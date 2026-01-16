SignaleKategorien
Yohanes Anugrah Muliady

YinYang 69 B

Yohanes Anugrah Muliady
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -37%
VictoryInternational-REAL
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
311
Gewinntrades:
172 (55.30%)
Verlusttrades:
139 (44.69%)
Bester Trade:
9 110.40 USD
Schlechtester Trade:
-9 043.20 USD
Bruttoprofit:
67 662.30 USD (71 792 pips)
Bruttoverlust:
-80 436.40 USD (83 955 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (1 622.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 110.40 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
19.53%
Max deposit load:
43.30%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
22 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.55
Long-Positionen:
169 (54.34%)
Short-Positionen:
142 (45.66%)
Profit-Faktor:
0.84
Mathematische Gewinnerwartung:
-41.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
393.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-578.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-8 223.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15 624.00 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-35.17%
Algo-Trading:
33%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17 691.40 USD
Maximaler:
23 080.80 USD (65.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
58.39% (23 000.80 USD)
Kapital:
18.32% (3 315.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 311
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VictoryInternational-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.10 × 567
Keine Bewertungen
2026.01.16 13:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 11:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 11:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
