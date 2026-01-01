SignaleKategorien
404

Leider existiert das Signal nicht in unserer Datenbank

Das von Ihnen angeforderte Signal ist wahrscheinlich gelöscht worden. Die riesige Datenbank mit anderen aktiven Signalen und Anbietern steht Ihnen jedoch weiterhin zur Verfügung. Wählen Sie das geeignetste aus, verbinden Sie sich mit ihm und lassen Sie Ihr Terminal automatisch dem Handel kopieren.

Neues Signal auswählen

Sie können sich über andere Signale für den MetaTrader 5 informieren:

MSC Gold Invest Pro
Wachstum
570%
Abonnenten
18
Wochen
135
Trades
1266
Win
78%
Profit-Faktor
1.64
Max. Rückgang
26%
SwissBot Gold Guardian
Wachstum
1 762%
Abonnenten
3
Wochen
164
Trades
658
Win
78%
Profit-Faktor
3.10
Max. Rückgang
38%
Golden Nuggets
Wachstum
1 161%
Abonnenten
137
Wochen
36
Trades
779
Win
79%
Profit-Faktor
3.88
Max. Rückgang
21%
NoPain MT5
Wachstum
1 674%
Abonnenten
76
Wochen
220
Trades
5560
Win
63%
Profit-Faktor
1.68
Max. Rückgang
21%
Daily Gold Sniper
Wachstum
763%
Abonnenten
26
Wochen
51
Trades
157
Win
95%
Profit-Faktor
2.19
Max. Rückgang
34%
TriumphCFD
Wachstum
1 364%
Abonnenten
35
Wochen
35
Trades
496
Win
75%
Profit-Faktor
3.49
Max. Rückgang
11%
BreakThrustPro V2
Wachstum
230%
Abonnenten
18
Wochen
66
Trades
590
Win
57%
Profit-Faktor
1.44
Max. Rückgang
22%
MagicGW audcad L
Wachstum
1 838%
Abonnenten
141
Wochen
58
Trades
1689
Win
79%
Profit-Faktor
5.99
Max. Rückgang
33%
Deux ex machina
Wachstum
5 299%
Abonnenten
1
Wochen
245
Trades
1502
Win
75%
Profit-Faktor
1.86
Max. Rückgang
26%
OnlyUJ
Wachstum
329%
Abonnenten
19
Wochen
79
Trades
470
Win
48%
Profit-Faktor
1.45
Max. Rückgang
17%

Nichts Passendes gefunden?
Wählen und abonnieren
Sie eines aus 2557 verfügbaren Signalen
für den MetaTrader 5

Wenn man ein Signal abonniert, übernimmt man alle Risiken hinsichtlich der Ausführung. Historische Statistik versichert keine Gewinne in der Zukunft.