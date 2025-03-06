QuotesSections
SRDX
SRDX: Surmodics Inc

31.92 USD 0.45 (1.39%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

SRDX exchange rate has changed by -1.39% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 31.45 and at a high of 32.39.

Follow Surmodics Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
31.45 32.39
Year Range
26.00 40.39
Previous Close
32.37
Open
32.39
Bid
31.92
Ask
32.22
Low
31.45
High
32.39
Volume
466
Daily Change
-1.39%
Month Change
-5.56%
6 Months Change
5.84%
Year Change
-17.43%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%