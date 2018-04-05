Master eurodollars

Présentation de notre EA MT5 :

Conçu avec des algorithmes avancés et utilisant une technologie d'apprentissage profond, notre Expert Advisor (EA) est conçu pour vous aider dans le monde complexe du trading Forex. Le système analyse les comportements du marché et effectue des transactions en fonction de critères spécifiques, vous permettant ainsi de vous engager plus efficacement dans les tendances du marché. S'appuyant sur près d'une décennie de données, l'EA utilise l'apprentissage profond pour examiner les conditions passées du marché, dans le but de fournir une prise de décision améliorée.

Paires de devises recommandées :

  • EUR/USD (EURUSD)

Remarque spéciale  : paires de devises uniquement recommandée : EURUSD

                                le robot n'est pas sensible aux annonces économiques, 

Paramètres de risque :

  • Pour un capital de 200$,  nous recommandons de le fixer le lot de de 0.01
  • Pour un capital de 10000$,  nous recommandons de le fixer le lot de de 0.1
  • Pour un capital de 1000$,  nous recommandons de le fixer le lot de de 1
  •  Vous pouvez commencer avec 0,01 pour vous familiariser avec les opérations.

Après l'achat :

Vous pouvez nous envoyer un message privé pour obtenir le manuel d'utilisation et les précautions d'emploi, ou vous référer au manuel d'utilisation recommandé. 

Validation Challenges PROP FIRM :

Notre robot de trading n'est pas seulement conçu pour optimiser vos stratégies de trading, mais il est également performant pour relever des défis et passer des challenges . Grâce à des algorithmes avancés et une gestion efficace des risques, il peut s'adapter à des environnements de marché variés et satisfaire aux exigences des différents tests de performance.

Engagé dans l'amélioration continue :

Nous nous engageons à optimiser et à améliorer continuellement notre EA MT5 pour vous offrir la meilleure expérience de trading possible. En choisissant notre conseiller expert, vous investissez dans un produit soutenu par une recherche et un développement spécialisés.

Concernant les commentaires :

Si les clients rencontrent des problèmes, nous espérons qu'ils contacteront d'abord notre équipe du service client via des messages privés pour décrire la situation, nous permettant ainsi de résoudre les problèmes rapidement.

Paramètres:

  • Paires de devises :  EURUSD
  • Type de compte : Classique, ECN, PRO
  • Effet de levier : tout effet de levier
  • Période : M5
  • Paramètres : par défaut
  • Dépôt minimal/recommandé : 200 $/1 000 $
  • Compatibilité avec d'autres EA : Oui

Vous pouvez également rejoindre notre chat mql5  pour les mises à jour :  Cliquez pour rejoindre  




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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Ghost Scalper MT5
Thomas Christoph Lipka
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Ghost Scalper MT5 – Multi-Strategy XAUUSD Trading System Ghost Scalper MT5 is a fully automated Expert Advisor developed specifically for Gold (XAUUSD) . With version 2.3 , Ghost Scalper has evolved into a multi-strategy system. Four independent strategies – Ghost A, Ghost B, Ghost C and Ghost D – operate inside one Expert Advisor and can be enabled together or individually. Each strategy uses its own entry logic together with individually optimized Stop Loss, Take Profit and trailing parameters
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