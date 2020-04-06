XtremeGold MT4

XtremeGold - El Robot de Trading Automatizado para Oro (XAUUSD)

XtremeGold es un robot de trading avanzado diseñado para aprovechar las oportunidades del mercado del oro, mientras minimiza los riesgos. Con una estrategia basada en los niveles de soporte y resistencia, así como en el uso de medias móviles simples (SMA) y exponenciales (EMA), XtremeGold analiza múltiples marcos de tiempo para identificar señales precisas y ejecutar operaciones bajo condiciones óptimas.

Análisis Continuo, desde Asia hasta América:
El robot comienza a buscar oportunidades desde la sesión asiática y continúa su análisis hasta el final de la sesión americana, garantizando una cobertura continua del mercado durante 24 horas para captar oportunidades continuas.

Gestión Dinámica de Posiciones:
XtremeGold gestiona automáticamente tus entradas y salidas para optimizar cada posición. En caso de una posición perdedora, cierra la operación antes de que termine el día para limitar las pérdidas. Las posiciones ganadoras, por otro lado, pueden mantenerse abiertas durante varios días para maximizar las ganancias si la tendencia sigue siendo favorable.

Flexibilidad del Take Profit:
El take profit se ajusta según tus preferencias, lo que te permite personalizar tus objetivos de ganancia según tu estrategia de trading.

Parámetros y Frecuencia de Análisis:
El robot funciona principalmente en un intervalo de 15 minutos y se adapta a todas las sesiones de trading, desde la sesión asiática hasta la sesión americana. Sus parámetros predeterminados han sido optimizados para ofrecer un rendimiento estable, requiriendo un capital inicial razonable.

Capital Mínimo Requerido:
Para usar el robot de manera óptima, se recomienda un capital inicial mínimo de $50, con un tamaño de lote de 0,01.

Backtests y Rendimiento:
XtremeGold ha sido rigurosamente probado con datos históricos durante varios años para garantizar un rendimiento sólido en el mercado del oro. Sin embargo, los resultados pasados no garantizan un rendimiento futuro y las condiciones del mercado pueden influir en los resultados reales.

Soporte Personalizado:
Ofrecemos soporte completo para la instalación y uso de XtremeGold, asegurando que puedas aprovechar al máximo este robot de trading de alto rendimiento.


