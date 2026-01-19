SignaleKategorien
Wanamran Waemama

Rabbit Capital

Wanamran Waemama
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 -97%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
4 (100.00%)
Bester Trade:
0.00 USD
Schlechtester Trade:
-10.22 USD
Bruttoprofit:
0.00 USD
Bruttoverlust:
-35.71 USD (415 801 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 USD (0)
Sharpe Ratio:
-1.80
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
166.19%
Letzter Trade:
55 Minuten
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
3 (75.00%)
Short-Positionen:
1 (25.00%)
Profit-Faktor:
0.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-8.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-35.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.71 USD (4)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
35.71 USD
Maximaler:
35.71 USD (96.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
96.51% (35.71 USD)
Kapital:
36.90% (11.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
#BTCUSDr 3
USDJPYb 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
#BTCUSDr -29
USDJPYb -7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
#BTCUSDr -416K
USDJPYb -140
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.00 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.71 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2026.01.19 18:25
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.19 16:25
Share of trading days is too low
2026.01.19 16:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
