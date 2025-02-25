Currencies / ONVO
ONVO: Organovo Holdings Inc
2.04 USD 0.03 (1.49%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ONVO exchange rate has changed by 1.49% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.94 and at a high of 2.16.
Follow Organovo Holdings Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
ONVO News
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Nasdaq Gains Over 1%; Williams-Sonoma Shares Plunge After Q4 Results - Aterian (NASDAQ:ATER), FST (NASDAQ:KBSX)
- M&A News: Eli Lilly (LLY) Expands IBD Pipeline with Organovo’s FXR Program - TipRanks.com
- Dow Surges 200 Points; Keurig Dr Pepper Posts Upbeat Earnings - AdaptHealth (NASDAQ:AHCO), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Eli Lilly Stock Popped Today
- Why Organovo (ONVO) Stock Is Skyrocketing - Organovo Holdings (NASDAQ:ONVO)
Daily Range
1.94 2.16
Year Range
0.25 4.15
- Previous Close
- 2.01
- Open
- 2.16
- Bid
- 2.04
- Ask
- 2.34
- Low
- 1.94
- High
- 2.16
- Volume
- 286
- Daily Change
- 1.49%
- Month Change
- -8.93%
- 6 Months Change
- 353.33%
- Year Change
- 108.16%
