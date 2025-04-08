Psycho Matrix 101 MT5
🔷 Psycho Matrix 101 - Sistema de trading multi-momento adaptativo (MT5)
Psycho Matrix 101 es un avanzado Asesor Experto de MetaTrader 5 construido sobre un algoritmo híbrido de estructura de momentum que combina el comportamiento del RSI, la presión direccional del ADX y la lógica SMA multicapa en un motor de decisión sincronizado.
Este EA no es un simple bot de cruce de indicadores.
Utiliza una "matriz de psicología de mercado" dinámica para detectar cuándo se alinean el impulso del precio, la fuerza de la tendencia y el desequilibrio direccional - luego ejecuta operaciones controladas por tiempo con estrictas reglas de protección de capital.
🚀 Técnica de negociación única (Ventaja principal)
🔹 Lógica de la Matriz del Momento Psicológico (Exclusivo)
A diferencia de los sistemas tradicionales que se basan únicamente en el precio, Psycho Matrix 101 analiza:
RSI de los valores ADX (impulso de la propia fuerza de la tendencia)
Desequilibrio direccional (+DI vs -DI) a través de dos marcos temporales
Distancia relativa entre múltiples SMA para detectar fases de compresión y expansión
Filtro de diferencia de volatilidad absoluta para evitar señales de baja calidad
👉 Esto permite al EA operar la presión del mercado, no sólo el movimiento del precio.
🧠 Cómo funciona la estrategia (simplificado)
Validación de la fuerza de la tendencia
ADX confirma si el mercado tiene suficiente energía para moverse
El RSI se calcula a partir de los datos del ADX, no del precio → detección temprana del impulso
Control direccional
+DI y -DI se comparan para confirmar el dominio comprador o vendedor
Los conflictos se filtran automáticamente
Filtro de compresión del mercado
Se comparan múltiples SMA utilizando la lógica de distancia absoluta
Las operaciones sólo se activan cuando el mercado sale de las zonas de indecisión
Confirmación de doble marco temporal
Plazo de ejecución principal (por defecto M3)
Marco temporal de validación superior (por defecto M10)
Reduce las entradas falsas y el ruido
Gestión de operaciones en función del tiempo
Evita la exposición prolongada durante retrocesos o picos de noticias
-
🛡️ Protección avanzada del riesgo y del capital
✔ Validación inteligente de lotes (se aplica el mínimo/máximo del agente)
✔ Comprobación automática del margen antes de la entrada
✔ Protección contra reducción del capital
Cierra todas las posiciones si se alcanza el umbral de pérdidas
Suspende temporalmente la negociación tras pérdidas
✔ Auto-cierre del objetivo de beneficio
EA se retira después de alcanzar un objetivo de beneficio predefinido
✔ Validación de Stop-Level & TP del Broker
Evita errores de "Stops no válidos"
✔ Comprobaciones de sesión de mercado y permisos de negociación
Esto hace que el EA sea seguro para cuentas reales, incluyendo brokers estrictos.
⏱️ Optimizado para la estabilidad
Las mejores condiciones de trading
Plataforma: MetaTrader 5
Mercados: Forex mayores y menores
-
Lo mejor para el oro pero haga su beneficio Diario sabiamente y cierre
Pares recomendados: EURUSD, GBPUSD, USDJPY ajuste el TP a su gusto
-
Plazos:
Ejecución: M3
Confirmación: M10
-
Tipo de cuenta: any , ECN , raw
Broker: Cualquier verdadero corredor MT5
Depósito Mínimo: Flexible (depende del tamaño del lote) más fondo más rango de precios que puede controlar
Nota: la equidad negativa, ya que cubre un rango de precios para el comercio en /// una mirada hacia atrás característica se añadirá en breve para controlar fuera de rango
⚙️ Entradas totalmente personalizables
Tamaño del lote
Take Profit (pips)
Máximo de posiciones abiertas
Periodos RSI, ADX y SMA
Plazos
Inicio/cierre de sesión
Notas importantes
Sin martingala
Sin rejilla
Sin cobertura
Comercia sólo cuando las condiciones se alinean
Este EA está diseñado para el comercio controlado y lógico, para controlar el movimiento del precio no lógico.
Para quién es este EA
✅ Traders que valoran la lógica por encima de la exageración
✅ Usuarios que quieren un control automático del riesgo
✅ Inversores que prefieren operaciones de exposición corta
✅ Desarrolladores que entienden la sinergia de los indicadores
❌ No es para apostadores o buscadores de "100% de tasa de ganancias".
📌 Palabras finales
Psycho Matrix 101 es un Asesor Experto técnico, impulsado por la psicología, construido para los traders que quieren un sistema limpio, disciplinado y adaptable.
Opera sólo cuando el mercado confirma la intención, protege el capital agresivamente y sale de las posiciones inteligentemente.
Estable. Lógico. Profesional.