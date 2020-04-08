Target Finder
- Indicadores
- Guner Koca
- Versión: 2.1
- Actualizado: 31 diciembre 2025
- Activaciones: 5
ESTE INDICADOR NO FUNCIONA EN LA DEMO GRATUITA.
hay un protocolo para que funcione.
target finder indicator es un pronostico que probablemente encuentre targets.up y down.
para utilizar este indicador, hay un protocolo, explico a continuación.
primero cargue el indicador
veras lineas azules y rojas.
en el lado izquierdo mire el valor mas alto de la linea y dibuje una linea horizontal encima.
y en el lado derecho ver el NÚMERO DE NIVEL.
encontrar el objetivo superior
h=poner el numero de nivel
m=1
b=1
pres ok.
veras en la pantalla, arriba a la derecha, un numero rojo.
ese numero es el objetivo ARRIBA
Encontrar el objetivo ABAJO
h=poner ese numero de nivel.
m=1
b=2
verás en la pantalla, arriba a la izquierda, un número azul
ese numero es el objetivo ABAJO
en cualquier caso para dificultad oparate contactame.puedo ayudarte.