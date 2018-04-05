United States Stock Market Index US500
- Experts
-
Thomas Bradley ButlerALL OF MY PRODUCTS ARE CLEARLY STATED WITH WHAT TO DO AND YOU MUST READ ALL AND FOLLOW DESCRIPTIONS.
- Version: 1.0
- Activations: 5
OPTMIZE EA BEFORE BACKTEST AND USE.
United States Stock Market Index US500 trades the 5 minute charts. The EA uses RSI and Stochastics for entries and ATR for exits. The building period was From 2021-03-19 to 2022-08-18.
Continually optimize the EA to find best settings and don't forget to account for spreads and slippage in optimization. The EA does not use martingale and has a sl and tp on each trade with a fixed lot input. Try it out in the back test, optimize for settings.
Risk Disclaimer
Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results.
Hypothetical Results Disclaimer
THESE RESULTS ARE BASED ON SIMULATED OR HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS THAT HAVE CERTAIN INHERENT LIMITATIONS. UNLIKE THE RESULTS SHOWN IN AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, THESE RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, BECAUSE THESE TRADES HAVE NOT ACTUALLY BEEN EXECUTED, THESE RESULTS MAY HAVE UNDER-OR OVER-COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATED OR HYPOTHETICAL TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THESE BEING SHOWN.