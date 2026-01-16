SignaleKategorien
Liyema Longo

LIYEMA

Liyema Longo
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
RCGMarkets-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
18
Gewinntrades:
6 (33.33%)
Verlusttrades:
12 (66.67%)
Bester Trade:
11.75 ZAR
Schlechtester Trade:
-35.58 ZAR
Bruttoprofit:
39.86 ZAR (114 592 pips)
Bruttoverlust:
-253.97 ZAR (898 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (39.86 ZAR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
39.86 ZAR (5)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
226 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.03
Long-Positionen:
6 (33.33%)
Short-Positionen:
12 (66.67%)
Profit-Faktor:
0.16
Mathematische Gewinnerwartung:
-11.90 ZAR
Durchschnittlicher Profit:
6.64 ZAR
Durchschnittlicher Verlust:
-21.16 ZAR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-68.64 ZAR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-131.47 ZAR (5)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
208.31 ZAR
Maximaler:
208.31 ZAR (520.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 ZAR)
Kapital:
0.00% (0.00 ZAR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 10
USOil 6
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -12
USOil -9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -286
USOil -443
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.75 ZAR
Schlechtester Trade: -36 ZAR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +39.86 ZAR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -68.64 ZAR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RCGMarkets-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This signal priovides automated tradind reccommendations based on a trend following strategy optimized for the EUR/USD pair on H1 timeframe.
Keine Bewertungen
2026.01.16 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.16 13:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 224 days
