SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Metode SNR
Indra Divani Adhi Nugraha

Metode SNR

Indra Divani Adhi Nugraha
0 reviews
11 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -70%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
761
Profit Trades:
264 (34.69%)
Loss Trades:
497 (65.31%)
Best trade:
127.74 USD
Worst trade:
-73.80 USD
Gross Profit:
3 525.48 USD (242 302 pips)
Gross Loss:
-3 772.07 USD (244 077 pips)
Maximum consecutive wins:
12 (97.33 USD)
Maximal consecutive profit:
265.18 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading activity:
37.71%
Max deposit load:
24.60%
Latest trade:
19 minutes ago
Trades per week:
76
Avg holding time:
1 hour
Recovery Factor:
-0.38
Long Trades:
383 (50.33%)
Short Trades:
378 (49.67%)
Profit Factor:
0.93
Expected Payoff:
-0.32 USD
Average Profit:
13.35 USD
Average Loss:
-7.59 USD
Maximum consecutive losses:
26 (-225.02 USD)
Maximal consecutive loss:
-225.02 USD (26)
Monthly growth:
114.62%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
565.50 USD
Maximal:
656.07 USD (115.16%)
Relative drawdown:
By Balance:
93.97% (569.26 USD)
By Equity:
20.40% (155.91 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 740
XAGUSD 9
GBPJPY 4
US100 3
EURUSD 2
NZDUSD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -167
XAGUSD -91
GBPJPY 18
US100 1
EURUSD -5
NZDUSD 1
EURJPY 0
USDJPY -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -1.8K
XAGUSD -1.6K
GBPJPY 1.3K
US100 613
EURUSD -208
NZDUSD 26
EURJPY -18
USDJPY -153
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +127.74 USD
Worst trade: -74 USD
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 26
Maximal consecutive profit: +97.33 USD
Maximal consecutive loss: -225.02 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FinexBisnisSolusi-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
To see trades in realtime, please log in or register
This is my methode
No reviews
2025.12.23 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 00:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 00:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 00:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Metode SNR
30 USD per month
-70%
0
0
USD
335
USD
11
0%
761
34%
38%
0.93
-0.32
USD
94%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.