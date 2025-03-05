Ota A2 MT4

OTA A2 MT4 - Advanced Terminal Optimizer

OTA A2 MT4 is a trading terminal optimization tool designed to enhance MetaTrader performance during intensive trading operations. The optimizer addresses common performance issues that occur when running multiple strategies, conducting extensive backtests, or managing numerous charts simultaneously.

Technical Approach

The optimizer employs sophisticated memory management techniques through direct system integration. It uses advanced working set optimization, intelligent cache management, and resource allocation algorithms to maintain peak terminal efficiency. The system works at low levels to ensure maximum performance without compromising platform stability.

OTA A2 MT4 implements memory reclamation processes that adapt to current trading requirements. The cache system optimization uses advanced algorithms to enhance data access speeds, while working set management maintains optimal memory allocation during various trading conditions.

Performance Enhancement

The tool provides faster execution speeds for trading operations and reduces overall system resource consumption. Enhanced stability occurs during high-intensity trading periods, with optimized performance for multi-strategy deployment. Backtesting capabilities receive significant improvement through efficient resource management.

Terminal resource enhancement covers comprehensive system optimization specifically designed for peak trading conditions. The optimizer maintains consistent performance levels regardless of market volatility or system load.

Target Applications

OTA A2 MT4 serves professional traders running multiple strategies simultaneously, algorithmic traders requiring consistent performance, and system developers conducting extensive backtests. Trading firms managing multiple terminals benefit from the comprehensive optimization approach.

The tool addresses the common challenge of terminal slowdown during critical market moments. Whether conducting intensive analysis, running complex strategies, or managing large datasets, the optimizer maintains smooth operation throughout various trading scenarios.

Implementation Benefits

The optimizer integrates seamlessly with existing trading setups without requiring configuration changes. Memory management operates automatically, adapting to current system demands and trading intensity. Resource allocation adjusts based on active strategies and market conditions.

Performance improvements become apparent during demanding operations such as simultaneous strategy execution, large-scale backtesting, and multi-timeframe analysis. The optimization maintains effectiveness across different trading styles and system configurations.

OTA A2 MT4 represents a practical solution for traders experiencing performance bottlenecks in their trading terminals. The combination of advanced memory management and system optimization delivers measurable improvements in trading platform responsiveness and stability.

