Master eurodollars

Présentation de notre EA MT5 :

Conçu avec des algorithmes avancés et utilisant une technologie d'apprentissage profond, notre Expert Advisor (EA) est conçu pour vous aider dans le monde complexe du trading Forex. Le système analyse les comportements du marché et effectue des transactions en fonction de critères spécifiques, vous permettant ainsi de vous engager plus efficacement dans les tendances du marché. S'appuyant sur près d'une décennie de données, l'EA utilise l'apprentissage profond pour examiner les conditions passées du marché, dans le but de fournir une prise de décision améliorée.

Paires de devises recommandées :

EUR/USD (EURUSD)

Remarque spéciale : paires de devises uniquement recommandée : EURUSD

le robot n'est pas sensible aux annonces économiques,

Paramètres de risque :

Pour un capital de 200$, nous recommandons de le fixer le lot de de 0.01

Pour un capital de 10000$, nous recommandons de le fixer le lot de de 0.1

Pour un capital de 1000$, nous recommandons de le fixer le lot de de 1

Vous pouvez commencer avec 0,01 pour vous familiariser avec les opérations.

Après l'achat : Vous pouvez nous envoyer un message privé pour obtenir le manuel d'utilisation et les précautions d'emploi, ou vous référer au manuel d'utilisation recommandé. Validation Challenges PROP FIRM : Notre robot de trading n'est pas seulement conçu pour optimiser vos stratégies de trading, mais il est également performant pour relever des défis et passer des challenges . Grâce à des algorithmes avancés et une gestion efficace des risques, il peut s'adapter à des environnements de marché variés et satisfaire aux exigences des différents tests de performance. Engagé dans l'amélioration continue : Nous nous engageons à optimiser et à améliorer continuellement notre EA MT5 pour vous offrir la meilleure expérience de trading possible. En choisissant notre conseiller expert, vous investissez dans un produit soutenu par une recherche et un développement spécialisés. Concernant les commentaires : Si les clients rencontrent des problèmes, nous espérons qu'ils contacteront d'abord notre équipe du service client via des messages privés pour décrire la situation, nous permettant ainsi de résoudre les problèmes rapidement. Paramètres: Paires de devises : EURUSD

EURUSD Type de compte : Classique, ECN, PRO

Effet de levier : tout effet de levier

Période : M5

Paramètres : par défaut

Dépôt minimal/recommandé : 200 $/1 000 $

Compatibilité avec d'autres EA : Oui Vous pouvez également rejoindre notre chat mql5 pour les mises à jour : Cliquez pour rejoindre







