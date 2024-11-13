GTrendDetector

Индикатор GTrendDetector предоставляет сигналы на покупку и продажу.

Индикатор рассчитывает границы канала по рекурсивному методу, а также среднее, полученное из этих границ. Выход цены закрытия за границы канала генерирует сигналы на покупку/продажу. Индикатор рисуте границы канала, окрашивает область между средней и ценой закрытия, и выводит на график значки в местах смены тенденции.

Входные параметры:

Source - тип цены для расчета границ канала.

Length - количество баров для расчета границ канла.

Show channel band - включение/отключение отображения границ канала.

Show Signal - включение/отключение отображения сигналов.

Буферы индикатора при использовании в советнике:

0, 1 - буферы окрашивания областей покупки/продажи;

2 - буфер среднее;

3 - буфер цены закрытия;

4 - буфер сигнала на покупку;

5 - буфер сигнала на продажу;

6, 7 - буферы верхней и нижней границ канала.