Recommended products
Statistics Functions
Tat Dat Nguyen
Libraries
Thư viện các hàm thống kê dùng trong Backtest và phân tích dữ liệu * Hàm trung bình * Hàm độ lệch chuẩn * Hàm mật độ phân phối * Hàm mode * Hàm trung vị * 3 hàm đo độ tương quan - Tương quan Pearson - Tương quan thông thường - Tương quan tròn # các hàm này được đóng gói để hỗ trợ lập trình, thống kê là một phần quan trọng trong phân tích định lượng # các hàm này hỗ trợ trên MQL4 # File MQH liên hệ: dat.ngtat@gmail.com
TG Trade Service Manager MT4
Daciana Elena Chirica
Libraries
Introducing "TG Trade Service Manager" — your all-in-one solution for seamless trade management in both MQL4 and MQL5 environments. With a focus on speed, reliability, and convenience, this powerful library simplifies the complexities of trade execution and management, empowering developers with a single interface for enhanced efficiency. Metatrader5 Version |  All Products  |  Contact Key Features: Unified Interface : TG Trade Service Manager" provides a unified interface for   MQL4   and   MQ
Ai Prediction MT4
Mochamad Alwy Fauzi
Libraries
A free indicator for those who purchase the full version This indicator is created by this Ai, with your desired settings Artificial Intelligence at your service Have a complete artificial intelligence and use it in your codes This artificial intelligence is trained to tell you on each candle whether the market is moving up or down. In general, artificial intelligence can be used in all markets, all timeframes and all symbols However, due to the increasing complexity and decreasing accuracy of
The Easiest License
Dario Pedruzzi
Libraries
Use a plain google sheet to license your product After years of developing trading software, I noticed the lack of a simple and cheap system to license the software to your customer.  Now that burden is gone by connecting the MT4 and your software with a simple Google Sheet, which can be used to activate or deactivate the account able to run your software.  With a minimum setup you'll be able to compile your software and distributing it without the fear of being spoiled by hackers or bad people
K Trade Lib Pro 4
Kaijun Wang
Libraries
MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 4.ex4"       //祝有个美好开始,运行首行加入    void StartGood() ;    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单
Niguru Bollinger Pro for MT4
Nino Guevara Ruwano
1 (1)
Libraries
Introducing Your New Go-To Trading EA! Boost your trading performance with this Bollinger Bands-based Expert Advisor, specially designed for XAU (Gold) and various Forex pairs. Why this EA is a must-have: Clean, user-friendly interface – perfect for all trader levels Built-in Hidden Take Profit & Stop Loss for added strategy security Ideal for both beginners and experienced traders Ready to use out of the box – no complex setup required. Trade smarter, not harder!
Niguru SSTimer A
Nino Guevara Ruwano
Libraries
️ Smart Moving Average-Based Expert Advisor – Maximize Your Trading Potential! Experience simplicity and efficiency with this Moving Average-powered EA , built to perform across XAU (Gold), Forex pairs, and even Crypto assets . Key Features: Clean and user-friendly interface – perfect for both beginners and seasoned traders Includes Take Profit to secure your profits automatically No Stop Loss needed – trades are closed based on the opposite price signal Single Shot Mode – only one
Auto Breakeven level
Makarii Gubaydullin
Utilities
Automatic Breakeven levels Using   this   utility ,   y ou can activate the automatic SL movement, when the trade reaches a desired profit.  Especially   important   for a   short -term   traders.   Offset option is also available: some profit may be protected. Multifunctional utility : 66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions  |   MT5 version The process of activating the automatic breakeven function: 1.   Select the Symbol or Trade   for which the Auto BE f
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicators
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Python Proxy Live
Cheung Ka Ho
Libraries
[ Introduction ] . [ Installation ] Introduction This version can be used for live trading. If you want to try a free version for backtesting only, you can go to here . Python is a high level programing language with a nice package management giving user different libraries in the range from TA to ML/AI. Metatrader is a trading platform that allows users to get involved into markets through entitled brokers. Combining python with MT4 would give user an unprecedented convienance over the connect
Niguru SSContinous
Nino Guevara Ruwano
Libraries
