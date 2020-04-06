Ophir MT5

GRATIS; PARA LOS PRÓXIMOS 10 DESCARGAS, A CAMBIO ME ENCANTARÍA SABER DE USTED EN LOS COMENTARIOS SI USTED ES CAPAZ DE ENCONTRAR UNA BUENA CONFIGURACIÓN EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ESPALDA.

NUEVO V2.0 Cambios en el algoritmo y los parámetros de entrada.

"OPHIR" Comercia Oro en la M1, cada comercio tiene un SL duro y TP. NO se utilizan estrategias peligrosas como martingala, rejilla o SL enorme.

EA era rentable antes en una señal en vivo, pero las pérdidas consecutivas era un problema, he añadido un mismo limitador de tiempo de dirección.

Recomendado:

XAUUSD, M1.

Cuenta de baja propagación es siempre una buena opción.

VPS.

"Ophir"DEBE ser operado en su propia cuenta, es por razones de gestión de riesgos y también para eliminar cualquier interferencia con otros EA's.

Advertencia; Comprar CUALQUIER EA en el mercado es arriesgado, no puedo garantizar beneficios futuros.



