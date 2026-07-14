DTC Algo Ribbon EA

DTC ALGO — Dynamic Trend Cascade

Adaptive Trendfolge, die sich selbst an die Marktphase anpasst. Sauberer Chart, volle Transparenz. Kein Grid. Kein Martingale.

DTC ALGO ist ein Trend-Expert-Advisor für MetaTrader 5, der professionelle Chartanalyse mit diszipliniertem Risikomanagement verbindet. Statt riskanter Nachkauf-Strategien setzt er auf strukturierte, regelbasierte Einstiege in Richtung des übergeordneten Trends — und passt seine Auswahlkriterien automatisch daran an, ob der Markt gerade trendet oder seitwärts läuft.

Neu: Adaptive Marktphasen-Erkennung


Das Herzstück dieser Version. DTC ALGO erkennt selbstständig, in welcher Marktphase er sich befindet, und stellt seine Handelskriterien automatisch darauf ein:

  • In starken Trendphasen agiert der EA aktiver und nutzt die Bewegung.
  • In ruhigen Seitwärtsphasen wird er deutlich selektiver und hält sich zurück — genau dort, wo Trendfolge-Systeme sonst die meisten Verluste einfahren.
  • In normalen Marktphasen arbeitet er mit einem ausgewogenen Mittelweg.

Der Übergang zwischen diesen Modi geschieht vollautomatisch, basierend auf einer übergeordneten Trendanalyse. Du musst nichts umstellen — der EA liest die Marktphase und reagiert. Im On-Chart-Dashboard siehst du jederzeit transparent, in welchem Modus er sich gerade befindet.

Was DTC ALGO auszeichnet

Saubere, intuitive Chartdarstellung. Ein farbcodierter Trend-Indikator direkt im Chart zeigt die Marktrichtung auf einen Blick — gruen im Aufwaerts-, rot im Abwaertstrend. Jeder Trade wird mit klar visualisierten Take-Profit-Zonen, Risiko-Bereich und Einstiegsmarke samt Preis-Labels dargestellt. Kein ueberladener Chart, kein Raetselraten.

Mehrstufige Trendbestaetigung. Der EA gleicht den Einstieg gegen mehrere Zeitebenen ab und handelt nur, wenn das Gesamtbild stimmig ist. So vermeidest du Trades gegen den uebergeordneten Trend.

Adaptive Marktphasen-Erkennung. Die Auswahlkriterien passen sich automatisch an Trend- oder Seitwaertsphasen an (siehe oben) — fuer konsistentes Verhalten ueber unterschiedliche Marktbedingungen hinweg.

Volatilitaets-adaptives Management. Stops und Ziele orientieren sich automatisch an der aktuellen Marktbewegung, statt mit starren Werten zu arbeiten — das haelt das System ueber verschiedene Marktphasen hinweg konsistent.

Gestaffeltes Gewinnmanagement. Mehrere Teilziele mit nachziehender Absicherung sorgen dafuer, dass Gewinne strukturiert mitgenommen und laufende Positionen abgesichert werden.

Optionaler Trendstaerke-Filter. Ein zuschaltbarer Filter laesst den EA nur bei ausreichend ausgepraegter Marktbewegung handeln — ideal, um schwache, richtungslose Phasen auszublenden.

Integrierte Schutzfilter. News-Filter (mit Countdown), Session-Filter (Tokio / London / New York) und ein PropFirm-Modus mit Drawdown-Ueberwachung schuetzen das Konto in kritischen Phasen.

optionen / Experten -> einfügen -> https://nfs.faireconomy.media

Das On-Chart-Dashboard

Ein aufgeraeumtes Cockpit zeigt alles Wesentliche auf einen Blick:

  • Kontostand, Live-P&L und Tagesergebnis
  • Aktueller Trend und Multi-Timeframe-Status
  • Erkannte Marktphase (Trend / Normal / Seitwaerts) in Echtzeit
  • Aktive Position mit allen relevanten Levels
  • Session- und News-Status
  • Vollstaendige Handelsstatistik (Trefferquote, Profitfaktor, Durchschnittswerte)
  • Long / Short / Beide direkt per Klick umschaltbar

Geeignet fuer

  • Instrumente: XAUUSD (Gold), Indizes (DAX, US30), Forex-Hauptpaare
  • Timeframes: optimiert fuer M5 und M15
  • Trader: vom konservativen Ansatz bis zum aktiven Intraday-Trading
  • PropFirm-tauglich durch integrierte Risiko-Limits

Alle Parameter sind uebersichtlich gegliedert und vollstaendig anpassbar. Die adaptive Marktphasen-Erkennung ist standardmaessig zuschaltbar und in ihren Schwellen frei einstellbar.

Empfehlung vor dem Live-Einsatz

Teste DTC ALGO zunaechst auf einem Demokonto und in der Strategie-Tester-Umgebung auf deinem Zielmarkt und Broker. So findest du die fuer dich passenden Einstellungen und lernst das Verhalten des EAs kennen.

Hinweis: Der Handel mit gehebelten Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie fuer zukuenftige Resultate. Dieser Expert Advisor ist ein Werkzeug zur Handelsunterstuetzung und keine Garantie fuer Gewinne.


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