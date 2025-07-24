Currencies / COOP
COOP: Mr. Cooper Group Inc
215.08 USD 4.72 (2.15%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
COOP exchange rate has changed by -2.15% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 210.29 and at a high of 219.49.
Follow Mr. Cooper Group Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
COOP News
Daily Range
210.29 219.49
Year Range
84.68 234.73
- Previous Close
- 219.80
- Open
- 219.01
- Bid
- 215.08
- Ask
- 215.38
- Low
- 210.29
- High
- 219.49
- Volume
- 707
- Daily Change
- -2.15%
- Month Change
- 17.37%
- 6 Months Change
- 79.76%
- Year Change
- 134.42%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.876%