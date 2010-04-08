NinjaPlatform

このEAは、組み換え自由自在なNinjaPlatformの無料のサンプル版です。これには、ソースコードがありません。お客様が変更可能なソースコード（売買シグナル発信用）を含むソフトは、弊社SHOP(https://www.ninjaplatform.shop)で、無料版と有料版を扱っています。有料版は5千円で販売しています。

興味のある方は、是非弊社SHOPもご覧ください。


まず、 NinjaPlatformの説明をします。

 NinjaPlatformは、お客様が自由にソースコードをいじって勝てる売買ロジックを構築できるEAのプラットフームです。

次のように思っておられる客様は、是非NinjaPlatformをご検討下さい。

  • 投資はギャンブルであるので、やるなら大きく勝ちたい。
  • 勝つ自動売買プログラムを自分で創ってみたい。
  • 勝つための理論や手法を学びたい。 

 お客様が勝てる売買ロジックを構築するために、 NinjaPlatformがサポート出来る事は、以下です。

１．豊富な売買ロジックやひな型が準備してある。お客様は、それらを簡単に微調整・変更・新規作成できる。

具体的には、

  • オープンロジックとして、一目均衡表/HULL移動平均/MACD/ AlligatorTrend/RCI/RCI_3line/STO/RSI/DMI/ Accelerator/ ボリジャーバンド/PIVOT/ ParabolicSAR/疑似グランビルの法則/疑似SinglePenetrationなどを用いた、１５個のロジックが準備してある。
  • オープンロジックを制御するフィルターロジックを、 ８個準備してある。
  • クローズロジックを、１３個準備してある。
  • 同時に4つの時間軸の  オープンロジック 、 フィルターロジック 、クローズロジック等を処理できる。

２．オーダー処理に関わる領域は、自動で処理してくれのでお客様が気に留める必要はありません。具体的には、

  • 最大オーダー数を設定すると、その範囲でオーダーしてくれる。
  • 余剰証拠金の何割をオーダーに廻すかを指定すると、それに合わせてロット計算してくれる。
  • オーダーアクションが生じると、メール連絡してくれる。
  • メンテ等で一時止めても、最後の状態を引き継いで稼働してくれる。
  • 検討等のために、成績などを出力することができる。

 注）この部分は、ソースコードを公開していません。

３．勝つための理論手法がある。具体的には、

  • オーダーをクローズする損益値を設定する事により、オープンシグナルの優位性を確率的に判断できるようにしている。
  •  その損益値も、どのように設定すれば良いか論理的に示している。
  •  オープンシグナルの優位性を何処まで求めるべきかを、還元率で示している。

４．著作権

    ソースコートを表示している部分は、お客様が自由に改変出来ますし、改変ししたものを、お客様自身のトレードに自由にお使い頂けます。

    しかし、改変したソースコードを第3者に譲渡する場合は、有償無償を問わず、以下の事を守って下さい。

  • NinjaPlatformを元に改変を行った事を明記する事。
  • 改変したソースコードは、どのような形（EAの一部若しくはEA全体を形成する）であれ、 NinjaPlatformのソフトに含まれるライブラリープログラムを使わないと、バックテストや実際のトレードを行えない事。

 

NinjaPlatformは、弊社shopで販売しています。SHOPには、ここで提供している「 NinjaPlatformの無料のサンプル版」の

ソースコードも無料で提供しています。興味にある方は、是非ご覧ください。


shop)  https://www.ninjaplatform.shop

又、次も、参考にして下さい。

HP)  https://ninjaplatform.jimdofree.com

使い方の動画説明)  https://www.youtube.com/@ninjaplatform.hls109


続いてNinjaPlatformの無料サンプル版の説明をします。

この 無料サンプル版は、 USDJPY 1Hで良い成績が出せるように調整してあります。

オープンシグナルは、 一目均衡表の基準線と転換線のクロスでシグナルを出します。

クローズシグナルは、損益が±0.5円を超えると、トレーリングストップでシグナルを出します。

オーダー管理では、オーダーロットは指定や自動計算でき、同時に持てるオーダー数は１です。


１．ソフトウエアーのインストール

まず、インストール先のフォルダを開きます。

メタトレーダーを起動して出てきた実行画面の左上にある「ファイル(F)」のプルダウンメニューから、「データフォルダを開く(D)」をクリックしタトレーダーのデータフォルダを開きます。更に、その下のMQL4 フォルダを開きます。

次に、Sample_software.zip にある全てのプログラムをインストールします。インストールすると言う事は、プログラムをコピペする事です。

NinjaEA_sample3.ex4 は、MQL4 フォルダの下のExpers のフォルダにコピペして下さい。インストールすると、EA 本体である「NinjaEA_sample3」は、そのままで使えるようになっています。試しに、バックテストで動かしてみて下さい。

