SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Faesa Finance Master Trade 1
Fajar Saputra

Faesa Finance Master Trade 1

Fajar Saputra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 39 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 179%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
239
Gewinntrades:
222 (92.88%)
Verlusttrades:
17 (7.11%)
Bester Trade:
12.29 USD
Schlechtester Trade:
-7.58 USD
Bruttoprofit:
700.50 USD (65 731 pips)
Bruttoverlust:
-36.46 USD (2 689 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
116 (280.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
420.42 USD (106)
Sharpe Ratio:
0.94
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.27%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
108
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
18.21
Long-Positionen:
210 (87.87%)
Short-Positionen:
29 (12.13%)
Profit-Faktor:
19.21
Mathematische Gewinnerwartung:
2.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-36.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36.46 USD (17)
Wachstum pro Monat :
68.86%
Jahresprognose:
835.54%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
36.46 USD (5.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.62% (36.46 USD)
Kapital:
10.03% (257.99 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CADJPY 14
EURAUD 14
GBPUSD 13
EURUSD 12
GBPCHF 11
GBPAUD 10
CHFSGD 10
CADCHF 9
GBPJPY 9
CHFJPY 8
EURGBP 8
EURSGD 8
EURCAD 8
GBPCAD 8
NZDJPY 8
AUDUSD 8
NZDUSD 8
GBPSGD 7
EURCHF 7
AUDNZD 6
AUDJPY 6
AUDSGD 6
NZDCHF 6
EURJPY 5
USDCHF 5
NZDCAD 5
SGDJPY 5
USDJPY 4
EURNZD 4
USDSGD 2
GBPNZD 2
AUDCAD 2
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CADJPY 38
EURAUD 26
GBPUSD 45
EURUSD 30
GBPCHF 36
GBPAUD 50
CHFSGD 31
CADCHF 17
GBPJPY 40
CHFJPY 46
EURGBP 26
EURSGD 15
EURCAD 22
GBPCAD 23
NZDJPY 11
AUDUSD 15
NZDUSD 0
GBPSGD 19
EURCHF 6
AUDNZD 9
AUDJPY 17
AUDSGD 16
NZDCHF 8
EURJPY 18
USDCHF 20
NZDCAD 3
SGDJPY 13
USDJPY 25
EURNZD 17
USDSGD 2
GBPNZD 15
AUDCAD 5
USDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CADJPY 4.3K
EURAUD 3.4K
GBPUSD 3K
EURUSD 2.6K
GBPCHF 2.1K
GBPAUD 5.3K
CHFSGD 3.8K
CADCHF 1.2K
GBPJPY 4.9K
CHFJPY 3.8K
EURGBP 1K
EURSGD 1.7K
EURCAD 2K
GBPCAD 3K
NZDJPY 1.3K
AUDUSD 1.4K
NZDUSD 510
GBPSGD 2.1K
EURCHF 409
AUDNZD 1.5K
AUDJPY 2.1K
AUDSGD 1.4K
NZDCHF 606
EURJPY 1.3K
USDCHF 1K
NZDCAD 475
SGDJPY 1.4K
USDJPY 1.7K
EURNZD 1.6K
USDSGD 296
GBPNZD 1.3K
AUDCAD 419
USDCAD 219
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12.29 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 106
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +280.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36.46 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
GoMarkets-Real 10
0.00 × 3
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 31
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 960
ICMarketsSC-Live25
1.05 × 1131
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.39 × 364
ICMarketsSC-Live14
1.50 × 466
Exness-Real17
1.51 × 71
noch 59 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.18 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Faesa Finance Master Trade 1
39 USD pro Monat
179%
0
0
USD
2.6K
USD
26
100%
239
92%
100%
19.21
2.78
USD
10%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.