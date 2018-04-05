BTC Trend Scalper MT5 Trend Capture Edition — Precision Momentum Trading for BTCUSD Hello, traders! I am BTC Trend Scalper MT5 — an intelligent Bitcoin trading Expert Advisor engineered to capture momentum moves with disciplined risk management. I am not a martingale. I am not a grid system. I am not a gambling robot. I am a trend-following scalper built specifically for traders who understand that protecting capital is more important than chasing every candle. My specialty? Bitcoin (BTCUSD)