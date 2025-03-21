Currencies / CFSB
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
CFSB: CFSB Bancorp Inc
14.22 USD 0.10 (0.71%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CFSB exchange rate has changed by 0.71% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 14.00 and at a high of 14.22.
Follow CFSB Bancorp Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CFSB News
- Bank M&A Deal Tracker: Activity Running At Same Pace As Last Year
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.91%
- S&P 500 Moves Lower; Lowe's Earnings Top Views - Edible Garden (NASDAQ:EDBL), CFSB Bancorp (NASDAQ:CFSB)
- Dow Tumbles Over 300 Points; Target Posts Downbeat Earnings - Edible Garden (NASDAQ:EDBL), CFSB Bancorp (NASDAQ:CFSB)
- CFSB Bancorp Stock Hits All-Time High at $13.75 Amid Growth
- US Stocks Likely To Open Lower, Expert Says 'Tariffs Remain A Headwind,' But 'Tax Cut' And 'Easing Of Tensions' In Middle East 'Could Propel Equities Closer To All-Time Highs' (CORRECTED) - Amer Sports (NYSE:AS), Accenture (NYSE:ACN)
- CFSB Bancorp Shareholders Set For Big Payday As Hometown Financial Group Buys Out - CFSB Bancorp (NASDAQ:CFSB)
- US Stocks Likely To Open Lower, Expert Says 'Tariffs Remain A Headwind,' But 'Tax Cut' And 'Easing Of Tensions' In Middle East 'Could Propel Equities Closer To All-Time Highs' - Amer Sports (NYSE:AS), Accenture (NYSE:ACN)
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Hometown Financial Group, Inc. to Acquire CFSB Bancorp, Inc.
- US Stocks Likely To Open Lower, But 'Economic Conditions Don't Signal A Downturn,' Say Analysts As They Expect 'Resilient Earnings' To Lift Equities - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Accenture (NYSE:ACN)
Daily Range
14.00 14.22
Year Range
6.43 14.24
- Previous Close
- 14.12
- Open
- 14.00
- Bid
- 14.22
- Ask
- 14.52
- Low
- 14.00
- High
- 14.22
- Volume
- 50
- Daily Change
- 0.71%
- Month Change
- 1.79%
- 6 Months Change
- 79.09%
- Year Change
- 109.43%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%