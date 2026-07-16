Atlantis Xauusd

El Atlantis EA ha sido diseñado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en temporalidad H1, enfocándose en la calidad sobre la cantidad. Su lógica operativa combina indicadores clásicos con filtros de tendencia de temporalidad superior (D1/W1) para asegurar entradas con alta probabilidad de éxito bajo un estricto control de riesgo.

🚀 Características Principales:

  • Estrategia de Precisión: Utiliza un sistema de RSI estricto (35/65) combinado con un sistema de puntuación de tendencia (Score 2/3) para filtrar el "ruido" del mercado.

  • Gestión de Riesgo Dinámica: Calcula el tamaño del lote automáticamente basándose en el porcentaje de riesgo por operación y el ATR actual, garantizando que cada trade sea proporcional a la volatilidad del momento.

  • Ratio Riesgo/Beneficio (RR) 3:1: Enfocado en maximizar los beneficios con un objetivo de TP agresivo, respaldado por un sistema de Trailing Stop basado en ATR que protege las ganancias conforme la operación avanza.

  • Filtros de Mercado: Incluye filtros opcionales de EMA en D1 y W1, y un filtro de Momentum, asegurando que el EA solo opere a favor de la tendencia principal a largo plazo.

  • Gestión de Pullbacks: Permite capitalizar retrocesos válidos dentro de tendencias consolidadas, aumentando la eficiencia operativa.

📊 Especificaciones Técnicas:

  • Activo: XAUUSD.

  • Temporalidad: H1.

  • Indicadores: ATR (Volatilidad), RSI (Entradas), MAs (Tendencia).

  • Control: Gestión de riesgo por porcentaje, lotaje mínimo/máximo y número máximo de posiciones abiertas simultáneamente.


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It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
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Are you tired of rigid, curve-fitted trading bots that fail when market conditions shift? Atlantis EA is not just another Expert Advisor—it is a paradigm shift in algorithmic trading. Powered directly by advanced Gemini AI , Atlantis EA breaks the traditional rules of automated trading by dynamically adapting to real-time market sentiment and volatility without relying on outdated historical patterns. This EA has been created and optimized to trade XAUUSD on the H1 timeframe. What Makes Atla
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