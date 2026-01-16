- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
311
Gewinntrades:
172 (55.30%)
Verlusttrades:
139 (44.69%)
Bester Trade:
9 110.40 USD
Schlechtester Trade:
-9 043.20 USD
Bruttoprofit:
67 662.30 USD (71 792 pips)
Bruttoverlust:
-80 436.40 USD (83 955 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (1 622.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 110.40 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
19.53%
Max deposit load:
43.30%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
22 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.55
Long-Positionen:
169 (54.34%)
Short-Positionen:
142 (45.66%)
Profit-Faktor:
0.84
Mathematische Gewinnerwartung:
-41.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
393.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-578.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-8 223.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15 624.00 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-35.17%
Algo-Trading:
33%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17 691.40 USD
Maximaler:
23 080.80 USD (65.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
58.39% (23 000.80 USD)
Kapital:
18.32% (3 315.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|311
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9 110.40 USD
Schlechtester Trade: -9 043 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 622.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 223.60 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VictoryInternational-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 567
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-37%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
9
33%
311
55%
20%
0.84
-41.07
USD
USD
58%
1:100