 

２．EA システムの目指す所

FX に限らず投資はギャンブルと言えます。もっと言うと、投資は一般のギャンブルより難しいです。一般のギャンブルは賭ける時に、得られるであろう利益や損失額が判りますが、投資は手仕舞い時も自分で判斷するので、その判斷の良し悪しによって損益が変わります。つまり、投資は利益を得るためにより多くの判断が必要で、その意味では難しいギャンブルと言えます。

ギャンブルで勝ち残る人は稀です。その理由は以下です。 

  • 勝小損大に至りやすい。（ちょっと勝って大きく負ける）
  • 疑心暗⿁に至りやすい。（自分の判断に迷いが生じる）
  • 常にプレッシャに晒され、心技体が下がってくるいと押し潰される。

  これらに打ち勝って利益を出し続けるためには、メタトレーダーのような自動売買が適しています。そして、全て失っても気にならない範囲で売買する事が肝要です。しかし、ギャンブルと捉えるからには、リスクを負っても、大きな利益を目指したいものです。このプログラムでは、倍々ゲームの手法を用い大きな利益を得る事を目標にしています。具体的には、４倍/年位を狙った手法を考案しています。

このプログラムには、前述の負ける３つの理由に陥らないように、以下に注力しています。

  • クローズする損益巾を決めて、勝大損小を狙う。
  • 投資をギャンブルと捉えて、理論に裏打ちされた確率を重視した手法を採用しているので、一時的な成績不振に陥っても乗り切る事が出来きます。
  • 常に勝てるロジックはありません。なぜなら、今まで色々な手法が考案されて来ましたが、未だに常勝ロジックが見つかっていないからです。このプログラムでは、多数の売買ロジックを準備しています。そして、その時々で最も調子の良い（確率的に良い成績が望める）売買ロジックを採用する事により、期待する成績が望めるようにしています。（サンプル版には、ない）

この特徴を実践できるように、このプログラムには多くの手法が準備されています。又、プログラム中には、各々の手法を丁寧に説明しています。手法を編み出し、ちゃんと動くようにし、丁寧な解説を加える事には、膨大な時間が掛かっています。お客様はプログラムを購入する僅かな投資により、「確率に基づく投資手法を手に入れる」、「その手法に基づく多数のちゃんと動くサブプログラムを手に入れる」、「サブプログラムはパターン化されているので、簡単に独自のサブプログラムを作れる」などを手に入れられます。 （サンプル版には、ない） 

 

３．EA システムの特徴

最初に本システムの主要な２つの特徴を説明します。

 

特徴Ⅰ）売買シグナルを評価する論理的な考え方や評価方法を用いている。

FX などの投資では、色々な手法が世の中に溢れている。これから投資を始めようとしている人は、どの手法を取り入れるべきは判断に迷うはずです。なぜなら手法同士を比べる考え方を持ってないからです。ギャンブルなどでは、昔から確率・期待値・還元率など研究されており、ある

ギャンブルの確率・期待値・還元率は明確に示す事が出来ます。しかし投資の世界では、それらはあまり考慮されていないように思われます。一般的な投資では、ある投資の損益は手仕舞して初めて確定します。賭ける時点では損益は不明です。そのため賭ける時点で、明確な確率・期待値・還元率を出せません。だから投資手法の基本的な判断材料に使われないのです。

私は、あるオーダー方法に優位性がない場合、ある値段でオーダーした時に±α 値段ほど動く確率は、(+α)50%(-α)50%であると定義します。ある取引手法で勝つ確率が60%だとすると、損益は(+α)0.6+(-α)0.4 になります。

しかし、実際の損益はスプレッド分目減りした(+α)0.6+(-α)0.4-スプレッドになります。

従って、還元率は｛(+α)0.6+(-α)0.4-スプレッド｝/(+α)0.6+(-α)0.4｝と言えます。

スプレッドは小さな値なので無視できるのではないかと考えがちですが、FX などでは売買を繰り返して利益を積み上げて行きますので小さな値でも損益への影響が大きく出ます。

以下に例で説明します。


USDJPY・スプレッド0.01 円で、100 回取引し勝率60%の時を例にして説明します。１回のトレードの値動き幅は、±0.5 円と仮定します。

注）テクニカル指標を用いた自動売買では、外乱（トピック的な値動き）に影響されないよう、この値幅を例として設定しました。

勝った60 回の真の利益は0.560=30 円になります。

負けた40 回の真の損失は20 円になります。

スプレッドのよる損失は、0.011001 円になります。

この場合、100 回の取引で真の利益10 円を得られましが、スプレッドがあるので９円の損益となります。

還元率は、9 /10 円の90%となります。

ここでは、勝率が落ちても、目標利益幅±0.5 円が小さくなっても還元率が90％を割ってきます。

私は、総利益・取引回数・スプレッドで決まる還元率が、90％以上になるように売買ロジックを作るよう提唱します。

なぜなら還元率が低いと、⾧く勝ち続ける事が困難だからです。

上記の説明から大きな利益を上げるためには、スプレッドが小さいほうが良いことが判ります。

FX 取引会社を選ぶ時には、その観点に注力して下さい。

 