Moving Average-Based Expert Advisor – Maximize Your Trading Opportunities! Experience fast and precise trading with this Moving Average-powered EA , built to perform flawlessly on XAU (Gold), Forex pairs, and even Crypto assets . Why You’ll Love This EA: Works on M1 time frame – capture maximum trading opportunities every day Clean, user-friendly interface – perfect for beginners and seasoned traders Includes Take Profit for automatic profit protection No Stop Loss required – tra
SL TP Manager Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilities
SL-TP Manager Utility for MT4 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (62)
Experts
Only 1 copy left for $225 Tomorrow price ---> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Five Minutes Strategy
Igor Semyonov
Utilities
The   Five Minutes Strategy   EA is designed for trading binary options. EURUSD on the five-minute period is strongly recommended. Trading is performed by the opening prices based on the signals of the   Five Minutes   indicator. It requires at least 100 bars in history to operate. Input Parameters Initial Deposit - initial deposit. Lot Value - lot size. Lot Type - lot type: Fixed - fixed. Variable - variable. Last Lot Value - last lot value (used in cases when the EA is reattached) Day lot typ
KopierMaschine
Denis Nikolaev
Utilities
KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом. Направления копирования: MT4 --> MT5 MT4 --> MT4 MT5 --> MT5 MT5 --> MT4 для копирования между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader   5 необходимо приобрести версию продукта KopierMaschine  для  MetaTrader   5 Особенности Программа работает в двух режимах Master и Slave На один подчиненный счет можно копировать
Shovel Head
Jason Edward Todt
Experts
Unlock Your Trading Potential with Our Exclusive Expert Advisor!   Introducing our cutting-edge MetaTrader 4 Expert Advisor designed to revolutionize your trading experience. Developed by the experts at Live Oak Forex Trading Company, this powerful EA is packed with features to elevate your trading game and maximize your profits. Here's why you should consider making it an essential part of your trading arsenal: This EA can be used either as an indicator with multiple choices of notifications (I
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Niguru Amazing Gold
Nino Guevara Ruwano
Libraries
"Niguru Amazing Gold" is an EA specifically for Gold. This EA works in single shot, and does not use martingale or grid. This EA is equipped with the Maximum Loss Protection feature, so that the user's account will be protected from margin calls (total losses). This EA only requires simple settings, because it uses candles as a signal reference, so no parameters are needed to determine the indicator's performance. Although equipped with input parameters for TP (take profit) and SL (stop loss),
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilities
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilities
This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilities
Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
AutoTrade IR v20
Mas Khairul Araaf
Utilities
Auto trade V20 is a trading tool like Robot or Expert Advisor that is used for automatic trading, this type is Martingale EA, the recommended broker is FBS, EU Pair, default setting. If you want to find the best setting, please look for it by backtesting it, so that you find the best setting and help your trading become more profitable, please try this tool to help you trade. minimum deposit 200 $ cen lot 0.01, pipstep in points.
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicators
Daily Candle Predictor is an indicator that predicts the closing price of a candle. The indicator is primarily intended for use on D1 charts. This indicator is suitable for both traditional forex trading and binary options trading. The indicator can be used as a standalone trading system, or it can act as an addition to your existing trading system. This indicator analyzes the current candle, calculating certain strength factors inside the body of the candle itself, as well as the parameters of
InvestingDotCom
Hans Alexander Nolawon Djurberg
Utilities
It's a smart Investing.com utility signal analyzer on MT4 chart during 28 pairs ,It uses all technical and candlestick patterns for each pairs to analyze the final trend ,You can use it as base entry signal for each pairs, It's easy to use ,You must add the address ' https://www.investing.com/ ' in the list of allowed URL tab 'Advisors' , Added GlobalVariables for each pairs as buffer simulation to get data from any ExpertAdvasor for trading. Setup So to work with the server, you must add the U
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicators
