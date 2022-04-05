Volatility Junkie
- Utilidades
- Helge Christian Holtkamp
- Versión: 4.0
- Actualizado: 12 octubre 2024
Este es un Asesor Experto para el Nasdaq 100 y otros índices. Estoy muy seguro de que no funciona en FX.
Mejor marco de tiempo es M5, M1 y activos Nasdaq 100. Es un EA muy rentable con muy bajo DrawDown.
ESTA VERSIÓN EXPIRARÁ EL 30.12.2024
y se convertirá en la versión de pago.
Así que usted puede probar de forma gratuita antes de hacer una compra.
POR FAVOR DEJE UN COMENTARIO
aquí y díganos todo lo que hizo uso del robot, especialmente en lo que el corredor y cómo funcionó.
Pruébelo en el probador de estrategia en primer lugar.
Y también probarlo en cuentas demo Moneta Markests, IC Markets, Fusion Markets y cualquier corredor de su elección.