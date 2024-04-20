ADX Crosses Signals

El indicador proporciona señales de compra y venta en los gráficos cada vez que ADX DI- y DI+ se cruzan. Flecha azul para tendencia alcista (DI+>DI-). Flecha roja para tendencia bajista (DI->DI+).

Esta herramienta de análisis técnico puede aplicarse a diversas estrategias de negociación. El indicador de señales cruzadas ADXse basa en el indicador Average Directional Index de Metatrader.

El ADX es un indicador retardado, lo que significa que una tendencia ya debe estar establecida antes de que el índice pueda generar su señal.


Entradas

  • PERIODO;
  • AlertOn - habilita las alertas;
  • EmailAlert - habilitar alertas por correo electrónico;
  • PushAlert - habilita las notificaciones push;


Vincenzo Bisignani
680
Vincenzo Bisignani 2025.04.27 18:43 
 

Per me fa troppo draw down non adatto su conti a leva alta va usato con altri indicatori non da solo .

Respuesta al comentario