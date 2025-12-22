Tôi cần một EA giao dịch lướt sóng tốc độ cao trên MT5 bao gồm các tính năng sau:

1. Sử dụng EMA đa khung kết hợp với CCI đa khung làm yếu tố tìm điểm vào lệnh.

2. Quét thanh khoản SMC cùng với một yếu tố chuyên biệt khác do bạn lựa chọn làm yếu tố xác nhận trước khi giao dịch (tạo ra hai cửa sổ xác nhận tín hiệu độc lập chạy song song và không liên quan đến nhau).

3. Hệ thống dừng cuối ẩn và SL/TP để tránh tín hiệu tàu vũ trụ và va chạm.

4. Sử dụng lịch MT5 để tránh các sự kiện tin tức 2 sao và 3 sao (với các công tắc và tham số riêng biệt cho từng loại tin tức cần tránh).

5. Nhiều lối vào nhưng đều an toàn.

6. Giới hạn MDD/SPREAD/ATR.

7. Dừng giao dịch nếu tỷ lệ ký quỹ không lớn hơn x lần vốn (ví dụ: nếu tỷ lệ ký quỹ không lớn hơn 3,5 lần vốn, sẽ không có giao dịch nào được thực hiện, và điều này có thể được chỉ định trong cài đặt EA).

8. Hạ cánh nhẹ nhàng, đặc biệt khi có hơn 3 giao dịch thua lỗ toàn bộ. Giá trị ước tính = 1 USD (có thể nhập trong cài đặt EA)

9. Giới hạn giờ giao dịch theo tuần và theo ngày, định dạng nhập liệu hh:mm

10. Chế độ DCA hợp lý

11. Trong giao dịch đã thực hiện, hãy ghi rõ trong phần bình luận bộ lọc nào đã được sử dụng cho lệnh (lệnh ẩn danh không được chấp nhận).

12. Cho phép thiết lập mục tiêu hàng tuần/hàng ngày, và giao dịch sẽ tự động dừng khi đạt được mục tiêu.





*** Thêm vào:

NỀN TẢNG & PHÂN PHỐI





✅ Mã nguồn đầy đủ (.mq5) + các tệp đã biên dịch

✅ Mã nguồn sạch sẽ, có cấu trúc và được chú thích đầy đủ.

✅ Hướng dẫn cài đặt và thiết lập

✅ Không phụ thuộc vào bên thứ ba

✅ Sở hữu hoàn toàn mã nguồn sau khi hoàn thành

✅ Bảo hành tối thiểu từ 3 đến 6 tháng

✅ Hỗ trợ liên tục (phản hồi nhanh) trong trường hợp có vấn đề với EA mà không tính thêm phí.

✅ Giá cả và điều khoản cấp phép (mua một lần)

✅ Trao đổi qua Telegram

✅ Có bản dùng thử 3 ngày trước khi thanh toán/chuyển khoản cuối cùng

* Phạm vi kỹ thuật đảo ngược:

✅ Thời hạn 5 năm (1 tháng 1 năm 2022 – 20 tháng 12 năm 2025) Cần cung cấp chi tiết về quá trình phân tích ngược, bao gồm nguồn dữ liệu và chất lượng/dấu vết dữ liệu.





✅ Thử nghiệm giao dịch demo: Tối thiểu 3 ngày trên tài khoản giao dịch thực hoặc tài khoản demo sau khi phân tích ngược thành công.