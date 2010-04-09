Wysiwyg Candle

WYSIWYG Candle for WYSIWYG ORB

Smart Breakout Candles is a professional multi-method breakout detection indicator that combines ATR, Bollinger Bands, Opening Range Breakout (ORB), and Squeeze Detection to identify high-probability breakout opportunities across all financial instruments. This indicator provides real-time visual signals through colored candles and precise arrow placements, making it ideal for traders seeking reliable volatility-based entries.

"Use in conjunction with the WYSIWYG ORB indicator for maximum results."

Key Features

Multi-Method Detection System

  • ATR-Based Breakouts: Identifies volatility expansions using Average True Range

  • Bollinger Bands Breakouts: Detects price movements outside standard deviation bands

  • ORB (Opening Range): Monitors session highs/lows for intraday breakouts

  • Squeeze Detection: Flags Bollinger Bands compression before major moves

  • Fakeout Recognition: Identifies false breakouts for better risk management

Advanced Visual System

  • Smart Candle Coloring:

    • Blue/Red: Normal bullish/bearish breakouts

    • Dark Blue/Crimson: Strong breakout signals

    • Steel Blue/Brown: Super-strong multi-confirmation signals

  • Precision Arrows:

    • Buy/Sell Signals: Standard breakout entries

    • Strong Buy/Sell: Multi-confirmation high-probability setups

    • Automatic Positioning: Adjusts for all pairs (Crypto, Forex, Metals, Indices)

Intelligent Settings

  • Universal Compatibility: Works flawlessly across all timeframes (M1-MN1)

  • Pair-Specific Optimization: Automatically adjusts for different instrument types

  • Time-Session Control: Configurable trading hours and days

  • Confidence Filtering: Minimum breakout confidence thresholds

 Universal Compatibility

  • Works on all MT5 instruments: Forex, Crypto, Stocks, Commodities, Indices

  • Timeframe independent: Consistent performance M1-MN1

  • No repainting: All signals based on closed candles

Smart Positioning System

  • Automatic arrow adjustment for each pair type

  • Candle-proportional offsets for consistent visuals

  • No manual tweaking needed between instruments

Professional Grade

  • Institutional-quality detection algorithms

  • Multi-timeframe stable (no arrow jumping)

  • Low resource consumption for fast backtesting


Transform Your Breakout Trading with Smart Multi-Method Detection!

"Don't just trade breakouts—trade SMART breakouts with confidence and precision."

