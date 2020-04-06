Snake Strategy

Bienvenido al mundo de la Estrategia Snake





La Estrategia de la Serpiente es un método de negociación inspirado en el clásico juego de la Serpiente. Este enfoque se basa en la paciencia, la cautela y la gestión reflexiva del crecimiento.

Como dice el proverbio criollo, "Sé grain di riz ka fai sak dit riz" (son los granos de arroz los que hacen el saco de arroz)...





El concepto de la estrategia de la serpiente:

La Estrategia de la Serpiente utiliza un método de martingala para gestionar las posiciones comerciales. Este método está diseñado para ayudarle a sortear las fluctuaciones del mercado adoptando un enfoque sistemático.





Recomendaciones de uso:

Instrumento recomendado: EUR/USD Capital inicial sugerido: 1000 Gestión de beneficios: Generalmente se aconseja retirar beneficios regularmente para optimizar la gestión del capital.





¿Por qué elegir la estrategia Snake?

Al utilizar la Estrategia Serpiente, usted se beneficia de un enfoque metódico que combina disciplina y gestión del riesgo. El objetivo de esta estrategia es ofrecer una gestión estructurada de las posiciones de negociación y optimizar las oportunidades de crecimiento gradual.







