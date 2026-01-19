SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MK Forex Gold Master
Islam Fares Abdulaziz Abdulghani

MK Forex Gold Master

Islam Fares Abdulaziz Abdulghani
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 41%
Exness-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
647
Gewinntrades:
539 (83.30%)
Verlusttrades:
108 (16.69%)
Bester Trade:
667.80 USD
Schlechtester Trade:
-164.68 USD
Bruttoprofit:
3 210.79 USD (954 715 pips)
Bruttoverlust:
-1 741.76 USD (804 706 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (46.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
714.84 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.36%
Letzter Trade:
35 Minuten
Trades pro Woche:
648
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
2.67
Long-Positionen:
647 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.84
Mathematische Gewinnerwartung:
2.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-547.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-547.31 USD (4)
Wachstum pro Monat :
40.96%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
550.24 USD (12.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.45% (550.24 USD)
Kapital:
0.41% (21.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 647
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 150K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +667.80 USD
Schlechtester Trade: -165 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -547.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

You can get the bot directly through our channel : https://t.me/mkforexrobot


Or u can use our copy trading service directly from here : https://social-trading.exness.com/strategy/110574513/a/ku3dks7w2o/?platform=mobile&amp;af_web_dp=https://social-trading.exness.com/strategy/110574513/&amp;st_strategy=110574513&sharer=investor
Keine Bewertungen
2026.01.19 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MK Forex Gold Master
100 USD pro Monat
41%
0
0
USD
5.2K
USD
1
100%
647
83%
100%
1.84
2.27
USD
9%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.