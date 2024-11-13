GTrendDetector
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
GTrendDetector
Индикатор GTrendDetector предоставляет сигналы на покупку и продажу.
Индикатор рассчитывает границы канала по рекурсивному методу, а также среднее, полученное из этих границ. Выход цены закрытия за границы канала генерирует сигналы на покупку/продажу. Индикатор рисуте границы канала, окрашивает область между средней и ценой закрытия, и выводит на график значки в местах смены тенденции.
Входные параметры:
Source - тип цены для расчета границ канала.
Length - количество баров для расчета границ канла.
Show channel band - включение/отключение отображения границ канала.
Show Signal - включение/отключение отображения сигналов.
Буферы индикатора при использовании в советнике:
0, 1 - буферы окрашивания областей покупки/продажи;
2 - буфер среднее;
3 - буфер цены закрытия;
4 - буфер сигнала на покупку;
5 - буфер сигнала на продажу;
6, 7 - буферы верхней и нижней границ канала.