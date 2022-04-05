Volatility Junkie

Este es un Asesor Experto para el Nasdaq 100 y otros índices. Estoy muy seguro de que no funciona en FX.

Mejor marco de tiempo es M5, M1 y activos Nasdaq 100. Es un EA muy rentable con muy bajo DrawDown.

ESTA VERSIÓN EXPIRARÁ EL 30.12.2024

Pruébelo en el probador de estrategia en primer lugar.

Y también probarlo en cuentas demo Moneta Markests, IC Markets, Fusion Markets y cualquier corredor de su elección.