特徴Ⅱ）お客様は、売買シグナルのみ考えれば自動売買が出来る。

その他の色々なプログラムの部分は、本システムがカバーします。

この部分をお客様が作るには、弊社が費やしたように多くの労力と根気が必要です。

本システムがカバーしている主要な事は、 

  • 複数の売買シグナルを同時に扱える（サンプル版は、1個のみ）
  • 複数の時間軸の売買シグナルを同時に扱える（サンプル版は、1個のみ）
  • 同時に扱えるオーダー数を規定できる（サンプル版は、1個のみ）
  • 投資するロット数の自動計算
  • 自動売買
  • お客様が常に監視しなくて良い様に、売買情報などをメール連絡（サンプル版は、ない）
  • 本システムを何時止めても売買の連続性を保つ事が出来る。（サンプル版は、ない） 止める理由）Windows のアップデートや売買シグナルの修正など
  • 個々の売買シグナルの週間成績などを可視化（グラフ化）出来る。 （サンプル版は、ない） 理由）オーダーに使う売買シグナルの入れ替えなどのため 

更には、色々な売買を行える様にするために、以下の様々なプログラムを準備しています。

 

<一目均衡表などの指標を用いたオープンシグナル発生サブプロ>

・「SignalPro_＊＊＊」～1 プロ

 

<クローズシグナル発生プロ>

・「PreCloseSignBy＊＊＊」～1 プロ

・「calcuProfit」～損益計算プロ

・「CloseSignControll」～クローズシグナ発生条件規定プロ

注）このEA システムでは、FX 取引で不要な情報を出さないように

Stoploss takeprofit はオーダーに含めていません。それを含めて、このプロでコントロールします。

注）又、このプロは、オープンシグナル発生プロの良し悪しを評価するため、Stoploss takeprofit のみでクローズシグナルを出す設

定もあります。（サンプル版は、ない）

 

<上記を組み合わせて売買シグナルを発生する売買シグナルサブプロ>

・「SubOrderPro_＊＊＊」～1 プロ

 

<SubOrderPro の売買シグナルをメインプロへどう使うかを設定するプロ>

・「SubproUsage_enableODR」～どのサブオーダープロをメインプロへ使うかを設定

 

又、本システムでは扱えない事もあります。それらは

  • 複数の通貨ペアを同時に扱えない。但し、別々のEA として動かせば可能です。
  • ナンピン（難平）売買のしくみは準備していない。 理由）ナンピンは結果的に売買タイミングを遅らせ利益を出し難い
  • 生成中のローソク足を売買シグナルに用いない。 理由）バックテストが難しくなる。お客様か作った売買シグナルの動作検証が難しくなる。
  •  

４．テスト/実践の設定の仕方

このEAプログラムは、以下の状態で育成してあります。ユーザーが使用する時は、この状態を理解した上で、色々試してみて下さい。


▪エキスパートアドバイザー：NinjaEA_sample3

▪通貨ペア：USDJPY

注）このEAは、USDJPYで開発しています。プログラムの一部

変更などを行わないと、他の通貨ペアで良い結果を得られません。(サンプル版は、出来ない)

▪期間：H1  注）H11時間足を示す

▪モデル：初値のみ 注）このプログラムは、初値のみの検証で十分

注）実践では、設定出来ません。

▪スプレッド：5   注）事実と乖離しているのであれば訂正して下さい。

注）実践では、設定出来ません。

 

【パラメーターの入力】

MT4では、EAをテストや実践で使う時に、外部パラメーターで使い方を指定するようになっています。テストでは、「エキスパート設定」ボタンから入って「パラメーターの入力」タブで設定します。実践では、EAをチャートにドロップした時に出る「パラメーターの入力」タブで設定します。

以下の説明は、EAプログラム中にコメントの形で記してあります。これらは、実際に使う時に設定するようになるので、ざっと読んで頂いて結構です。 

注）通常、以下の項目は初期設定の値（後述の値）を示していますが異なる値が表示されていれば、リセットするか、直接上書きして下さい。

 

