QuotesSections
Currencies / COOP
Back to US Stock Market

COOP: Mr. Cooper Group Inc

215.08 USD 4.72 (2.15%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

COOP exchange rate has changed by -2.15% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 210.29 and at a high of 219.49.

Follow Mr. Cooper Group Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Full Screen Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COOP News

Daily Range
210.29 219.49
Year Range
84.68 234.73
Previous Close
219.80
Open
219.01
Bid
215.08
Ask
215.38
Low
210.29
High
219.49
Volume
707
Daily Change
-2.15%
Month Change
17.37%
6 Months Change
79.76%
Year Change
134.42%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
Fcst
Prev
4.876%