MT5 version  |  FAQ The Owl Smart Levels Indicator  is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as  Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds  the correct wave structure  of the market, and  Fibonacci levels  which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private
HFT Fast Scalping EA
Sami George Saba Zeidan
Utilities
HFT FAST SCALPING EA the High Frequency Trading which use stop orders to enter the trades when market is trending. best use for 1- Low slippage brokers for us30 and DE40 . 2- LOW OR ZERO COMMISSION BROKERS FOR EUR AND GOLD. 3-Prop firms like ftmo ,tff,.......etc This EA UNLIKE Other HFT EAs , You can see that in the parameters ,, CHOOSE LOT SIZE , MAX LOT , CHOOSE TIME , COMMENT AND OTHERS . IT STOPS 3 MINUTES AUTOMATICALLY EVERY 15 MINUTES TO PROTECT THE EQUITY FROM A BIG UNWANTED SLIPPAGE .
Just Copier MT4
Agung Imaduddin
5 (4)
Utilities
"Just copier" is designed to copy trading without any complicated settings. The copy can be done in one PC. One EA can be set as master (provider) or slave (receiver). The receiver lot can be set to multiple providers lots. Please also check this product at fxina.hostingerapp.com.  Any type of copy is available. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 If you want to copy MT4 -> MT5 or MT5 -> MT4, please purchase "Just copier" for MT4 and "Just copier" for MT5 separately. Just Copier can copy
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Fast MT4 Copier
Hans Alexander Nolawon Djurberg
Utilities
Fast / Reliable / Multi Functions / Simple To use local MT4 to MT4 | MT4 to MT5 platform copier , it will copy all your Master account orders into any Slave accounts very fast , no delay, Also it supports any kind of orders/ExpertAdvisors such as Buy / Sell / BuyStop / SellStop / BuyLimit / SellLimit / Smart Partial Closing / opened in Hedge mode / opened in Martingale mode / Modifying Pending orders / Modifying StopLoss-TakeProfit .using it is simple , Just drop the EA on Master account which y
Buyers of this product also purchase
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT4
Vasiliy Sokolov
2 (1)
Libraries
MetaCOT 2 CFTC ToolBox is a special library that provides access to CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) reports straight from the MetaTrader terminal. The library includes all indicators that are based on these reports. With this library you do not need to purchase each MetaCOT indicator separately. Instead, you can obtain a single set of all 34 indicators including additional indicators that are not available as separate versions. The library supports all types of reports, and prov
Display Text Information On Your Chart
Nicolas Zoogones
Libraries
Display all text information you need on your live charts. First, import the library: #import "osd.ex4" void display( string osdText, ENUM_BASE_CORNER osdCorner, int osdFontSize, color osdFontColor, int osdAbs, int osdOrd); // function to display void undisplay( string osdText); // function to undisplay int splitText( string osdText, string &linesText[]); // function called from display() and undisplay() void delObsoleteLines( int nbLines); // function called from display string setLineName( int
Trades Manager
Omar Alkassar
Libraries
The library is dedicated to help manage your trades, calculate lot, trailing, partial close and other functions Orders CloseallSell CloseallBuy CloseallOpen DeletePending DeleteAll: Close All Market Orders and delete all pending orders. CheckOpenBuyOrders: return the count of buy orders. CheckOpenSellOrders: return the count of sell orders. CheckOpenOrders: return the count of market orders. ModifyOrder DeleteOrder CloseOrder OpenOrder Lot Calculation Mode 0: Fixed Lot. Mode 1: Martingale Lot
WalkForwardOptimizer
Stanislav Korotky
5 (1)
Libraries
WalkForwardOptimizer library allows you to perform rolling and cluster walk-forward optimization of expert advisers (EA) in MetaTrader 4. To use the library include its header file WalkForwardOptimizer.mqh into your EA source code, add call provided functions as appropriate. Once the library is embedded into EA, you may start optimization according to the procedure described in the User guide . When it's finished, intermediate results are saved into a csv-file and some special global variables
WalkForwardLight
Stanislav Korotky
5 (1)
Libraries
This is a simplified and effective version of the library for walk forward analysis of trading experts. It collects data about the expert's trade during the optimization process in the MetaTrader tester and stores them in intermediate files in the "tester/Files" directory. Then these files can be used by the special WalkForwardBuilder script to build a cluster walk forward report and rolling walk forward reports for refining it. The intermediate files should be manually placed to the "MQL4/Files
