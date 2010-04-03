🚀 ScalpingMaster XAU EA - El Asesor Experto de Scalping definitivo para XAU/USD (Oro) en MetaTrader 4 🚀

📌 ¡Lleve sus operaciones al siguiente nivel con un algoritmo avanzado!

ScalpingMaster XAU EA es un robot de trading automatizado diseñado exclusivamente para scalping XAU/USD (Oro) con un algoritmo altamente optimizado que identifica las mejores oportunidades de trading. Con el análisis inteligente del mercado y la ejecución en tiempo real, este EA asegura que nunca se pierda un comercio rentable.

✨ ¿Por qué elegir ScalpingMaster XAU EA?

✅ Estrategia avanzada de Scalping - Utiliza un algoritmo de negociación inteligente basado en tendencias para capturar movimientos rápidos de precios en XAU/USD.

✅ Filtro de mercado lateral - Evita la negociación en condiciones de mercado desfavorables, aumentando la estabilidad de la tasa de ganancias.

✅ Fuerte gestión de riesgos - Incluye Stop Loss y Take Profit automatizados con ajustes flexibles.

✅ Totalmente Personalizable - Parámetros de entrada ajustables para adaptarse a sus preferencias de trading.

✅ Ejecución Rápida y Fiable - Algoritmo optimizado que asegura que las órdenes se coloquen sin demora.

✅ Funciona en Cuentas Reales y Demo - Pruebe el EA antes de usarlo en vivo para obtener resultados óptimos.

📈 ¿Cómo funciona la estrategia?

ScalpingMaster XAU EA está diseñado para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en plazos bajos(M5) con una estrategia de scalping especializada que asegura una ejecución precisa.

El EA detecta automáticamente las tendencias fuertes y entra en el mercado sólo en condiciones óptimas, evitando señales falsas en condiciones laterales. Con una gestión del riesgo automatizada y flexible, ajusta dinámicamente el SL, el TP y el tamaño de los lotes para controlar la caída y maximizar las ganancias.

⚙️ Características principales

✅ Modos de Lote Automático y Lote Manual - Ajusta el tamaño del lote en función del saldo de la cuenta o de la configuración manual.

✅ Stop Loss y Take Profit Dinámicos - Personaliza los niveles de SL/TP para una gestión óptima del riesgo.

✅ Trailing Stop (Opcional) - Bloquea los beneficios a medida que el precio se mueve en la dirección correcta.

✅ Protección máxima del spread - Evita operar cuando el spread es demasiado alto.

✅ Drawdown bajo - Diseñado para minimizar el riesgo y maximizar las ganancias.

✅ Fácil de usar - Fácil instalación y configuración sencilla, adecuada para todos los operadores.

Configuración recomendada

🔸 Par: XAU/USD (Oro)

🔸 Timeframe: M5

🔸 Broker: Brokers recomendados de bajo spread

🔸 Tipo de Cuenta: ECN o Raw Spread para la mejor ejecución

🔸 Apalancamiento: 1:100 o superior

🛠 Parámetros de entrada ajustables

Parámetro Descripción LoteInicial Tamaño de lote inicial por operación TakeProfitPips Nivel de Take Profit (en pips) StopLossPips Nivel de Stop Loss (en pips) AutoLotByCurrency Ajusta el tamaño del lote dinámicamente basado en el balance MaxSpread Diferencial máximo permitido para colocar operaciones TrailingStopPips Distancia para el trailing stop (opcional) TrendStrengthThreshold Filtro para evitar operar en mercados laterales

📉 ¿Para quién es este EA?

✅ Traders de Scalping que quieren capitalizar movimientos rápidos de precios.

✅ Principiantes y Profesionales que buscan una estrategia de trading totalmente automatizada.

✅ Traders con Tiempo Limitado que no pueden monitorizar los gráficos todo el día.

✅ Inversores que buscan diversificar su cartera con un sistema automatizado.

🏆 Información sobre precios

🎯 Of erta de acceso anticipado: ¡Las primeras 10 copias de ScalpingMaster XAU EA están disponibles por solo $100!

🎯 Después de que se vendan las primeras 10 copias, el precio aumentará a $200.

🎯 ¡El precio seguirá subiendo a medida que se vendan más copias!

💰 ¡Asegura tu copia ahora antes de que aumente el precio!

🔥 Señal de Trading en Vivo

Vea el rendimiento en tiempo real de ScalpingMaster XAU EA en una cuenta de operaciones en vivo:





📦 Establecer archivos y configuración

Para obtener archivos de configuración optimizados, póngase en contacto con el autor después de completar su compra. El autor proporcionará la mejor configuración adecuada para diferentes condiciones de negociación para maximizar sus ganancias.

Tenga en cuenta que los archivos de configuración por defecto son los ajustes de validación originales de MQL5, por lo que deben ajustarse en consecuencia para un rendimiento óptimo.

📩 E nvíe un mensaje al autor

Para consultas, archivos de configuración y soporte, envíe un mensaje al autor

🚀 Cómo utilizar ScalpingMaster XAU EA

1️⃣ Descargue e instale el EA en MetaTrader 4.

2️⃣ Seleccione XAU/USD y el marco de tiempo recomendado.

3️⃣ Ajuste la configuración del EA para que se adapte a su estrategia.

4️⃣ Active AutoTrading en MT4.

5️⃣ ¡Deje que el EA gestione las operaciones por usted automáticamente!

⚠️ Notas importantes y descargo de responsabilidad

✔ ScalpingMaster XAU EA no garantiza beneficios - el comercio implica riesgos.

✔ Siempre prueba en una cuenta demo antes de operar en vivo.

✔ Recomendado para los corredores con baja propagación y ejecución rápida.

✔ Asegúrese de una conexión a Internet estable y de baja latencia para el mejor rendimiento.

🎯 No te pierdas esta oportunidad!

Comience a operar con ScalpingMaster XAU EA hoy y maximizar sus ganancias con una estrategia de scalping optimizado!

📌 ¡Consíguelo ahora y empieza a operar como un PRO! 🎯