Magic10000

EAのオーダー番号や色々な記録の識別に用いられる。マジックナンバーは、各サブオーダープロ毎に割り当てられる。

その値は、後述するサブオーダープロに割り当てるxナンバーを用いる。例）ｘのマジックナンバーは、10000(初期値)xとする。

（サンプル版は、x=1

注）初期設定のマジックナンバーを変えるとオーダー番号や色々な記録を区別出来ますが、EA自体は変わりません。従って、EAのプログラムを変更した時や複数のEAを同意に用いる時は、EAの名称を変更して下さい。

 

MaxODN1 （サンプル版は、1のみ）

同時に持てる注文数。


SubNumber1 （サンプル版は、1のみ）

サブオーダープロに割り当てるxナンバーの最大数を示す。

  

ShortPeriod60 （サンプル版は、1のみ）

短いタイムフレームとして60分足を使う事を示す。

 

MidPeriod60 （サンプル版は、1のみ）

中間タイムフレームとして60分足を使う事を示す。

 

LongPeriod240 （サンプル版は、1のみ）

長いタイムフレームとして240分足を使う事を示す。

 

ConstSpread5

このプログラムで成績計算に用いるスプレッドを示す。

一定の値に設定すればバックテストでの成績評価がブレないので、一定の値に設定する事を推奨。

ストラテジーテスターセッティング画面のスプレッド設定と同じ値にすることが望ましい。

注）実践では意味がありませんが、テスト環境と同じ設定にして下さい。

理由は、実践中もテスト環境と同じ記録が出来るようにするため。

注）FX取引会社の通常のスプレッドに準拠するよう設定して下さい。

 

Slippage5

実オーダー時に、この範囲の値段変化であれば、オーダーする事を示す。

 

TradeRatio0.7;  （サンプル版は、使えない）

余剰証拠金の内、この割合分をオーダーに用いる。

 

Setlots0.1

優先的にこのロットを使用するために用いる。

”0”で不使用となり余剰証拠金の７０％、オーダーに適用される。

理由）

このEAは、概ね一定のクローズ値動き幅を想定した売買ロジックとなっているので、利益とクローズ値動き幅の相関関係を直感的に判るようにしたいため。

売買ロジックのテスト中に、証拠金不足などの外乱要因が入らない ようにするため。

テストでTradeRatioを使うと、テスト期間終盤の成績がクローズアップされて全体の傾向が判り難くなります。


整理すると、

 

＊テストでは、まずSetlots0.1（最小ロット）で、儲かるかどうか（利益）を見る。

＊実践では、Setlots0、で自動売買を行う。

注）0.1が設定できない場合は、オーダー出来る最小ロットを確認し、その値に設定して下さい。

 

UseLastStatus0 （サンプル版は、使えない）

EAを止めた時、最後の状態を保存するかどうかを示す。

最終状態を保存しておくと、その状態からEAを再開する事が出来る。 

この値が

0：何もしない

1：（write）既存ファイルを削除し、新たに最終状態を書出し保存する。

2：（read）既存ファイルを読み出し

3：（read and writeEA実行の冒頭でreadし、最後にwriteする

4：（delete）既存ファイルを削除

テスト時は、tester>filesの中の"LastStatus_of_********(M10000)"フォルダ内に保存。

実オーダー時は、MQL4>Filesの中の"LastStatus_of_********(M10000)"フォルダ内に保存。

最後の結果を引き続いで実行したい場合（一旦止めて再開する時）は、最後の結果が残してある必要があります。

但し、最終状態のローソク足が、現在のローソク足より800以上前だと読み込まない。

800以下になるように、再度、もっと近い最終状態を保存しましょう。

テスト結果を実践に引き継ぎたい時は、最終状態のデータをフォルダごと移動して下さい。

１や３設定時には、消す前に現在あるデーターを”BackUp_LastStatus_   ********(M10000)_yyyy.mm.dd_hh_mm(LastStatusTime)” フォルダに保存します。

誤って１や３に設定しEAを実行した場合には、復元のため、このデータを活用下さい。

この記録は、どんどん保存されますので、適時削除下さい。

 

ExportOrderHistory0 （サンプル版は、使えない）

オーダー記録をファイルに書出すかどうかを設定するために用いる。

書出しするのは、各オーダー結果。（各サブプロ、メイン、実オーダー）

書出す目的は、新しいプログラムの検証の為や、実オーダー実績を記録に残す為などです。 

この値が

0：何もしない

1：既存ファイルを削除し、新たに全記録を書出し保存。

3：既存ファイルあれば、新しいオーダーを続けて書き出し

4：既存ファイル削除

テスト時は、tester>filesの中の" OrderHistory_of_********(M10000) "フォルダ内に保存。

実オーダー時は、MQL4>Filesの中の" OrderHistory_of_********(M10000) "フォルダ内に保存。

 