NewsFilterForEA
M YUSUF EFFENDY
Libraries
Library for an Expert Advisor. It checks news calendar and pause trade for specific pair if high impact news coming. News Filter for an Exert Advisor. Easily apply to your EA, just needs simple scripts to call it from your EA. Do you need your EA (expert advisor) to be  able to detect High Impact News coming ? Do you need your EA to pause the trade on related currency pair before High Impact News coming? This News Filter library is the solution for you. This library requires indicator  NewsCal-
Golden 30 minutes exclusive to EA
Fu Cun Dai
Libraries
实盘交易盈利，回测年化125%，回撤25%，交易量少，不是经常下单，挂起后要有耐心。没有多牛的技术，只是一套简单的交易策略，贵在长期坚持，长期执行。我们有时候就是把自己高复杂，想想我们交易的历程，你就会发现，小白好赚钱，当你懂得越多的时候也是亏损的开始，总是今天用这个技术，明天用那个指标，到头来发现，没有一个指标适合你。其实每个技术指标都是概率性的，没有100%的胜率。很多技术指标你要融合一套交易策略，资金仓位控制，止损止盈比例，一套策略下来下一步你做的就是执行力了，必须要坚决执行你的交易策略，如果不能坚持的话最终还是在亏损。说实话不是每个人都有好的心态和执行力，所以我们做出来这款ea自己来用，发现时间久了扭亏为盈了，那现在就拿出来给大家分享，让更多的人来达到自己的盈利目标。购买后留下邮箱或添加软件里的qq，我们会根据你的资金来调整软件参数。 经测试过的柱数 14794 用于复盘的即时价数量 51321985 复盘模型的质量 n/a 输入图表错误 213935 起始资金 10000.00 点差 当前 (54) 总净盈利 12583.42 总获利 37630.02 总亏损 -25046.
Trend broker killer
Mansour Rahkhofteh
Libraries
Available with multi time frame choice to see quickly the TREND! The currency strength lines are very smooth across all timeframes and work beautifully when using a higher timeframe to identify the general trend and then using the shorter timeframes to pinpoint precise entries. You can choose any time frame as you wish. Every time frame is optimized by its own. Built on new underlying algorithms it makes it even easier to identify and confirm potential trades. This is because it graphically show
CLicensePP
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
Libraries
MT4 library destined to LICENSING Client accounts from your MQ4 file Valid for: 1.- License MT4 account number 2.- License BROKER 3.- License the EA VALIDITY DATE 4.- License TYPE of MT4 ACCOUNT (Real and / or Demo) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++
Windows Shell32 library for MQL4
Tat Dat Nguyen
Libraries
MQL4 và MQL5 không hỗ trợ việc tương tác trực tiếp với các thư mục trong Windows Thông qua thư viện này ta có một phương pháp sử dụng MQL4 để tương tác với các file và thư mục trong hệ thống Windows. xem thêm tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=Dwia-qJAc4M&amp ; nhận file .mqh vui lòng email đến: dat.ngtat@gmail.com #property strict #import   "LShell32MQL.ex4" // MQL4\Library\LShell32.ex4 void Shell32_poweroff( int exitcode); void Shell32_copyfile( string src_file, string dst_file); void S
Richestcousin
Vicent Osman Kiboye
Libraries
INSTAGRAM Billionaire: @richestcousin PIONEER OF ZOOM BILLIONAIRES EA THE ONLY PROFITABLE TRADING ROBOT. To trade without withdrawals is Scamming. Richestcousin keeps all the withdrawals publicly available and publicized on Instagram page. The trades are fr His very own Robot software. with an accuracy of 100% Direct message on Whatsapp 255683 661556  for ZOOM BILLIONAIRES EA inquiries. ABOUT Richestcousin is a self made Acclaimed forex Billionaire with an unmatched abilities in discerni
RedeeCash 4XLOTS
Patrick Odonnell Ingle
Libraries
DATE VERSION DESCRIPTION OF CHANGES 2011-09-11 Manual Algorithm first created as manual equation 2011-09-16  WEB API Web API launched on 4xlots.com 2022-09-02  1.00  standalone library released  RedeeCash 4XLOTS library is a localized risk management library based on the 4xlots.com WEB API algorithm. This risk management algorithm is not dependent on currency as the quick lot size equation of,       lots = AccountEquity / 10000 which is for every $100 of account equity will have 0.01 lot. The R
TG Risk Service Manager MT4
Daciana Elena Chirica
Libraries
Introducing "TG Risk Service Manager" — your comprehensive toolkit for swift and precise risk management and lot size calculations in the dynamic world of trading. Designed to streamline development processes and enhance trading strategies, this indispensable library equips developers with essential tools for optimizing risk assessment and trade profitability. Metatrader5 Version   | All Products | Contact Key Features: Efficient Lot Size Calculation : Harness the power of precise lot size comp
Binance EA Connection Library MT4
Rajesh Kumar Nait
Libraries
