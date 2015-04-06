Aquila Aurum BreakoutScalper

Aquila Aurum Breakout EA ist ein spezialisierter XAUUSD-Expert Advisor, der gezielt die starken Bewegungen zur London- und New-York-Session handelt.
Der EA tradet nur dann Breakouts, wenn Trendrichtung und Markt-Momentum zusammenpassen — gefiltert über zwei Trendebenen und eine klare Strukturvalidierung.

Der Fokus liegt auf wenigen, hochwertigen Trades pro Tag – kein Martingale, kein Grid, kein Overtrading, Fokus auf gutes CRV und konstanter Aufbau des Kontos.
Mit automatischem Risiko-Management und optionalem Break-Even-System soll der EA dafür sorgen, dass Verluste klein und Gewinne strukturiert sind.

✨ Key Features

  • Breakout-Strategie speziell für XAUUSD (Gold) aber auch in anderen Märkten einsetzbar

  • Multi-Timeframe-Trendfilter (Trendbestätigung auf 2 Ebenen)

  • Candle-Momentum-Validierung für stärkere Breakouts

  • Automatisches Money-Management (Risiko %)

  • Optionales Break-Even-Trade-Management

  • Zeit- und Tagesfilter (London/NY Fokus)

  • Trades/ Tag einstellbar

  • klare Regeln, klare Strategie, durch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten anpassbar

Haftungsausschluss:

Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.

Jeder Nutzer/Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.

Angehängt sind Screenshots im XAUUSD Jahre 2024 udn 2025 inkl. des "Flash Crash" von 10/2025 sowie ein Beispiel Preset.



More from author
AquilaGridMaster
Daniel Schlemper
Experts
AquilaGridMaster Simple but Efficient AquilaGridMaster ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der ein adaptives Grid-Trading gegen die kurzfristige Trendrichtung umsetzt. Die Strategie nutzt gängige Marktphasen, in denen Trends durch Korrekturen unterbrochen werden, und schließt alle Positionen gemeinsam als Basket. Der EA passt sowohl die Grid-Abstände als auch das Take-Profit-Ziel dynamisch an die Tiefe des Grids an. Dadurch kann eine Korrektur früher ausgenutzt werden, während gleichzeitig
Aquila Gridmaster PropVersion
Daniel Schlemper
Experts
AquilaGridMaster Prop Guardian ist eine optimierte Version des  AquilaGridMaster-Systems – speziell entwickelt für den Einsatz in Prop Firm Evaluations & Live-Prop-Konten, mit OnChart-Dashboard. Der EA kombiniert Scalping-Grid-Logik mit einem strikten, regelkonformen Tages-Risikomanagement , das automatisch sicherstellt, dass Daily-Drawdown-Limits Rechnung getragen wird . Der Prop Guardian arbeitet Counter-Trend und nutzt dynamische Grid-Abstände , um kurzfristige Kurskorrekturen auszunutzen. Na
Aquila Argentum VWAP Scalper
Daniel Schlemper
Experts
Aquila Aurum VWAP Pro – Silver (XAGUSD) Edition Smart VWAP trading with clear rules & stable risk Aquila Aurum VWAP Pro is a fully automated trading system that analyzes price movements in relation to the intraday VWAP. It uses clean, objective rule sets to detect price extremes and profit from precise mean-reversion moves within trending market phases. The EA is specifically optimized for XAGUSD (Silver, Screenshots Setup 1) , but a setup preset for XAUUSD (Gold, Screenshots Setup 2) is also i
Aquila Breakout FX Basic
Daniel Schlemper
Experts
Short Description The Daily Breakout ATR Pro is a conservative Expert Advisor for MetaTrader 5 that trades a clear breakout strategy based on the previous day’s high and low. With risk-based money management, ATR-based take profit, break-even logic, time and day filters, and optional OCO logic, this EA is designed for traders who prefer a structured and rule-based system. Also available as CopyTrading at Roboforex: Simply search for “Aquila” in CopyTrading! Disclaimer: This Expert Advisor is i