ExportWeeklyHistory0 （サンプル版は、使えない）

各サブオーダープロの週間結果をファイルに書出すかどうかを設定するために用いる。

注）最大１５ケのサブオーダープロを保存する。

書出すのは、各サブプロの週間成績。

書出す目的は、サブプロの週間成績の推移を比較検討するため。 

この値が

0：何もしない

1：既存ファイルを削除し、新たに全記録を書出し保存。

3：既存ファイルあれば、新しい週から続けて書き出す

4：既存ファイル削除

テスト時は、tester>filesの中の"WeeklyHistory_of_*******(M10000)"フォルダ内に保存。

実オーダー時は、MQL4>Filesの中の"WeeklyHistory_of_********M(10000 )"フォルダ内に保存。

 

WriteStartDay1970.1.1  （サンプル版は、使えない）

ExportOrderHistory/ExportWeeklyHistoryで書き出し設定した時、この日付分から書き出す。

1970.1.1は、0を意味する。

 

MailEnable0  （サンプル版は、使えない）

0以外にすると、実践時（テストでない）に、指定アドレスにメールを送る。

目的は、オーダーのOPEN/CLOSEEAが稼働中であることを知らせる為である。（外出先で知る事が出来る） 

この値が、

0：メール出さない。

2：スタートメール＋定時メール＋オーダーメール＋エラーメール。

上記以外：スタートメール＋定時メール＋エラーメール。

 