This library will allow you to manage trades using any of your EA and its very easy to integrate on any EA which you can do yourself with the script code which is mentioned in description and also demo examples on video which shows the complete process. This product allows trading operations via API and does not include charts. Users may use charts from brokers who provides Crypto and send orders to binance - Supports One way and Hedge Mode - Place Limit, SL Limit and Take Profit Limit Orders -
EA Assistant
Supol Polkun
Libraries
Advanced Trading Tools for Smarter Decision Making Our cutting-edge trading tools allow traders to seamlessly execute buy and sell orders, while providing robust planning capabilities to optimize their trading strategies. Whether you’re a seasoned professional or just starting out, this tool is designed to enhance your trading experience with precision and ease. Key Features: Real-time Buy and Sell Execution: Easily place orders instantly and take advantage of market opportunities without del
Niguru XGold
Nino Guevara Ruwano
Libraries
Introducing the Smart Moving Average-Based EA! Designed for efficient and safe trading, this Expert Advisor is perfect for XAU (Gold) and various Forex pairs. Key Benefits: Simple, user-friendly interface – great for beginners and experienced traders alike No need for TP or SL – each trade automatically closes based on the opposite price signal Single Shot Mode – for better control Safer strategy – no Martingale, no Grid Ready to run with no complicated setup – the ideal choi
Niguru TBU
Nino Guevara Ruwano
Libraries
RSI-Based Expert Advisor – Maximize Your Trading Potential! Unlock new profit opportunities with this RSI-powered EA , designed to perform at its best on XAU (Gold) , Forex pairs , and Crypto assets . Key Advantages: Optimized for low time frames – capture more trades every day Clean, user-friendly interface – perfect for beginners and pros Built-in Take Profit to lock in gains automatically No Stop Loss required – uses a GRID system for trade management Flexible strategy with
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT4
Vasiliy Sokolov
2 (1)
Libraries
MetaCOT 2 CFTC ToolBox is a special library that provides access to CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) reports straight from the MetaTrader terminal. The library includes all indicators that are based on these reports. With this library you do not need to purchase each MetaCOT indicator separately. Instead, you can obtain a single set of all 34 indicators including additional indicators that are not available as separate versions. The library supports all types of reports, and prov
Account QuickReport 4
Andrej Nikitin
Libraries
A library for creating a brief trading report in a separate window. Three report generation modes are supported: For all trades. For trades of the current instrument. For trades on all instruments except the current one. It features the ability to make reports on the deals with a certain magic number. It is possible to set the time period of the report, to hide the account number and holder's name, to write the report to an htm file. The library is useful for fast assessment of the trading effec
Display Text Information On Your Chart
Nicolas Zoogones
Libraries
Display all text information you need on your live charts. First, import the library: #import "osd.ex4" void display( string osdText, ENUM_BASE_CORNER osdCorner, int osdFontSize, color osdFontColor, int osdAbs, int osdOrd); // function to display void undisplay( string osdText); // function to undisplay int splitText( string osdText, string &linesText[]); // function called from display() and undisplay() void delObsoleteLines( int nbLines); // function called from display string setLineName( int
Trades Manager
Omar Alkassar
Libraries
The library is dedicated to help manage your trades, calculate lot, trailing, partial close and other functions Orders CloseallSell CloseallBuy CloseallOpen DeletePending DeleteAll: Close All Market Orders and delete all pending orders. CheckOpenBuyOrders: return the count of buy orders. CheckOpenSellOrders: return the count of sell orders. CheckOpenOrders: return the count of market orders. ModifyOrder DeleteOrder CloseOrder OpenOrder Lot Calculation Mode 0: Fixed Lot. Mode 1: Martingale Lot
WalkForwardOptimizer
Stanislav Korotky
5 (1)
Libraries
WalkForwardOptimizer library allows you to perform rolling and cluster walk-forward optimization of expert advisers (EA) in MetaTrader 4. To use the library include its header file WalkForwardOptimizer.mqh into your EA source code, add call provided functions as appropriate. Once the library is embedded into EA, you may start optimization according to the procedure described in the User guide . When it's finished, intermediate results are saved into a csv-file and some special global variables
WalkForwardLight
Stanislav Korotky
5 (1)
