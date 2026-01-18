SignaleKategorien
Kyle Anthony Macnamara

MacFx

Kyle Anthony Macnamara
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 4%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
26
Gewinntrades:
17 (65.38%)
Verlusttrades:
9 (34.62%)
Bester Trade:
37.32 AUD
Schlechtester Trade:
-13.00 AUD
Bruttoprofit:
236.68 AUD (505 pips)
Bruttoverlust:
-26.41 AUD (70 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (125.97 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
125.97 AUD (7)
Sharpe Ratio:
0.69
Trading-Aktivität:
95.98%
Max deposit load:
16.22%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
15 Minuten
Erholungsfaktor:
16.17
Long-Positionen:
12 (46.15%)
Short-Positionen:
14 (53.85%)
Profit-Faktor:
8.96
Mathematische Gewinnerwartung:
8.09 AUD
Durchschnittlicher Profit:
13.92 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.93 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-8.41 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.00 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
4.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.06 AUD
Maximaler:
13.00 AUD (0.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.27% (13.00 AUD)
Kapital:
12.34% (605.92 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUDp 7
USDCADp 7
USDCHFp 6
AUDNZDp 3
UK100 1
EURGBPp 1
AUDUSDp 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUDp 60
USDCADp 36
USDCHFp 43
AUDNZDp 6
UK100 0
EURGBPp 2
AUDUSDp 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUDp 213
USDCADp 125
USDCHFp 95
AUDNZDp 29
UK100 -31
EURGBPp 9
AUDUSDp 31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +37.32 AUD
Schlechtester Trade: -13 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +125.97 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.41 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.18 07:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 07:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
