SUPREME INDEX B3 O Supreme Index B3é um sofisticado Expert Advisor (EA) desenvolvido para operar no contrato Mini Dollar da B3, projetado especificamente para a plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este EA utiliza uma estratégia altamente sofisticada com um notável histórico de precisão em suas operações. Com o objetivo de aproveitar a volatilidade do dólar nas bolsas brasileiras, o Supreme Index incorpora uma série de recursos avançados para otimizar os lucros e minimizar os riscos.

RECOMENDAÇÃO:

Time frame :(M5 ou M1)

Ativo: (WDO MINI DÓLAR).

Tipo De Conta :(NETTING).

Saldo Mínimo:(2000,00 R$).

Corretora Recomendada:(XP INVESTIMENTOS).

Setup : Download

Características chave do Supreme Index:





1. **Estratégia Sofisticada**: O EA emprega uma estratégia complexa que combina análise técnica e análise de price action. Ele avalia informações de três gráficos diferentes para fornecer previsões mais precisas.





2. **Alta Taxa de Acertos**: O Supreme Index é conhecido por sua notável taxa de acerto, o que significa que a maioria de suas operações resulta em lucro.





3. **Gerenciamento de Risco Flexível**: Oferece duas opções de gerenciamento de risco flexíveis para se adequar ao perfil do investidor, permitindo maior controle sobre o capital investido.





4. **Estratégia de Scalping**: O EA utiliza uma abordagem de scalping no Mini Dollar, capitalizando as flutuações de curto prazo para obter lucros consistentes.





5. **Take Profit e Stop Loss**: Implementa níveis de Take Profit e Stop Loss para garantir que os lucros sejam protegidos e as perdas limitadas.





6. **Cobertura de Lucros com Break Even**: O Supreme Index possui um sistema que rastreia os lucros e, quando apropriado, move o stop loss para o ponto de entrada (Break Even), garantindo que pelo menos parte dos lucros seja protegida.





7. **Trailing Stop**: Utiliza um sistema de Trailing Stop com Trailing Start e Pips, permitindo que os ganhos sejam maximizados à medida que a tendência continua.





8. **Ordens Smarts Autoajustáveis**: Emprega um sistema de ordens inteligentes que se ajusta automaticamente para maximizar a eficácia nas condições de mercado em constante mudança.





9. **Filtros Avançados**: Incorpora filtros semanais, de horário, de slippage e de spread para garantir que as operações sejam executadas nas melhores condições possíveis.





10. **Cálculo Automático de Taxas**: Calcula automaticamente as taxas de entrada e saída, juntamente com a cobertura do Trailing Stop, para garantir que o mês seja sempre encerrado com lucro, mesmo com alguns stops ao longo do caminho.





O Supreme Index B3 é um EA altamente sofisticado que oferece uma maneira prática de lucrar com a volatilidade do dólar nas bolsas brasileiras. Ele é projetado para maximizar os ganhos enquanto mantém um foco contínuo na gestão de riscos. Embora haja observações de paradas ao longo do caminho por razões de segurança, a alta taxa de acertos e os recursos avançados garantem que os ganhos superem consistentemente as perdas, proporcionando ganhos substanciais aos usuários. É uma ferramenta poderosa para investidores que buscam uma abordagem automatizada e de alto desempenho para o mercado de Mini Dollar da B3.