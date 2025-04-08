Psycho Matrix 101 MT5

🔷 Psycho Matrix 101 - Sistema de trading multi-momento adaptativo (MT5)

Psycho Matrix 101 es un avanzado Asesor Experto de MetaTrader 5 construido sobre un algoritmo híbrido de estructura de momentum que combina el comportamiento del RSI, la presión direccional del ADX y la lógica SMA multicapa en un motor de decisión sincronizado.

Este EA no es un simple bot de cruce de indicadores.

Utiliza una "matriz de psicología de mercado" dinámica para detectar cuándo se alinean el impulso del precio, la fuerza de la tendencia y el desequilibrio direccional - luego ejecuta operaciones controladas por tiempo con estrictas reglas de protección de capital.

🚀 Técnica de negociación única (Ventaja principal)

🔹 Lógica de la Matriz del Momento Psicológico (Exclusivo)

A diferencia de los sistemas tradicionales que se basan únicamente en el precio, Psycho Matrix 101 analiza:

RSI de los valores ADX (impulso de la propia fuerza de la tendencia)

Desequilibrio direccional (+DI vs -DI) a través de dos marcos temporales

Distancia relativa entre múltiples SMA para detectar fases de compresión y expansión

Filtro de diferencia de volatilidad absoluta para evitar señales de baja calidad

👉 Esto permite al EA operar la presión del mercado, no sólo el movimiento del precio.

🧠 Cómo funciona la estrategia (simplificado)

Validación de la fuerza de la tendencia ADX confirma si el mercado tiene suficiente energía para moverse

El RSI se calcula a partir de los datos del ADX, no del precio → detección temprana del impulso Control direccional +DI y -DI se comparan para confirmar el dominio comprador o vendedor

Los conflictos se filtran automáticamente Filtro de compresión del mercado Se comparan múltiples SMA utilizando la lógica de distancia absoluta

Las operaciones sólo se activan cuando el mercado sale de las zonas de indecisión Confirmación de doble marco temporal Plazo de ejecución principal (por defecto M3)

Marco temporal de validación superior (por defecto M10)

Reduce las entradas falsas y el ruido Gestión de operaciones en función del tiempo Evita la exposición prolongada durante retrocesos o picos de noticias

🛡️ Protección avanzada del riesgo y del capital

✔ Validación inteligente de lotes (se aplica el mínimo/máximo del agente)

✔ Comprobación automática del margen antes de la entrada

✔ Protección contra reducción del capital

Cierra todas las posiciones si se alcanza el umbral de pérdidas

Suspende temporalmente la negociación tras pérdidas

✔ Auto-cierre del objetivo de beneficio

EA se retira después de alcanzar un objetivo de beneficio predefinido

✔ Validación de Stop-Level & TP del Broker

Evita errores de "Stops no válidos"

✔ Comprobaciones de sesión de mercado y permisos de negociación

Esto hace que el EA sea seguro para cuentas reales, incluyendo brokers estrictos.

⏱️ Optimizado para la estabilidad

Las mejores condiciones de trading

Plataforma: MetaTrader 5

Mercados: Forex mayores y menores

Lo mejor para el oro pero haga su beneficio Diario sabiamente y cierre

Pares recomendados: EURUSD, GBPUSD, USDJPY ajuste el TP a su gusto

Plazos: Ejecución: M3 Confirmación: M10

Tipo de cuenta: any , ECN , raw

Broker: Cualquier verdadero corredor MT5 recomendamos icmarkets https://icmarkets.com/open-trading-account/live/?camp=69337

Depósito Mínimo: Flexible (depende del tamaño del lote) más fondo más rango de precios que puede controlar

Nota: la equidad negativa, ya que cubre un rango de precios para el comercio en /// una mirada hacia atrás característica se añadirá en breve para controlar fuera de rango

⚙️ Entradas totalmente personalizables

Tamaño del lote

Take Profit (pips)

Máximo de posiciones abiertas

Periodos RSI, ADX y SMA

Plazos

Inicio/cierre de sesión

Notas importantes

Sin martingala

Sin rejilla

Sin cobertura

Comercia sólo cuando las condiciones se alinean

Este EA está diseñado para el comercio controlado y lógico, para controlar el movimiento del precio no lógico.

Para quién es este EA

✅ Traders que valoran la lógica por encima de la exageración

✅ Usuarios que quieren un control automático del riesgo

✅ Inversores que prefieren operaciones de exposición corta

✅ Desarrolladores que entienden la sinergia de los indicadores

❌ No es para apostadores o buscadores de "100% de tasa de ganancias".

📌 Palabras finales

Psycho Matrix 101 es un Asesor Experto técnico, impulsado por la psicología, construido para los traders que quieren un sistema limpio, disciplinado y adaptable.

Opera sólo cuando el mercado confirma la intención, protege el capital agresivamente y sale de las posiciones inteligentemente.

Estable. Lógico. Profesional.