Cualquiera VPS Preferido Modo Backtesting Cualquiera





Configuración:

Usted tendrá que abrir 4 ventanas diferentes con estos activos en el gráfico de 1 minuto y aplicar la EA para cada ventana, cargar setfiles para cada par:

EURUSD, GDPUSD, AUDUSD, NZDUSD

EL NÚMERO MÁGICO DEBE SER EL MISMO EN LAS 4 VENTANAS donde cargue el EA.

Los 4 pares trabajan juntos, por eso los números deben ser iguales. Puedes cambiarlo a lo que quieras, pero debe ser el mismo en los 4 EAs cargados.

Esta es la razón por la que puede que no obtengas el mismo resultado que yo en el probador de estrategias.

Setfiles enlace de descarga: https: //www.mql5.com/en/channels/honestfx

Usted tendrá que cambiar los tamaños de lote en consecuencia para equilibrar y tolerancia al riesgo.

Ajustes de riesgo:

1:500 apalancamiento:

- Riesgo normal: $1000 por 0.01 lote

- Riesgo bajo: $2000 por 0.01 lote

Apalancamiento 1:200:

- Riesgo normal: $2500 por 0.01 lote

- Riesgo bajo: $5000 por 0.01 lote ( Esto es lo que uso en mi cuenta real Darwinex. )

Apalancamiento 1:30:

- Riesgo normal: $17500 por 0.01 lote

- Riesgo bajo: $35000 por 0.01 lote









Renuncia de Riesgo:

Nadie puede prometer resultados garantizados. Se han tomado todas las medidas para minimizar el riesgo, pero el comprador debe ser consciente de que su capital está en riesgo y que usted ejecuta el EA a su propia discreción.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.