Libraries
This is a simplified and effective version of the library for walk forward analysis of trading experts. It collects data about the expert's trade during the optimization process in the MetaTrader tester and stores them in intermediate files in the "tester/Files" directory. Then these files can be used by the special WalkForwardBuilder script to build a cluster walk forward report and rolling walk forward reports for refining it. The intermediate files should be manually placed to the "MQL4/Files
NewsFilterForEA
M YUSUF EFFENDY
Libraries
Library for an Expert Advisor. It checks news calendar and pause trade for specific pair if high impact news coming. News Filter for an Exert Advisor. Easily apply to your EA, just needs simple scripts to call it from your EA. Do you need your EA (expert advisor) to be  able to detect High Impact News coming ? Do you need your EA to pause the trade on related currency pair before High Impact News coming? This News Filter library is the solution for you. This library requires indicator  NewsCal-
Gold brushes
Chunwei Guan
Libraries
EA introduction:    Gold long short hedging is a full-automatic trading strategy of long short trading, automatic change of hands and dynamic stop loss and stop profit. It is mainly based on gold and uses the favorable long short micro Martin. At the same time, combined with the hedging mechanism, long short hedging will be carried out in the oscillatory market, and in the trend market, the wrong order of loss will be stopped directly to comply with the unilateral trend, so the strategy can be a
Golden 30 minutes exclusive to EA
Fu Cun Dai
Libraries
实盘交易盈利，回测年化125%，回撤25%，交易量少，不是经常下单，挂起后要有耐心。没有多牛的技术，只是一套简单的交易策略，贵在长期坚持，长期执行。我们有时候就是把自己高复杂，想想我们交易的历程，你就会发现，小白好赚钱，当你懂得越多的时候也是亏损的开始，总是今天用这个技术，明天用那个指标，到头来发现，没有一个指标适合你。其实每个技术指标都是概率性的，没有100%的胜率。很多技术指标你要融合一套交易策略，资金仓位控制，止损止盈比例，一套策略下来下一步你做的就是执行力了，必须要坚决执行你的交易策略，如果不能坚持的话最终还是在亏损。说实话不是每个人都有好的心态和执行力，所以我们做出来这款ea自己来用，发现时间久了扭亏为盈了，那现在就拿出来给大家分享，让更多的人来达到自己的盈利目标。购买后留下邮箱或添加软件里的qq，我们会根据你的资金来调整软件参数。 经测试过的柱数 14794 用于复盘的即时价数量 51321985 复盘模型的质量 n/a 输入图表错误 213935 起始资金 10000.00 点差 当前 (54) 总净盈利 12583.42 总获利 37630.02 总亏损 -25046.
Trend broker killer
Mansour Rahkhofteh
Libraries
Available with multi time frame choice to see quickly the TREND! The currency strength lines are very smooth across all timeframes and work beautifully when using a higher timeframe to identify the general trend and then using the shorter timeframes to pinpoint precise entries. You can choose any time frame as you wish. Every time frame is optimized by its own. Built on new underlying algorithms it makes it even easier to identify and confirm potential trades. This is because it graphically show
CLicensePP
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
Libraries
MT4 library destined to LICENSING Client accounts from your MQ4 file Valid for: 1.- License MT4 account number 2.- License BROKER 3.- License the EA VALIDITY DATE 4.- License TYPE of MT4 ACCOUNT (Real and / or Demo) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++
MQL4 Expert and Script base code
Tat Dat Nguyen
Libraries
Thư viện này bao gồm: * Mã nguồn struct của 5 cấu trúc cơ bản của MQL4: + SYMBOL INFO + TICK INFO + ACCOUNT INFO * Các hàm cơ bản của một robot + OrderSend + OrderModify + OrderClose * String Error Runtime Return * Hàm kiểm tra bản quyền của robot, indicator, script * Hàm init dùng để khởi động một robot chuẩn * Hàm định dạng chart để không bị các lỗi nghẽn bộ nhớ của chart khi chạy trên VPS * Hàm ghi dữ liệu ra file CSV, TXT * Hỗ trợ (mã nguồn, *.mqh): dat.ngtat@gmail.com
Windows Shell32 library for MQL4
Tat Dat Nguyen
Libraries
MQL4 và MQL5 không hỗ trợ việc tương tác trực tiếp với các thư mục trong Windows Thông qua thư viện này ta có một phương pháp sử dụng MQL4 để tương tác với các file và thư mục trong hệ thống Windows. xem thêm tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=Dwia-qJAc4M&amp ; nhận file .mqh vui lòng email đến: dat.ngtat@gmail.com #property strict #import   "LShell32MQL.ex4" // MQL4\Library\LShell32.ex4 void Shell32_poweroff( int exitcode); void Shell32_copyfile( string src_file, string dst_file); void S
More from author
OG Power Levels
Sander Maehle Andresen
Indicators
OG_Levels - Advanced Support & Resistance Identifier OG_Levels is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualizat
Trendster MT4
Sander Maehle Andresen
Indicators
Trendster Indicator identifies clear trend direction changes with precision entry signals. Shows blue lines for long opportunities and red lines for short setups. Built-in alert system notifies you instantly when new trend signals appear. The indicator offers two alert modes: Current Bar Alerts (alertsOnCurrent = true) fire immediately on the forming bar but can repaint and change, while Confirmed Bar Alerts (alertsOnCurrent = false) wait for bar completion and provide reliable, non-repainting s
