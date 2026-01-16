- Wachstum
Trades insgesamt:
18
Gewinntrades:
6 (33.33%)
Verlusttrades:
12 (66.67%)
Bester Trade:
11.75 ZAR
Schlechtester Trade:
-35.58 ZAR
Bruttoprofit:
39.86 ZAR (114 592 pips)
Bruttoverlust:
-253.97 ZAR (898 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (39.86 ZAR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
39.86 ZAR (5)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
226 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.03
Long-Positionen:
6 (33.33%)
Short-Positionen:
12 (66.67%)
Profit-Faktor:
0.16
Mathematische Gewinnerwartung:
-11.90 ZAR
Durchschnittlicher Profit:
6.64 ZAR
Durchschnittlicher Verlust:
-21.16 ZAR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-68.64 ZAR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-131.47 ZAR (5)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
208.31 ZAR
Maximaler:
208.31 ZAR (520.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 ZAR)
Kapital:
0.00% (0.00 ZAR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|USOil
|6
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-12
|USOil
|-9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-286
|USOil
|-443
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +11.75 ZAR
Schlechtester Trade: -36 ZAR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +39.86 ZAR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -68.64 ZAR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RCGMarkets-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
This signal priovides automated tradind reccommendations based on a trend following strategy optimized for the EUR/USD pair on H1 timeframe.
