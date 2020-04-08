Target Finder

ESTE INDICADOR NO FUNCIONA EN LA DEMO GRATUITA.

hay un protocolo para que funcione.

target finder indicator es un pronostico que probablemente encuentre targets.up y down.

para utilizar este indicador, hay un protocolo, explico a continuación.

primero cargue el indicador

veras lineas azules y rojas.

en el lado izquierdo mire el valor mas alto de la linea y dibuje una linea horizontal encima.

y en el lado derecho ver el NÚMERO DE NIVEL.


encontrar el objetivo superior

h=poner el numero de nivel

m=1

b=1

pres ok.

veras en la pantalla, arriba a la derecha, un numero rojo.

ese numero es el objetivo ARRIBA


Encontrar el objetivo ABAJO

h=poner ese numero de nivel.

m=1

b=2

verás en la pantalla, arriba a la izquierda, un número azul

ese numero es el objetivo ABAJO


en cualquier caso para dificultad oparate contactame.puedo ayudarte.