Buyers VS Sellers Panel
Sander Maehle Andresen
Indicators
BVP - Advanced Buyer/Seller Market Scanner BVP (Buyer/Seller Panel) is a market analysis tool that provides real-time market sentiment analysis across multiple timeframes. The scanner delivers visual feedback across 12 timeframes from M1 to D1, helping traders identify market shifts and buyer-seller dominance patterns. Technical Approach The tool uses advanced calculation methods to determine market sentiment through buyer-seller ratio analysis. BVP displays this information through an intuitive
Sun Wind
Sander Maehle Andresen
Indicators
SunWind Indicator: Advanced Solar Flare Detection Without Repainting SunWind is a technical analysis indicator inspired by solar flare indicators, designed with critical improvements for accuracy and reliability. The indicator provides clear trading signals without repainting, ensuring that historical signals remain consistent once generated. Technical Foundation The indicator employs modified Fisher transformation algorithms to process price action data through multiple calculation layers. This
Trendster AI MT4
Sander Maehle Andresen
Utilities
Trendster AI - King of Trend Stars Trendster AI is your ultimate trend-riding companion, engineered to master directional market movements with unparalleled precision. Built on advanced price action analysis and ATR-based trend detection, we specialize in identifying sustained trending opportunities that conventional indicators miss. While others struggle with choppy markets, Trendster AI combines the TBOG Effect forecast system with sophisticated SMA analysis to distinguish between profitable t
Ota A2
Sander Maehle Andresen
Libraries
OTA A2 - Advanced Terminal Optimizer OTA A2 is a trading terminal optimization tool designed to enhance MetaTrader performance during intensive trading operations. The optimizer addresses common performance issues that occur when running multiple strategies, conducting extensive backtests, or managing numerous charts simultaneously. Technical Approach The optimizer employs sophisticated memory management techniques through direct system integration. It uses advanced working set optimization, int
Holy Ghost Bollinger
Sander Maehle Andresen
Utilities
HGB AI HGB AI is your elite trading companion engineered to spot market opportunities invisible to conventional analysis. Built on advanced trader vision principles, we specialize in range-based instruments and precision market timing strategies that deliver consistent results. While others chase trends blindly, HGB AI identifies the critical transition moments when markets shift from volatile trending phases into profitable ranging states. We're the trusted companion who sees what others miss,
OG Currency Indices Turbo
Sander Maehle Andresen
Utilities
OG Currency Indices Turbo - Professional Forex Strength Measurement Tool OG Currency Indices Turbo is a comprehensive forex strength measurement tool that creates custom indices for major currencies including USD, EUR, GBP, JPY, and eight additional currencies. The tool addresses the limitation of analyzing individual currency pairs by providing complete currency strength measurement across multiple pairs simultaneously. Technical Foundation The tool employs sophisticated mathematical formulas t
Range Market Filter
Sander Maehle Andresen
Indicators
OG Stay At Home Trend OG Stay At Home Trend   is a market condition filter designed to help traders avoid false signals and optimize strategy performance by identifying whether the market environment favors trending or sideways movement. Core Purpose The indicator tells you whether it's safe to trend or better to stay out. It doesn't predict direction—it checks the market conditions before you apply your trading system. Green Bars mean the market is healthy for trend-following strategies Orange
OG ZigZag Swings
Sander Maehle Andresen
Indicators
OG ZigZag Swing Overview The OG ZigZag Swing Analyzer is a sophisticated market structure tool that identifies and analyzes price swings using the ZigZag algorithm. It provides detailed statistics on market movements, helping traders understand the rhythm and character of price action across different timeframes. Technical Approach The indicator employs advanced swing detection algorithms to identify significant market turning points. It categorizes movements as either LONG (upward) or SHORT (do
Filter:
[Deleted] 2025.03.05 16:15 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review