以上



Recommended products
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experts
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
Nasdaq Curse EA MT4
Matthew Lewis Beedle
5 (2)
Experts
This is a much more complex bot to what I normally try to make.  It uses Stochastics, ADX and ATR with quite complex entry mechanisms.  After testing, the EA is still doing well. You can find it in my signals, hence now officially up for sale.  It can be profitable on DAX, WS30, EUR/USD and has some interesting backtests.  Any questions just message me.  Instructions: Add to a 15min chart for the NASDAQ Bonus! Q&A that you should ask EVERY seller on this website Are you a real person, can I fin
FREE
SurfingTrendLight
Fabrizio Pierantoni
Experts
Free Version.  This expert advisor is optimized for the USD/JPY forex value,It can be used for any forex currency by setting the values listed below. Its operation is based on a multi time frame moving average strategy, so it can be classified as a trend expert. When the trend has consolidated on one direction the algorithm buys or sells the currency pair. In the event of a trend inversion, there is a fixed stop loss, while the take profit is variable with the trailing stop function. For this
FREE
Gold Bulls Power Trader MT4
Tomas Vanek
5 (1)
Experts
The XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on XAUUSD (Gold) using the H4 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 910440109 Main Ch
FREE
PTraderMAHigh
Christopher Louis Barry
4 (2)
Experts
A Moving Average (MA) Trading Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) is an automated trading system designed to execute trades based on signals generated by one or multiple moving averages. Moving averages are a popular technical analysis tool used to smooth out price data and identify trends. Here's a description of how a Moving Average Trading EA typically operates: Moving Averages Used : The EA utilizes one or more moving averages to generate buy or sell signals. Common choices include t
FREE
MacdScalper
Roman Yablonskiy
4 (1)
Experts
MacdScapler   is an automatic expert advisor with two section of martingale strateges with automation takeprofit. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs. If parameters of the entry points goes wrong, the EA changes them automaticly. General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents for 0.01 lot. Spread is recommended less then 2 points. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value in two steps - the first for the four trades and the second
FREE
Greed Advisor
Vertex Investments LLC
4.75 (12)
Experts
Free version of Greed Advisor PRO . This is a flexible grid Expert Advisor, created specifically for greedy traders. Operation principle: set the desired daily profit, and the robot will attempt to achieve this result by any means possible. It uses the dangerous martingale principle to cope with drawdowns, because making the order chain profitable is the main purpose of the robot. Do not forget about the risks of martingale. In general, the EA is intended for those who understand why they need i
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experts
This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols T
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.75 (4)
Experts
This EA trades using the Bollinger Bands indicator. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Fully customizable indicator settings Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/FIFO Compliant
FREE
Ophiuchus
Limitless Trading Enterprise
5 (4)
Experts
Due to policy changes in MQL5.com, we cannot continue our free trial program here. However, you can request to test our EA in live account though here  . Ophiuchus is the 13th zodiac and it is also the name for this EA as 13 is the key elements for this trading strategy. Trading Strategy The following are the main characteristic of this EA. Martingale based strategy. Only open more trades when it is on the right direction. earn small profit for each trades but a lot of volume everyday. Profit
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
RangeGridEA
Alessio Fabiani
Experts
The EA creates a grid of equally spaced pending limit orders taking into account:  - The current price; sell-limit above / buy-limit below  - The trading range; computed by using the weekly highs and lows The EA then manages the orders while they have been executed. The logic is: IF #EXECUTED ORDERS == 2   OPEN NEW LIMIT AT THE PEN. PRICE IF #EXECUTED ORDERS > TOT - 2   RESET THE LIMIT ORDERS TO RANGE  - check the video for the full strategy at:  https://youtu.be/f_ebFsGpIZQ?si=k8IBWe4qJxpz2zjJ
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
Aligators
Dzintars Ansons
Experts
Overview: The trading robot "Aligators" is designed to automate trading operations based on technical analysis, using the Alligator and ATR indicators. This advisor provides disciplined trading within pre-defined time sessions, managing risks through calculated lot sizes and automatic position management, including trailing stops. The advisor has successfully passed the test and verification in the prop firm FTMO.COM , as evidenced by the OR code in the screenshot. What is FTMO? FTMO is a projec
FREE
Rsi Macd EA
Alexander Chertnik
4.25 (4)
Experts
Rsi Macd Expert Advisor uses combined signal from 2 indicators (Rsi / Macd). Minimum trading account 500. best pairs: GBPCAD / EURUSD / CADJPY / USDCHF / GBPUSD / GBPJPY / USDJPY best timeframe: 1H Setting can be define by the user: rsi levels / rsi period / macd period / risk / there are no stop loss or take profit and the expert closes orders by the indicator signal. developed, tested and optimized   on "   VantageMarkets   " platform. Recommended broker > Vantage
FREE
Limitless Free Version
Limitless Trading Enterprise
3.5 (2)
Experts
Due to policy changes in MQL5.com, we cannot continue our free trial program here. However, you can request to test our EA in live account though   here  . Limitless EA is a   martingale based EA , which provide   a lot of configuration   to   customize your martingale strategy   to suit your   personal risk profile . Trading Strategy  Main characteristic of this EA: Martingale based strategy. Determine very short term trend as the aim is to get small profit on each trade. Open more trades to e
FREE
PZ Stochastic EA
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Experts
This EA trades using the Stochastic Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can
FREE
Bollinger Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4.22 (9)
Experts
The Bollinger Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on Bollinger Band and RSI entry signals. The EA trades using market orders and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Experts
Same behavior of https://www.mql5.com/en/market/product/25552 but fixed lot 0.01 The EA waits for a spike according to a specific logic and opens a position in spike direction setting stop loss and take profit. When positions are in profit they are managed with smart trailing mechanism based also on elapsed time from opened position. It works with 5-digit and 4-digit broker. Must be used on the M1 chart. Does not need historical data. It does not use Martingale Grid Hedge Parameters spikeFilte
