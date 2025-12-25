Daily High Quality Signal

Daily High Quality Signal v2.0

Overview

The "Daily High Quality Signal v2.0" is a sophisticated MQL5 indicator designed to generate high-confidence trading signals using a candle-based confirmation system. It scans multiple financial instruments across various asset classes and provides visual dashboard displays with progressive signal validation.

Core Philosophy

Candle-Based Confirmation: Signals start at 0 confirmations and earn additional confirmations ONLY on new H4 candle closes (maximum 5 confirmations = 5 H4 candles = 20 hours). This prevents false signals and ensures market validation.

Key Features

1. Progressive Signal System

  • ☆☆☆☆☆ - NEW SIGNAL (0 candles) - Just detected

  • ★☆☆☆☆ - TOO EARLY (1 H4 candle closed)

  • ★★☆☆☆ - EARLY SIGNAL (2 H4 candles closed)

  • ★★★☆☆ - TRADE SETUP (3 H4 candles closed)

  • ★★★★☆ - STRONG SIGNAL (4 H4 candles closed)

  • ★★★★★ - PRIME ENTRY (5 H4 candles closed)

2. Anti-Fake Protection System (CRITICAL)

  • Low Volatility Filter: Rejects signals when ATR < MinATR (default 0.0005)

  • Extreme Price Position Filter: Avoids signals too far from MA50 (>2.5 ATR units)

  • Minimum Score Difference: Requires 15-point difference between BUY/SELL scores

  • Strong Trend Alignment: Optional requirement for perfect MA alignment

  • Score Stability Guard: Prevents confirmations if score collapses below minimum

3. Multi-Asset Scanner

  • Forex pairs (EURUSD, GBPUSD, etc.)

  • Gold (XAUUSD)

  • Indices (US30, NAS100, SPX500, etc.)

  • Cryptocurrencies (BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD)

  • Custom symbol support

4. Data Persistence

  • Saves signals between MetaTrader sessions using CSV files

  • Maintains confirmation counts, scores, and timing information

  • Automatic cleanup of signals older than 3 H4 candles

5. Modern Dashboard Interface

  • Card-based display (up to 12 signals visible)

  • Color-coded by star rating

  • Real-time status updates

  • Professional styling with gradient headers

6. Performance Optimization

  • Indicator Handle Caching: Reuses indicator handles for faster scanning

  • Automatic Cache Cleanup: Removes unused handles after 1 hour

  • Efficient Memory Management: Smart cleanup of old signals

Technical Architecture

Signal Processing Pipeline

  1. Symbol Selection: Filters based on user preferences and spread limits

  2. Indicator Calculation: Uses cached handles for MA(9,21,50), RSI(14), MACD, ATR

  3. Enhanced Scoring: Multi-factor scoring system (0-100 points)

  4. Anti-Fake Filtering: Multiple validation layers

  5. Candle Confirmation: H4 candle-based validation

  6. Dashboard Display: Visual presentation with color coding

Scoring System (100-point scale)

  • Trend Strength: 40 points (MA alignment hierarchy)

  • Momentum Confirmation: 30 points (RSI + MACD alignment)

  • Price Position: 20 points (relative to moving averages)

  • RSI Position: 10 points (overbought/oversold conditions)

Risk Management Features

  • ATR-based stop loss and take profit calculation

  • Maximum spread filtering

  • Minimum signal score requirement (default: 70)

  • Minimum confirmations for trading (default: 3)

Alert System

  • Configurable star rating threshold for alerts

  • Sound and popup notifications

  • Alert cooldown timer to prevent spam

  • SMS-style notifications for Prime Entry signals

Performance Characteristics

  • Scan Interval: Configurable (default: 60 seconds)

  • Memory Usage: Efficient caching system

  • CPU Usage: Optimized indicator handle reuse

  • Visual Impact: Modern dashboard with minimal chart clutter

File Structure

  • Main Indicator: DailyHighQualitySignal.mq5

  • Data Storage: DailySignalData.csv (in MQL5/Files folder)

  • Dependencies: Standard MQL5 libraries (Arrays, Trade)

Usage Guidelines

  1. Initial Setup: Configure asset classes to scan

  2. Risk Adjustment: Set MinScore and MinConfirmations based on risk tolerance

  3. Display Customization: Adjust panel dimensions and colors

  4. Alert Configuration: Set notification preferences

  5. Performance Monitoring: Watch cache size and scan results in Experts tab

Version 2.0 Improvements

  • Fixed "NEW SIGNAL" vs "NO SIGNAL" display logic

  • Enhanced anti-fake protection filters

  • Improved indicator handle caching (no pointer issues)

  • Modernized dashboard with card-based layout

  • Better memory management with automatic cleanup

Ideal Use Case

This indicator is designed for traders who:

  • Prefer H4 timeframe analysis

  • Want high-confidence signals with built-in validation

  • Trade multiple asset classes

  • Need visual dashboard for quick signal assessment

  • Require data persistence between trading sessions

The system emphasizes quality over quantity, with multiple validation layers ensuring only high-probability setups reach "Prime Entry" status.


