MaxDD Monitor Pro
- Indicators
- Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer
- Version: 1.0
Monitor MaxDD Pro
MaxDD Monitor Pro is a comprehensive drawdown monitoring tool for professional traders. It tracks both balance-based and deposit-based drawdown metrics in real-time, helping you manage risk effectively. Features include historical maximum drawdown tracking, symbol-specific drawdown analysis, position monitoring, and exposure calculation.
Key features:
- Real-time drawdown monitoring with color-coded alerts
- Separate tracking of historical and deposit-based drawdown
- Symbol-specific drawdown analysis
- Daily performance metrics
- Position and exposure monitoring
- 24-hour reset capability
- Persistent data storage between sessions