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
GA Moving Average
Osama Echchakery
4 (2)
Experts
"GA Moving Average" - Intelligent Moving Average Expert Advisor (01) Initial Trade Settings: Customize your initial trade settings to start your trading journey. By using the spread filter option, you can ensure optimal trade execution. Set the maximum spread limit up to 10 pips to protect your strategy from unfavorable market conditions. (02) Entry Point Settings: Precisely configure your entry points. Configure the fast and slow moving averages to capture market momentum. Choose from multiple
FREE
Algorithmic FREE
Vladimir Gorbachev
5 (4)
Experts
Medium-term trading system that tries to profit during the price rollbacks after significant movements. The system automatically determines the current trading range, the price rollback levels. This is a demonstration version of the Algorithmic EA, which is optimized over the year 2016 for trading the EURUSD currency pair. It is possible to trade in manual mode using a simple on-screen panel or in fully automatic mode. Amount of trades per month is from 5 to 18 in automatic mode. The recommended
FREE
Dcagold
Suphakrit Chanwichit
Experts
DCA Gold EA Are you ready to take your gold trading to the next level? Look no further than the DCA GOLD EA, your trusted partner for seamless and profitable gold trading in the world's most exciting markets.   Unlock the Power of Dollar-Cost Averaging   Dollar-Cost Averaging (DCA) is a proven investment strategy, and now you can apply it to the dazzling world of gold trading. With DCA GOLD EA, you can effortlessly invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of gold's current
FREE
Vik Standart
Ivan Kopchuk
4.33 (6)
Experts
Features: 1. Your constructor strategies. 2. Large selection of standard indicators. 3. Exact market entry according to your strategy. 4. Slip filter. 5. Support for four and five characters. 6. Trend trading. 7. Trading in flat. 8. Minimum deposit. 9. Aggressive or quiet trade. 10. Limit the lot. 11. Position tracking. 12. Restoring balance after loss. Input parameters    Lot - fixed lot size.    StopLot - lot restriction.    UseVxod - enable / disable login pattern.    UseStop -
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
5 (9)
Experts
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Experts
The Expert Advisor was developed to grow user account balance persistently. To achieve this, it has two modes, normal and recovery mode. The parameters for the two modes can be changed to suit user strategy. There are also auto trade button, buy button and sell button. Auto trade button can be turned ON and OFF. Buy and sell buttons is for user to manually intervene a trade. HOW IT WORKS. The Expert will trade automatically according to the input parameters. It trades in Normal mode when there
FREE
The Waiter mt4 FREE
Massimiliano Pirola
4 (2)
Experts
What is  The Waiter ? It is an automated system to always be ready to catch the big movements of the market How does it work? Set the mode (stop or limit) Set the pending orders distance Set Take Profit / Stop Loss Wait for the big candle settings: entry : 0.OFF  (the expert advisor won't operate. only for chart info purposes.) 1.New candle, new STOP orders  (each new candle two stop orders are placed. If they are not activated by the end of the candle, they will be cancelled) 2.New candle, ne
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Experts
Automatic trading system based on the morning Flat indicator, puts pending orders on the borders of the night channel .All trades have a fixed stop loss and take profit .The traded pair GBPUSD H1, can be used on other instruments after optimization. The EA contains a switchable flat indicator . The robot's operating time in the input parameters corresponds to (+2GMT). when switching to daylight saving time,you need to adjust the time manually. * Use default settings  * Does not use dangerous
FREE
Buyers of this product also purchase
Cherma Mt4
Hicham Chergui
4.43 (7)
Experts
CHERMA MT4   – Professional Expert Advisor for Gold Trading Using Artificial Intelligence Cherma MT4 is an advanced automated trading system specifically designed for trading gold (XAUUSD) on the 5-minute timeframe. It relies entirely on artificial intelligence to analyze the market and identify precise entry and exit points. This expert advisor is built for traders seeking a fast and efficient scalping strategy, executing dozens of trades daily based on real-time AI-generated signals and intel
HiJack
Cence Jk Oizeijoozzisa
4.4 (5)
Experts
HiJack Expert Advisor – Advanced AI-Powered Trading  To prevent distribution of cracked versions in the market Live Signal  https://www.mql5.com/en/signals/2311903     ea new:  https://www.mql5.com/en/market/product/146447 The HiJack Expert Advisor has been used privately for years, and now, we have decided to make it available to the public so that everyone can benefit from its powerful capabilities HiJack utilizes cutting-edge artificial intelligence to analyze the trading behavior of major
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.79 (89)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (167)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan + Quantum Bitcoin for free !*** Ask in private for more details MyFxBook Verified Sign
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.43 (7)
Experts
Goldex AI: Today's success will be tomorrow's fruits SUPER DISCOUNT FOR LIMITED TIME! LAST 2 COPIES FOR 399 USD BEFORE PRICE WILL INCREASE. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI High risk set Manual and set files: Contact me after purchase to receive the manual and set files. Price: The starting price is $899 and will increase by $199 after every ten sales. Available copies: 2 Goldex AI - Advanced trading robot with neural networks, trend, and price action. Goldex AI is a high-performance tr
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.83 (58)
Experts
Only 1 copy left for $199  Tomorrow price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced po
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
5 (15)
Experts
Trend Ai EA is designed to work with the Trend Ai indicator which will do its own market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts and will take over all the signals of the indicator in full auto!  The EA contains a number of external parameters that are fully adjustable and allows the trader to customize the expert according to his choice.  Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Con
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (16)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.45 (33)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
NEXON Ai
Hicham Chergui
5 (3)
Experts
NEXON – AI-Powered Gold Scalping Expert Advisor (XAUUSD M5) NEXON is an advanced, fully automated scalping Expert Advisor designed specifically for trading gold (XAUUSD) on the M5 timeframe. Powered by cutting-edge Artificial Intelligence, Machine Learning, and Neural Networks, it continuously adapts to market dynamics to deliver precise, high-frequency trading decisions. Rather than relying on rigid, rule-based logic or basic indicators, NEXON learns from historical and real-time market behavio
