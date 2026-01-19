- Wachstum
Trades insgesamt:
15
Gewinntrades:
10 (66.66%)
Verlusttrades:
5 (33.33%)
Bester Trade:
222.50 USD
Schlechtester Trade:
-105.80 USD
Bruttoprofit:
727.69 USD (23 320 pips)
Bruttoverlust:
-307.91 USD (15 347 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (292.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
435.05 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
92.29%
Max deposit load:
36.27%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
1.99
Long-Positionen:
3 (20.00%)
Short-Positionen:
12 (80.00%)
Profit-Faktor:
2.36
Mathematische Gewinnerwartung:
27.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
72.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-61.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-210.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-210.81 USD (3)
Algo-Trading:
6%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
210.81 USD
Maximaler:
210.81 USD (5.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.27% (210.81 USD)
Kapital:
1.76% (79.38 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|420
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +222.50 USD
Schlechtester Trade: -106 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +292.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -210.81 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real11
|9.17 × 6
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