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.71 (63)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
Experts
Scalp Unscalp is a short-term bidirectional scalping system that attempts to quickly extract profit from highly accurate entries. Scalp Unscalp live signal coming soon! Current price will be increased. Limited time price 99 USD No grid, no martingale. Every trade is entered on its own Fixed stoploss available, with virtual dynamic trailing stop system Interactive trade panel and precise lot size settings Recommended Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Timeframe: H1 Inputs Lot Size Calculation
PrimAI Power MT4
Andrey Barinov
Experts
PrimAI Power: Where AI is used for trading. The way it is supposed to be used. Finally, the Expert Advisor which uses AI in the right way! PrimAI Power combines sophisticated built-in trading strategy based on proven rules, with the cutting-edge technology of OpenAI’s ChatGPT which servers as additional entry filter. This isn’t just another empty claim — PrimAI Power provides a genuine, fully integrated AI solution that analyzes market data, makes forecasts, and explains them to you in clear, a
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (18)
Experts
Capybara EA is an advanced automated trend following system based on the Hama indicator.  If the market turns bearish and the indicator turns red the EA will sell, if the market turns bullish and the indicator turns blue the EA will buy.  The EA can accurately detect the beginning of uptrends and downtrends and will control open trades in a martingale/grid style until it hits TP.   Recommended pairs:  All major pairs like eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd and also minor pairs like audcad; nzdcad;
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.72 (1042)
Experts
EA Gold Stuff is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Gold Stuff indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Real-time results can be viewed  here . Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I do not sell my
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experts
Green Hawk is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700    The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/
Bitcoin Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
Introducing Bitcoin Scalping MT4/MT5 – The Smart EA for Crypto Trading LAUNCH PROMO: Only 3 copies left at the current price! Final price: $3333.33 EA LIVE SIGNAL     ( V3.0 coming soon – started running on 2025/02/24 ) MT5 Version Why Bitcoin Matters Today   Bitcoin has become more than just a digital currency—it's a financial revolution. As the pioneer of cryptocurrency, Bitcoin is the most traded and recognized crypto asset globally. With its volatility and growing adoption, Bitcoin presents
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experts
Exp-TickSniper is a fast tick scalper that automatically selects parameters for each currency pair separately. The EA has been developed based on experience gained in almost 10 years of EA programming. The EA performs short-term trades using smart trailing stop and based on the current currency pair data, its quotes, specification and spread. The averaging strategy is used to prevent losses caused by the signals detection algorithm. If an open position suffers a certain loss, then the function
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experts
Advisor AW Double Grids MT4 - is an aggressive, fully automated grid advisor, with an information trading panel and simple setup. The strategy consists of simultaneous two-way work, multiplying the volume of one direction. Built-in automatic lot calculation, various variations of increasing the volume of positions, and other functions are implemented. Instructions ->  HERE  /  Problem solving ->  HERE  / MT5 version ->  HERE How the advisor trades: AW Double Grids conducts two-way trading with
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO: Our Technology by Your Side! Manual and configuration files: Contact me after purchase to receive the manual and configuration files. Price: The price increases according to the number of licenses sold. Available copies: 3 Trading gold, one of the most volatile assets in the financial market, requires high precision, thorough analysis, and extremely effective risk management. Golden Scalper PRO was developed precisely to integrate these pillars into a robust and sophisticate
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.77 (552)
Experts
EA Black Dragon runs on the trend indicator. The EA opens a deal by indicator color, then there is the opportunity to increase the network of orders or work with stop loss. Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here:  https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller      Inputs Value  ·       
EA Iron Machine
Mohamed Hassan
4.81 (16)
Experts
Summer Sale: 50% OFF!!! Promotion is valid until 15 August 2025!  EA Iron Machine is an expert advisor that primarily trades based on key support and resistance levels. When the price reaches a significant support zone, the robot triggers a buy signal. When the price hits a major resistance zone, it initiates a sell signal. This EA is sensitive to news events, so even when backtesting, please keep in mind that it may stop trading during periods of high-impact news. This is one of the most
Bitcoin Fear and Greed Scalper MT4
Connor Michael Woodson
5 (2)
Experts
Bitcoin Fear & Greed Scalper - Real Time Bitcoin Sentiment Analysis From the Internet One of the greatest traders of all time lived by the principle to "Buy when others are fearful and sell when others are greedy". It is with this proverb in mind that Bitcoin Fear & Greed Scalper operates. The Bitcoin Fear and Greed Index is a comprehensive analysis of all societal factors affecting the Bitcoin market summed up in one easy to read number. It automatically scans the most reliable fundamental-base
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
3.56 (18)
Experts
The EA enters a position when the market starts moving around the New York session (higher volume). This way, the momentum is preserved by the volume and we can reach the Take Profit with high probability instantly. Signal   (292%, 10% DD):  https://www.mql5.com/en/signals/2274145   (will update the URL soon) It Enters on Momentum Around New York Session The EA detects the hidden impulse via FVGs on lower time frames. When the impulse is detected closely before or during the New York session, th
More from author
NinjaPlatformForMT5
Saburo Harada
Experts
This EA is a free sample version of the freely customizable NinjaPlatform.It does not have source code. The software, including the source code (for sending buying and selling signals) that you can modify, is available in both free and paid versions at our SHOP ( https://www.ninjaplatform.shop ). The paid version is sold for 5,000 yen.If you're interested, please take a look at our shop page. This free sample version is tuned to perform well on the USD/JPY 1-hour chart (1H) . Entry signals (buy
FREE
Filter:
No reviews
Reply to review